Η Lidl Ελλάς στήριξε τα Γεύματα Αγάπης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προσφέροντας περισσότερα από 4.000 γεύματα

Η Lidl Ελλάς, πιστή στη δέσμευσή της για κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη, στήριξε και φέτος τον θεσμό των Γευμάτων Αγάπης, σε συνεργασία με τους Δήμους Αθηναίων και Θεσσαλονίκης, προσφέροντας χιλιάδες γεύματα σε συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη κατά την εορταστική περίοδο.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, στις 25 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε το Χριστουγεννιάτικο Γεύμα Αγάπης στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ στο Ρουφ, στην Αθήνα, όπου προσφέρθηκαν 1.300 μερίδες παραδοσιακών πιάτων και εδεσμάτων του γιορτινού τραπεζιού σε άστεγους και οικονομικά αδύναμους συνανθρώπους μας.

Η πρωτοβουλία συνεχίστηκε και τις επόμενες ημέρες με τη διανομή 668 γευμάτων στις 26 Δεκεμβρίου και 638 γευμάτων ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, φτάνοντας συνολικά τα 2.606 γεύματα για την πόλη της Αθήνας. Στο Γεύμα παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας και η Πρόεδρος του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) κα. Μίνα Φούντζουλα, οι οποίοι ευχαρίστησαν όλους τους φορείς και χορηγούς για τη στήριξη της δράσης.

Στη Θεσσαλονίκη, η Lidl Ελλάς συνέβαλε στη διανομή γευμάτων σε συνεργασία με τον Δήμο και τις κοινωνικές δομές του, ενισχύοντας συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στις 24 και στις 31 Δεκεμβρίου, από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Πρόνοιας του Δήμου Θεσσαλονίκης, καλύπτοντας 760 εορταστικά γεύματα την κάθε ημέρα και συνολικά 1.520 γεύματα, για την ενίσχυση του γιορτινού τραπεζιού οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας, τα οποία διανεμήθηκαν σε ωφελούμενους της Κοινωνικής Δομής «Συσσιτίου» του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, η Lidl Ελλάς προσέφερε 420 συσκευασίες νωπών προϊόντων (κρεατικά) για την ενίσχυση του εορταστικού τραπεζιού, οι οποίες διατέθηκαν μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης σε ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου κατά την εορταστική περίοδο.

«Στη Lidl Ελλάς πιστεύουμε ότι οι γιορτές είναι μια ευκαιρία να σταθούμε δίπλα σε όσους το χρειάζονται περισσότερο. Μέσα από τη στήριξη των Γευμάτων Αγάπης, συμβάλλουμε ώστε κανείς να μη νιώσει μόνος αυτές τις ημέρες, προσφέροντας ζεστασιά και ελπίδα», αναφέρει η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς.

Με αυτή την πρωτοβουλία, η Lidl Ελλάς προσέφερε συνολικά περισσότερα από 4.000 γεύματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, συνεχίζοντας να στηρίζει δράσεις που προάγουν την κοινωνική αλληλεγγύη και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης.

