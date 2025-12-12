Doors Live Art, Τhe nightlife is back on track: Επιβιβάσου στην πιο midnight train ατμόσφαιρα

Στην ίδια κολωνακιώτικη διεύθυνση, αλλά με άλλη διάθεση το Doors Live Art επιστρέφει και ξαναγράφει τη νύχτα με άλλο font.

Unapologetic glam αισθητική, λες και κάποιο βαγόνι του Orient Express αυτομόλησε στο πιο σικάτο τετράγωνο της Αθήνας, talked-about θεατρικές παραστάσεις που κάνουν το στερεοτυπικό «οι αρχές της εβδομάδες είναι για καναπέ και Netflix» να φεύγει από την πίσω πόρτα του, lives που προκαλούν προστακτικές τύπου «Νύχτα στάσου» και τον DJ Andre σταθερά πίσω από τα decks να συνθέτει το soundtrack μιας πόλης που (επιτέλους!) έχει έναν καλό λόγο να χάνει τον ύπνο της. Στην ίδια κολωνακιώτικη διεύθυνση, αλλά με άλλη διάθεση το Doors Live Art επιστρέφει και ξαναγράφει τη νύχτα με άλλο font. Όχι, όχι Arial. Κάτι πιο επιθετικό και ταυτόχρονα πιο ντελικάτο. Κάτι πιο αθώο και μαζί πιο προκλητικό. Κάτι πιο… Doors.

Και κάπου ανάμεσα στο «πού πάμε;» και στο «ρε, δεν βαριέσαι, πάμε όπου να ‘ναι, παντού τα ίδια είναι», τον τελευταίο καιρό, ένας θόρυβος μεταδίδεται στην πόλη… door to Doors. Και δεν μοιάζει με κανέναν άλλο συνηθισμένο ήχο… Είναι κάτι σαν βαγόνι τρένου πάνω σε ράγες, σαν σφύριγμα ενός Orient Express αλά ελληνικά, σαν το beat πριν σκάσει το drop. Ένας ψίθυρος: «Το Doors ξανάνοιξε…»

Και εκεί που το Κολωνάκι παίζει στο δίπολο «είμαι πολυάσχολο και υπεδραστήριο, μα είναι κάτι βράδια που βαριέμαι», το Doors ξανασκάει στον αριθμό 25 της οδού Καρνεάδου, σαν comeback ήρωα ταινίας που αντί να αναπολεί περασμένα μεγαλεία, έρχεται να επαναπροσδιορίσει τα καινούργια.

Στην παλιά του θέση, στο εμπορικό κέντρο του Λαιμού, αλλά -σαν απόφοιτος του «αξίζω-αξίζω-αξίζω»- έναν όροφο πιο ψηλά και με την ενέργεια του ακόμα ψηλότερα, το σημερινό Doors επιλέγει το συνοδευτικό «Live Art» για να σου εξηγήσει με δύο λόγια, ότι έρχεται με attitude, με στόχο, με νεύρο και με ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει από σύγχρονη τέχνη και performances μέχρι lives ελληνικών σχημάτων και DJ sets. Με λίγα λόγια, ξανακάθεται στο θρόνο του, με το νέο του concept «all aboard» να σφυρίζει σαν σταθμάρχης την επανεκκίνηση στον τρόπο που διασκεδάζαμε μέχρι σήμερα.

Χρησιμοποιώντας ως άλλοθι τη διακόσμησή του που μοιάζει με ρέπλικα κουπέ του Orient Express, με boarding passes αντί για εισιτήρια εισόδου, μότο του «η νύχτα δεν θέλει πρόγραμμα, αλλά ταξίδι», το Doors υπόσχεται να είναι το φετινό train to be σου ή (επειδή τρελαίνεται για λογοπαίγνια) το the fun next Doors της νέας εποχής.

Η midnight train ατμόσφαιρα

Στο νέο Doors δεν μπαίνεις. Επιβιβάζεσαι. Σου το λέει ο σαν αποβάθρα διάδρομος που σε οδηγεί στην είσοδό του. Σου το επιβεβαιώνουν οι στοιβαγμένες Louis Vuitton-like vintage βαλίτσες – ναι εδώ ακριβώς είναι το σημείο που αφήνεις τα «μπαγκάζια» της καθημερινότητας για να ελαφρύνουν οι ώμοι (και μαζί η διάθεσή σου) από το βάρος τους. Και μετά περνάς την είσοδό του και δεν ξέρεις αν πέρασες σε ένα παράλληλο σύμπαν ή απλώς ανακάλυψες τη σωστή πόρτα που τόσα χρόνια χρειαζόσουν για ένα train ride μέσα στη νύχτα.

Σχεδιασμένο σαν ένα πολυτελές βαγόνι, είναι τόσο κινηματογραφικό που είσαι σίγουρος ότι σε λίγο θα δεις κάπου τον DiCaprio να σου λέει «You want to see a real party?».

Κάτι σαν playground της Άγκαθα Κρίστι, με… μία σιδηροδρομική μπάρα και γωνιές που προσομοιάζουν σε κουκέτες και εστιατόριο τρένου, το Doors είναι ένα αισθητικό mash-up μεταξύ Παρισιού και Βελιγραδίου του ’30, με θεάματα και ακούσματα της Αθήνας του τώρα.

Οι κατακόκκινες velvet κουρτίνες, τα επίσης βελούδινα stools και καναπέδες, τα κρύσταλλα, το επιμελώς ατημέλητο σε μία γωνία επιδαπέδιο εκκρεμές, όλα εδώ ψιθυρίζουν glam με μια πολυτέλεια που δεν σου φωνάζει, αλλά σε κερδίζει σιωπηλά όπως ο James Bond στο bespoke σακάκι του, υπηρετώντας πιστά την conceptual αισθητική που σου λέει: «Sit tight. This ride is not for the faint-hearted».

Και καθώς η νύχτα ξεκινά και το τρένο αναχωρεί, τα τοπία -σαν visualizers του Spotify- εναλλάσσονται μέσα στις LED οθόνες – παράθυρα, προσθέτοντας socialmediaκούς πόντους στην εμπειρία. Κάθε LED παράθυρο είναι spot για story, κάθε beat είναι TikTok-ready, και κάθε ποτό είναι από μόνο του φωτογενές για βραδιές - viral moments που σταματάνε το scroll.

Με interior που σε κάνει να νιώθεις σαν να πρωταγωνιστείς σε colored film noir και ταυτόχρονα σαν να είσαι μέρος ενός frame από editorial μόδας, το Doors επιστρέφει για να γίνει ξανά αυτό που ήταν πάντα:

Το πιο πολύτιμο (δεν είπαμε ακριβό) εισιτήριο στο nightlife της πόλης.



Το Πρόγραμμα on track

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, Θεατρική Παράσταση «Vaginahood»

Το θεατρικό stage του Doors εγκαινιάζεται με το “Vaginahood”, ένα έργο που ξεκινά από έναν θρύλο και καταλήγει σε ένα statement για τη γυναικεία εμπειρία, τη δύναμη, την επιθυμία και την ανυπακοή. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, το Doors ανεβάζει στη σκηνή την αλήθεια με χιούμορ και γροθιά μαζί. Πέντε γυναίκες, η μία πιο αιχμηρή από την άλλη, μιλούν, γελάνε, τραγουδάνε, ξεσκεπάζουν.

Από τα microaggressions της καθημερινότητας μέχρι τις μεγάλες σιωπές που όλες και όλοι ξέρουμε.

Υπογράφουν οι Ζέτα Δούκα, Δώρα Χρυσικού, Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Σόφη Ζαννίνου, Άννα Κουρουπού, με μουσική επιμέλεια της Ευσταθίας.

Μετά τις παραστάσεις, ακολουθούν musical guest acts (Ευσταθία, Ευρυδίκη, Νίνα Λοτσάρη, Σπύρος Γραμμένος κ.ά.)

Ώρα έναρξης: 21:15

Διάρκεια: 90’ χωρίς διάλειμμα

Μετά την παράσταση, το live αναλαμβάνουν guest τραγουδιστές.

To Live της Πέμπτης: Θέμης Παναγιωτίδης & Στεφανία Ρίζου

Κάθε Πέμπτη, το Doors ανάβει τις μηχανές του με τον Θέμη Παναγιωτίδη, τον χαρισματικό τραγουδοποιό από τη Θεσσαλονίκη, με συνεργασίες που σπάνε chart records και περιλαμβάνουν από τον Αργυρό μέχρι τον Φερρή. Μαζί του η Στεφανία Ρίζου, η φωνή που διδάσκει (κυριολεκτικά!) το συναίσθημα.

Pop, έντεχνο, ηλεκτρισμένο και classy – μια μουσική διαδρομή που περνάει από Αργυρό, Ρέμο και Βίσση για να φτάσει σε… άγνωστο προορισμό. Το ελληνικό DNA της νύχτας σε high resolution.







To Live του Σαββάτου: Βασίλης Δήμας

Και μετά έρχεται το Σάββατο. Και μαζί του ο Βασίλης Δήμας, ο άνθρωπος που κάνει το sold out να μοιάζει με απλή τυπική διαδικασία. Με χρυσούς και πλατινένιους δίσκους και με τα τραγούδια του να έχουν ήδη γίνει επιτυχίες από Σφακιανάκη, Γονίδη, Καρρά, Θεοδωρίδου και πολλούς άλλους, ο Δήμας όταν λέει «δικό σας» το εννοεί και τραγουδάει για όλα τα δικά μας: την εφηβεία μας, τα μεθύσια μας, τους χωρισμούς μας, τις νύχτες που λέγαμε «δε θα ξενυχτήσω» και γυρνούσαμε στις 07:45 το πρωί, χωρίς τα γυαλιά ηλίου μας.

Δημιούργημα του Ανδρέα Ανδρουλακάκη, του Γιώργου Παπαχριστοφόρου και του Νίκου Γώγου, το Doors Live Art διαθέτει και μπαρ και εστιατόριο με set menu και finger food που υπογράφει ο Δημήτρης Νίκολης, και live σκηνή, και παλκοσένικο και DJ booth… Πολύ (και με πολλά) περισσότερο, το Doors είναι το ολοκαίνουργο lifestyle hub της πόλης με guests που μετατρέπουν κάθε βραδιά σε κοσμικό γεγονός της πόλης. Είναι το εισιτήριο για την πιο wild, luxe, cinematic νύχτα της ζωής σου. Come aboard!

DOORS LIVE ART SPACE

Καρνεάδου 25-29, Κολωνάκι

Bar theatre: Δευτέρα & Τρίτη, 21:15

Live: Πέμπτη & Σάββατο

www.doors-liveart.com

Τηλ.: 210 7215057