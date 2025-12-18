SkinCeuticals: Μια αποκλειστική βραδιά όπου η επιστήμη μετουσιώθηκε στην τέχνη της αισθητικής δερματολογίας

Η SkinCeuticals, η κορυφαία ιατρική μάρκα αισθητικής δερματολογίας, φιλοξένησε μια μοναδική, ιδιωτική εκδήλωση για συνεργάτες και φίλους της μάρκας στην διεθνώς αναγνωρισμένη γκαλερί σύγχρονης τέχνης Δύο Χωριά, γιορτάζοντας την επιστημονική υπεροχή και την αισθητική καινοτομία που την χαρακτηρίζουν.

Εκλεκτοί καλεσμένοι από τον χώρο της δημοσιογραφίας, της φωτογραφίας, της μόδας, καθώς και επιδραστικοί content creators, είχαν την ευκαιρία να βιώσουν μια βραδιά υψηλής γαστρονομίας και αισθητηριακής εμπειρίας.

Ο εμβληματικός χώρος της γκαλερί, γνωστός για την σύγχρονη δημιουργία του, μεταμορφώθηκε ειδικά για την περίσταση σε ένα περιβάλλον καθαρών γραμμών, αντικατοπτρίζοντας την αισθητική πολυτέλεια και την επιστημονική ακρίβεια που ορίζουν το DNA της SkinCeuticals. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκαν οι κορυφαίοι αντιοξειδωτικοί οροί της μάρκας, ο εμβληματικός AOX και ο πρωτοποριακός P-TIOX, οι οποίοι κοσμούσαν τον χώρο σαν σύγχρονα έργα τέχνης, αναδεικνύοντας τη νέα εποχή στην προηγμένη αισθητική δερματολογία.

Ένα εμπνευσμένο video projection καθήλωσε τους καλεσμένους, ταξιδεύοντάς τους στην απαράμιλλη επιστημονική κληρονομιά της SkinCeuticals και στο όραμα του ιδρυτή της, Dr. Sheldon Pinnell, πατέρα της σύγχρονης αντιοξειδωτικής επιστήμης. Μέσα από την προβολή, αναδείχθηκε η καινοτομία πίσω από κάθε εμβληματικό προϊόν, καθώς και η θεμελιώδης φιλοσοφία PREVENT-CORRECT-PROTECT και η πολυετής έρευνα που έχει καθιερώσει τη SkinCeuticals ως την κορυφαία μάρκα αισθητικής δερματολογίας παγκοσμίως.

Η γαστρονομική εμπειρία, με την υπογραφή της ομάδας του Pullman Club, μετουσίωσε την αισθητική της SkinCeuticals σε πιάτα - έργα τέχνης. Προσφέροντας στους καλεσμένους μια γευστική περιπέτεια που εναρμονιζόταν απόλυτα με την εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα της βραδιάς, το γεύμα συνοδεύτηκε από τους εκλεκτούς οίνους της Trinity Wines. Το δείπνο ολοκληρώθηκε με ένα διαδραστικό επιδόρπιο, σε ιδανικό συνδυασμό με τη σαμπάνια Taittinger.

Η κυρία Ελένη Λεκκού, Brand Manager SkinCeuticals, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι για εμάς ιδιαίτερη τιμή και χαρά να μοιραζόμαστε τις θεμελιώδεις αξίες της SkinCeuticals σε αυτόν τον εμβληματικό χώρο τέχνης και αισθητικής, ανάμεσα σε λαμπερούς καλεσμένους που εκπροσωπούν την καινοτομία στους δικούς τους τομείς. Στη SkinCeuticals, η επιστήμη δεν είναι απλώς η βάση των συνθέσεών μας — είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ομορφιά. Κάθε καινοτομία μας γεννιέται από χρόνια έρευνας, με επιστημονική ακρίβεια και αιχμή τεχνολογικής υπεροχής με στόχο να προσφέρουμε μια προηγμένη δερματολογική φροντίδα, και το 2025 χαρακτηρίστηκε από 2 ακόμα νέες καινοτομίες στην κατηγορίας των προηγμένων ορών περιποίησης.»

