Νέα καμπάνια της Novartis Hellas: «Ξέρω τι σκέφτεσαι», για τον καρκίνο του μαστού

Η Novartis Hellas, πιστή στη δέσμευσή της για συνεχή και ουσιαστική υποστήριξη των γυναικών που ζουν με καρκίνο του μαστού, παρουσιάζει τη νέα εκστρατεία ευαισθητοποίησης με τίτλο «Ξέρω τι σκέφτεσαι».

Με κεντρικό μήνυμα «Βάλε τον τακτικό έλεγχο στη ρουτίνα σου. Μίλα με τον ειδικό.», η καμπάνια υλοποιείται με την υποστήριξη του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» και την αιγίδα του δικτύου W4O Hellas, και αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης, της τακτικής παρακολούθησης και της σωστής ενημέρωσης γύρω από τον συχνότερο καρκίνο μεταξύ των γυναικών: τον καρκίνο του μαστού¹.

Ο στόχος της πρωτοβουλίας είναι να υπογραμμίσει την αξία του τακτικού ελέγχου, σε κάθε στάδιο του ταξιδιού με τον καρκίνο του μαστού. Αφενός στοχεύει να ενθαρρύνει όλες τις γυναίκες να εντάξουν τον τακτικό προληπτικό έλεγχο στη ζωή τους και να απευθύνονται εγκαίρως σε εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας, ώστε να προλαμβάνουν ή να αντιμετωπίζουν έγκαιρα τον καρκίνο του μαστού. Αφετέρου, επιδιώκει να ενδυναμώσει τις γυναίκες που ήδη ζουν με τη νόσο, προτρέποντας τον ενεργό ρόλο τους στη λήψη αποφάσεων για τη θεραπεία τους, την κατανόηση των διαθέσιμων επιλογών και την ουσιαστική επικοινωνία με τον γιατρό, με στόχο τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Η καμπάνια ξεδιπλώνεται με τηλεοπτική ταινία, η οποία παρουσιάζει γυναίκες διαφορετικών ηλικιών που έχουν έρθει αντιμέτωπες με τον καρκίνο του μαστού. Με δύναμη, περηφάνια και αποφασιστικότητα, στέκονται απέναντι στον θεατή και μεταφέρουν ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας. Μέσα από δυνατές εικόνες, η ταινία αναδεικνύει το ψυχικό τους σθένος και υπενθυμίζει ότι η πρόληψη σώζει ζωές και ο τακτικός έλεγχος αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο για κάθε γυναίκα.

Η Παρασκευή Μιχαλοπούλου, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής», δήλωσε με αφορμή την καμπάνια: «Το όραμα του Συλλόγου μας είναι κάθε γυναίκα που έχει νοσήσει από καρκίνο του μαστού να μπορεί να ζει πολλά χρόνια με καλή ποιότητα ζωής. Βασικός πυλώνας, στη συνεργασία μας με τη Novartis Hellas στη νέα αυτή εκστρατεία, είναι η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης,αλλά και του τακτικού ελέγχου ώστε να διασφαλίσουμε καλύτερη ποιότητα ζωής για όλες τις γυναίκες που ζουν με καρκίνο του μαστού».

H Ελένη Γαλάνη, εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής του δικτύου W4O Hellas, δήλωσε επίσης: «Στο W4O πιστεύουμε βαθιά στη δύναμη της ενημέρωσης και της έγκαιρης διάγνωσης. Η συνεργασία μας με τη Novartis Hellas και το Άλμα Ζωής στο πλαίσιο αυτής της καμπάνιας στοχεύει να ενθαρρύνει κάθε γυναίκα να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην υγεία της και να ζητά καθοδήγηση από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες. Η γνώση και ο τακτικός έλεγχος μπορούν πραγματικά να αλλάξουν ζωές».

Η Λευκοθέα Σταθέλου, Chief Scientific Officer Innovative Medicines της Novartis Hellas ανέφερε σχετικά: «Στη Novartis Hellas παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην αποστολή μας, να βοηθάμε τους ανθρώπους να ζουν περισσότερο και καλύτερα. Με τη νέα μας εκστρατεία ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού, θέλουμε να ενθαρρύνουμε κάθε γυναίκα να ενημερώνεται τακτικά, να επισκέπται τον γιατρό της και να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στις αποφάσεις που αφορούν την υγεία της. Το κεντρικό μας μήνυμα “Βάλε τον τακτικό έλεγχο στη ρουτίνα σου. Μίλα με τον ειδικό”, υπενθυμίζει ότι η συστηματική παρακολούθηση είναι καθοριστική».

