Η νέα συλλογή εσωρούχων Rosie της M&S προσεγγίζει τη θηλυκότητα με σύγχρονο τρόπο

Ο Άγιος Βαλεντίνος μέσα από τη συλλογή Rosie της Marks & Spencer

Ο Άγιος Βαλεντίνος είναι η αφορμή. Η αίσθηση όμως που αφήνει μια επιλογή, είναι αυτή που μένει. Φέτος, η M&S παρουσιάζει τη συλλογή εσωρούχων Rosie, μια πρόταση που προσεγγίζει τη θηλυκότητα με σύγχρονο, διακριτικό και ουσιαστικό τρόπο.



Η συλλογή έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με τη Rosie Huntington-Whiteley, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της διεθνούς μόδας. Με πολυετή εμπειρία στον χώρο και έντονη προσωπική αισθητική, η Rosie έχει συνδέσει το όνομά της με την κομψότητα, τη φυσικότητα και την προσοχή στη λεπτομέρεια. Αυτή η φιλοσοφία αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στη συλλογή, μέσα από γραμμές που σέβονται το σώμα και υλικά που δίνουν έμφαση στην ποιότητα και την άνεση.

M&S

Δαντέλα, απαλά σατέν υφάσματα και κομψές αποχρώσεις του μαύρου και του nude συνθέτουν εσώρουχα που αγκαλιάζουν το σώμα και αναδεικνύουν τη φυσική του γραμμή, χωρίς υπερβολές. Bras, slips και bodysuits σχεδιάζονται με στόχο τη σωστή εφαρμογή και την αίσθηση αυτοπεποίθησης, προσφέροντας κομμάτια που μπορούν να φορεθούν τόσο σε ιδιαίτερες στιγμές όσο και στην καθημερινότητα.

M&S

Η συλλογή Rosie της Marks & Spencer αντιμετωπίζει τα εσώρουχα ως βασικό στοιχείο προσωπικού στυλ. Όχι ως κάτι που μένει κρυφό, αλλά ως μέρος της συνολικής εικόνας μιας γυναίκας που γνωρίζει τι της ταιριάζει και τι την κάνει να νιώθει άνετα με τον εαυτό της.

M&S

Αυτόν τον Άγιο Βαλεντίνο, η M&S προτείνει μια συλλογή που ξεκινά από μέσα και βασίζεται σε αυτό που έχει πραγματική σημασία: ποιότητα, σωστή εφαρμογή και μια αίσθηση που σε ακολουθεί όλη μέρα.

