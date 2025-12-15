ΤΟ COMME des GARÇONS POCKET ανοίγει στο Attica City Link, στο κέντρο της Αθήνας

To πέμπτο κατάστημα CDG POCKET στην Ευρώπη ανοίγει στην Αθήνα

Το NUMBER 3 είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την άφιξη του COMME des GARÇONS POCKET στο Attica City Link, στο κέντρο της Αθήνας.

Το νέο αυτό λανσάρισμα συμπίπτει με την επέτειο των 20 χρόνων από το opening του πρώτου COMME des GARÇONS Guerrilla Store στην πόλη, μια κληρονομιά που συνεχίζει σήμερα το NUMBER 3.

Το νέο κατάστημα στο Attica City Link είναι το πέμπτο κατά σειρά COMME des Garçons POCKET στην Ευρώπη, το οποίο παγκοσμίως φιλοξενείται αποκλειστικά σε εμβληματικά πολυκαταστήματα, όπως οι Galeries Lafayette στο Παρίσι, και τα Selfridges και Harrods στο Λονδίνο. Τo concept των POCKET προέκυψε από την επιθυμία του οίκου COMME des GARÇONS να δημιουργήσει μία σειρά από μικρά καταστήματα (όπως περιγράφει η λέξη “pocket”), που θυμίζουν παντοπωλεία και προσφέρουν μικρά, προσιτά και καθημερινής χρήσης είδη.



Σχεδιασμένο αποκλειστικά από την Rei Kawakubo, ιδρύτρια των COMME des GARÇONS και DOVER STREET MARKET, το νέο shop-in-shop στο Attica City Link ενσαρκώνει ιδανικά το ιδιαίτερο αυτό concept που θέλει τα POCKET να φιλοξενούν τις τρεις βασικές σειρές COMME des Garçons, να εξελίσσονται διαρκώς και να παραμένουν πιστά στο ανάλαφρο, δημοκρατικό και αντισυμβατικό πνεύμα του οίκου.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΩΝ COMME des GARÇONS POCKET

Οι μικροί, επιμελώς σχεδιασμένοι χώροι των COMME des GARÇONS POCKET φιλοξενούν τις τρεις βασικές, unisex σειρές που αποτυπώνουν την προσιτή δημιουργικότητα του brand: Άφυλες, διαχρονικές και ανεπιτήδευτες, οι σειρές αυτές αναδεικνύουν τα καταστήματα POCKET ως μία συμπυκνωμένη έκφραση του σύμπαντος COMME des GARÇONS.



PLAY COMME des GARÇONS



Γνωστή για τον μίνιμαλ σχεδιασμό και την εστίασή της στα βασικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας — όπως T-shirts, φούτερ και πλεκτά — η σειρά PLAY COMME des GARÇONS, που λανσαρίστηκε το 2002, περιγράφεται από τον ίδιο τον οίκο ως «ένα σήμα, ένα σύμβολο, ένα συναίσθημα». Αποτελεί την πιο casual και αναγνωρίσιμη σειρά της COMME des GARÇONS, καθώς υιοθετεί το avant-garde πνεύμα του brand με ανάλαφρο και προσιτό τρόπο. Στο ευρέως αναγνωρίσιμο logo της καρδιάς με τα μάτια, η απλότητα συναντά το συναίσθημα.



Πίσω από τον σχεδιασμό του βρίσκεται ο μακροχρόνιος δημιουργικός διαλόγος ανάμεσα στον Πολωνό εικαστικό καλλιτέχνη Filip Pagowski και την Rei Kawakubo, φίλοι και συνεργάτες ήδη από τη δεκαετία του 1980. Η σειρά PLAY CDG περιλαμβάνει επίσης συνεργασίες με brands όπως τα Converse και K-Way.

COMME des GARÇONS WALLET



Η σειρά WALLET, που κυκλοφόρησε το 1994, αποτελείται από δερμάτινα αξεσουάρ με unisex χαρακτήρα και μία διαχρονική, μοντέρνα αισθητική, κομμάτια που συμπληρώνουν ιδανικά το σύμπαν COMME des GARÇONS. Κάθε WALLET είναι κατασκευασμένο από δέρμα εξαιρετικής ποιότητας και ξεχωρίζει για τη λιτή αλλά ξεκάθαρη σχεδιαστική του γλώσσα: έντονα χρώματα, γεωμετρικές φόρμες, απρόσμενες υφές και διακριτικό branding.



Προσφέροντας μια προσιτή είσοδο στον κόσμο του brand, η σειρά περιλαμβάνει από κλασικά zip-around πορτοφόλια και cardholders, μέχρι τολμηρά αξεσουάρ με μεταλλικά φινιρίσματα ή πουά μοτίβα.



Τα COMME des GARÇONS WALLET, πέρα από καθημερινά, πρακτικά essentials είναι μικρά αντικείμενα design που ισορροπούν ανάμεσα στη χρηστικότητα και την ανατροπή. Εκφράζουν έτσι απόλυτα την αισθητική της Rei Kawakubo, που στέκει ανάμεσα στην εκλεπτυσμένη απλότητα, την πολυτέλεια και τη δημιουργική ελευθερία.

COMME des GARÇONS PARFUMS

Η σειρά Comme des Garçons Parfums ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το DNA του οίκου, καθώς αποτελεί έναν ύμνο στην ατομικότητα, την περιέργεια και τη διαφορετικότητα. Με αυτή τη συλλογή, η Rei Kawakubo έκανε το 1994 δυναμικά την είσοδό της στον κόσμο των αρωμάτων, συστήνοντας ένα τολμηρό όραμα και μία αντισυμβατική προσέγγιση στην επικοινωνιακή στρατηγική του brand.



Με οδηγό την επιθυμία να εξερευνήσει νέες, μοναδικές εκφάνσεις της ομορφιάς και της ελευθερίας, η Comme des Garçons Parfums προτείνει αρώματα που υπερβαίνουν τις παραδοσιακές αντιλήψεις για τη μόδα και το φύλο. Κάθε ένα από αυτά αποτελεί ένα μη-δυαδικό, ανατρεπτικό statement, με κάθε άλλο παρά αναμενόμενες οσφρητικές συνθέσεις, ανατρεπτικό packaging και συνεργασίες που αψηφούν τις συμβάσεις. Όπως τα ρούχα του οίκου, έτσι και τα αρώματα Comme des Garçons απευθύνονται σε όσους αντιλαμβάνονται τη μόδα — και το άρωμα που ολοκληρώνει μια εμφάνιση — ως δήλωση ατομικής έκφρασης, κι όχι ως πράξη υποταγής στην ομοιομορφία.

THE 20-YEAR ANNIVERSARY

Η άφιξη του CDG POCKET στο Attica City Link συμπίπτει με την επέτειο των 20 χρόνων από την εμφάνιση του πρώτου COMME des GARÇONS Guerrilla Store στην Αθήνα. Tο πρωτοποριακό αυτό retail project, που έγινε γνωστό στην πόλη μέσα από δύο pop-up καταστήματα ανάμεσα στο 2006 και το 2008, έθεσε τη βάση για το εμβληματικό σήμερα NUMBER 3 στο Κολωνάκι.



Από το 2008, το NUMBER 3 διατηρεί σταθερά όλα τα χαρακτηριστικά του CDG Guerrilla concept, φιλοξενώντας μια επιμελημένη συλλογή από το σύμπαν των COMME des GARÇONS και DOVER STREET MARKET Paris, σε μια διακριτική και εντελώς αντισυμβατική τοποθεσία. Χτίζοντας πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία, το NUMBER 3 φιλοξενεί επίσης μια συλλογή από streetwear και σύγχρονα brands, όπως, μεταξύ άλλων, τα Stüssy και Serapis Maritime.



Με κύριο άξονα τη δημιουργική ελευθερία, η ομάδα του NUMBER 3 έχει δημιουργήσει έναν χώρο όπου οι νέες ιδέες αναπτύσσονται οργανικά και η μόδα γιορτάζεται ως μορφή ατομικής έκφρασης.

