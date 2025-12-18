Η L'Oréal Dermatological Beauty για δεύτερη συνεχή χρονιά δίπλα στην βραβευμένη ομάδα φοιτητών iGEM Patras

Η L'Oréal Dermatological Beauty συνεχίζει την υποστήριξή της στο ερευνητικό έργο της φοιτητικής ερευνητικής ομάδας Patras Medicine iGEM 2025, η οποία, για δεύτερη συνεχή χρονιά, κατέκτησε μια εξαιρετική διάκριση στον παγκόσμιο διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας iGEM 2025.

Η ομάδα τιμήθηκε με το βραβείο "Best Therapeutics Project" και συγκαταλέχθηκε στις 10 κορυφαίες προπτυχιακές ομάδες παγκοσμίως, φέρνοντας την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της επιστημονικής καινοτομίας.

Η ομάδα Patras Medicine iGEM 2025, με την αφοσίωση και τη συνέπεια που την χαρακτηρίζει, αναδείχθηκε νικήτρια σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες του διαγωνισμού, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικές ομάδες από όλο τον κόσμο. Αυτή η επιτυχία υπογραμμίζει το υψηλό επίπεδο επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης που επιτελείται από νέους Έλληνες επιστήμονες.

Εκτός από το κύριο βραβείο, η ομάδα απέσπασε επίσης υποψηφιότητες για τα ακόλουθα σημαντικά βραβεία: "Best New Composite Part, Undergrad", "Best Presentation, Undergrad", "Best Wiki, Undergrad" και "Best Sustainable Development Impact, Undergrad".

Επιπλέον, η Patras Medicine iGEM 2025 τιμήθηκε με το περίοπτο Χρυσό Μετάλλιο, μια αναγνώριση της εξαιρετικής επιστημονικής ποιότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συνεισφοράς της.

Το έργο "Morphe", που παρουσίασε η διεπιστημονική ομάδα, αποτελεί μια καινοτόμο γονιδιακή θεραπεία για την παχυσαρκία, μία από τις σοβαρότερες παγκόσμιες προκλήσεις δημόσιας υγείας. Η πρωτοποριακή αυτή προσέγγιση στοχεύει στην αποκατάσταση της ορμονικής ισορροπίας, αξιοποιώντας σύγχρονα γονιδιακά εργαλεία με ασφαλή, μη επεμβατικό και υψηλής ακρίβειας τρόπο.

Η κορύφωση του ταξιδιού της ομάδας ήρθε στο Grand Jamboree στο Παρίσι, όπου οι δέκα φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών παρουσίασαν το έργο τους μπροστά σε χιλιάδες επιστήμονες, ερευνητές και εκπροσώπους πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο, βιώνοντας την χαρά της διεθνούς αναγνώρισης.

Στην ομάδα συμμετείχαν δέκα φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών υπό την επιστημονική καθοδήγηση διδασκόντων του Πανεπιστημίου από μια πληθώρα ειδικοτήτων.

Η L'Oréal Dermatological Beauty, ως πρωτοπόρος στον κλάδο της επιστήμης του δέρματος και της καινοτομίας, στέκεται με υπερηφάνια δίπλα στην Patras Medicine iGEM για δεύτερη συνεχή χρονιά. Η αδιάλειπτη υποστήριξή προς αυτούς τους ταλαντούχους φοιτητές αντικατοπτρίζει τη δέσμευση προς την επόμενη γενιά επιστημόνων προς την προαγωγή της έρευνας σε τομείς που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Η αφοσίωση της ομάδας στην επιστημονική καινοτομία και η ικανότητά της να μετατρέψει φιλόδοξες ιδέες, όπως το έργο "Morphe", σε λύσεις με πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο, αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους. Μέσω τέτοιων συνεργασιών, η L'Oréal Dermatological Beauty συνεχίζει να επενδύει στην προώθηση της γνώσης, της υγείας και της δημιουργίας αξίας για την κοινωνία.

