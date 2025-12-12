dr. VILLY SKINCARE - Η επιτυχημένη απόβαση του ελληνικού medical skincare brand στο Dubai

Όταν η καινοτόμα τεχνολογία της κοσμετολογίας απογειώνει την πολυτέλεια της καθημερινής αναζωογόνησης, με την υπογραφή της καταξιωμένης πλαστικού χειρουργού, Δρ Βίλλυς Ροδοπούλου.

Η παγκοσμίου φήμης πλατφόρμα πολυτελών αγορών στη Μέση Ανατολή Ounass διοργάνωσε στο flagship store της, Ounass Maison στο ξενοδοχείο Mandarin Oriental στο Ντουμπάι, ένα ξεχωριστής εμβέλειας event για να ανακοινώσει το λανσάρισμα του Dr Villy Skincare, ανάμεσα στα διάσημα διεθνή brands που διαθέτει.

Επίσημη προσκεκλημένη ήταν η Δρ Βίλλυ Ροδοπούλου, βραβευμένη πλαστικός χειρουργός με διεθνείς πιστοποιήσεις και πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην αισθητική, πλαστική, χειρουργική και ιατρική και εμπνευστής και δημιουργός του Dr. Villy Skin Care, της ιατρικής σειράς της δερμοκαλλυντικών.

Η ίδια είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στις εκλεκτές καλεσμένες το πρωτοποριακό brand της με τις προηγμένες πατενταρισμένες φόρμουλες προϊόντων που εξασφαλίζουν τις μοναδικές ρουτίνες περιποίησης Medi-FacialsΤΜ@Home.

Οι τρεις επαναστατικές skincare ρουτίνες Medi-FacialΤΜ@home είναι σχεδιασμένες για εφαρμογή στο σπίτι, με στόχο να μετατρέψουν την καθημερινή φροντίδα σε μια τελετουργία αυτοπεποίθησης και ομορφιάς. Συνδυάζουν άριστα την ιατρική τεχνογνωσία με επιστημονικά τεκμηριωμένα ενεργά συστατικά, όπως η νιασιναμίδη, οι βιταμίνες C και Ε, τα πεπτίδια, η ρετινόλη, το υαλουρονικό οξύ προσφέροντας στο δέρμα ενυδάτωση, αναζωογόνηση και προστασία. Η πατενταρισμένη καινοτομία της σειράς είναι η ενσωμάτωση των εξωσωμάτων (exosomes), τα οποία τρέφουν, επουλώνουν και ανανεώνουν τα βαθύτερα στρώματα του δέρματος, προσφέροντας ορατή βελτίωση στην υφή και τη λάμψη της επιδερμίδας.

Περισσότερες από 40 εκλεκτές καλεσμένες , ανάμεσά τους γνωστές beauty editors, influencers και experts της ομορφιάς, έδωσαν το παρών στη λαμπερή εκδήλωση αφιερωμένη στην επιστήμη της περιποίησης της επιδερμίδας και στη δύναμη της καθημερινής φροντίδας.

Η πολύ επιτυχημένη διοργάνωση περιλάμβανε ένα αποκλειστικό masterclass από τη γνωστή beauty expert Miriam Abadi, ενώ οι καλεσμένες είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν επιτόπου το προσωπικό τους ΑΙ skin test, να γνωρίσουν από κοντά τα προϊόντα και να λάβουν εξατομικευμένες συμβουλές από τη Δρ. Βίλλυ Ροδοπούλου σχετικά με τη σωστή χρήση τους.

Το launch event ολοκληρώθηκε με τις καλεσμένες να απολαμβάνουν μια εμπειρία γεμάτη ομορφιά, γνώση και έμπνευση, λαμβάνοντας ως δώρο την καταλληλότερη skincare Medi-FacialΤΜ@home ρουτίνα που ταίριαζε στις ανάγκες της επιδερμίδας τους βάσει των αποτελεσμάτων του skin test τους.

Περισσότερα στο www.drvillyskincare.com