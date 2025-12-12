Η Celia Kritharioti ντύνει 3 super stars

Οι μοναδικές δημιουργίες της παγκοσμίου φήμης σχεδιάστριας, Celia Kritharioti, ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και ντύνουν ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ξένης showbiz.

Τρεις γυναίκες διεθνούς φήμης, επέλεξαν να φορέσουν δημιουργίες της Ελληνίδας σχεδιάστριας για σημαντικές στιγμές της καριέρας τους, όπως η Christina Aguilera στο Παρίσι, η Gwen Stefani στις ΗΠΑ και η Amanda Holden στο Λονδίνο.

Κριστίνα Αγκιλέρα, Γκουέν Στεφάνι και Αμάντα Χόλντεν επέλεξαν λαμπερές δημιουργίες Ελληνίδας σχεδιάστριας

Στο πλαίσιο της 25ης επετείου του εμβληματικού της άλμπουμ "My Kind of Christmas", η Christina Aguilera, γιόρτασε με ένα μοναδικό σόου με φόντο τον Πύργο του Άιφελ, χαρίζοντας χριστουγεννιάτικη λάμψη στο Παρίσι. Για αυτή την πολύ ξεχωριστή και μαγική περίσταση της καριέρας της, η Christina Aguilera, επέλεξε Celia Kritharioti Haute Couture.

Συγκεκριμένα, διάλεξε ένα κατακόκκινο, off shoulder φόρεμα, το οποίο τόνιζε το καλλίγραμμο κορμί της, ενώ η δραματική δημιουργία ταίριαζε άψογα με το χριστουγεννιάτικο και ρομαντικό κλίμα της γαλλικής πρωτεύουσας, προσδίδοντας αέρα χολιγουντιανής σταρ στην πρωταγωνίστρια της βραδιάς. Να σημειωθεί πως το "Christina Aguilera: Christmas in Paris", θα προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 14 Δεκεμβρίου.



Άλλη μία μεγάλη Pop Star που εμπιστεύτηκε το ταλέντο της σχεδιάστριας να φτιάχνει δημιουργίες που μαγνητίζουν και ξεχωρίζουν, ήταν η Gwen Stefani. Για την παραμυθένια πρεμιέρα στη Disneyland των ΗΠΑ, η τραγουδίστρια εμπιστεύτηκε την Celia Kritharioti για την εμφάνισή της. Πρόκειται για ένα μαύρο μίνι φόρεμα με τρεις υπερμεγέθεις φιόγκους σε αποχρώσεις του ροζ και του λευκού.

Η σταρ επέλεξε να παρουσιάσει με αυτή τη δημιουργία το νέο χριστουγεννιάτικο single της: "Shake The Snow Globe" στο πλαίσιο του μαγευτικού σόου ABC "The Wonderful World of Disney: Holiday Spectacular". Την γιορτή πλαισίωνε η στολισμένη Disneyland των ΗΠΑ. Το look αυτό είχε μονοπωλήσει το ενδιαφέρον στο παρελθόν, όταν παρουσιάστηκε από το παγκοσμίου φήμης μοντέλο, Coco Rocha στην πασαρέλα του Petit Palais στη γαλλική πρωτεύουσα. Για μία ακόμη φορά η σχεδιάστρια δημιουργεί διαχρονικά κομμάτια, τα οποία τραβούν τα βλέμματα σε κάθε περίσταση και στέκονται επάξια σε κάθε είδους σκηνή.





Μία ακόμη δημιουργία Celia Kritharioti, μονοπώλησε το ενδιαφέρον και στο Λονδίνο, όταν η γνωστή τηλεοπτική παρουσιάστρια και κριτής Amanda Holden έκλεψε τις εντυπώσεις στα επιδραστικά Fashion Awards 2025. Η τελετή βραβείων πραγματοποιήθηκε στο Royal Albert Hall, και η Amanda Holden «τα τίμησε», φορώντας τολμηρή μαύρη δημιουργία Celia Kritharioti. Το φόρεμα, με τα αποκαλυπτικά cut-outs και την άψογη εφαρμογή, ανέδειξε τη σιλουέτα της, συνδυάζοντας την κλασική κομψότητα με τις σύγχρονες τάσεις, καθιστώντας την μία από τις πιο καλοντυμένες παρουσίες της βραδιάς.

Amanda Holden





Η επιλογή των τριών σταρ να φορέσουν Celia Kritharioti, αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της διαχρονικής επιρροής του οράματος της σχεδιάστριας. Οι δημιουργίες της, από τις πιο τολμηρές μέχρι τις πιο κομψές, ταυτίζονται με την απόλυτη πολυτέλεια και φινέτσα, προσδίδοντας έναν αέρα καλαισθησίας σε όποιον τις φοράει.

