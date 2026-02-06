Falconeri perfume: Παρουσιάζει τη σειρά Cashmere Essence με πέντε νέα αρώματα για πολυτέλεια που φοριέται στο δέρμα

Η Falconeri Perfume επεκτείνει το οσφρητικό της σύμπαν και παρουσιάζει την Cashmere Essence, μια σειρά από πέντε νέα αρώματα Eau de Parfum που μεταφράζουν την ουσία του κασμίρ σε μια αισθητηριακή γλώσσα.

Ένα αισθητηριακό έργο που μεταμορφώνει την εμβληματική υφή της μάρκας σε οικείες, εκλεπτυσμένες και σύγχρονες νότες.

Το Royal Cashmere είναι ένα έντονο αμυγδαλένιο άρωμα, όπου το λουλούδι Αθάνατος και η αλατισμένη καραμέλα συναντούν τους σπόρους tonka. Ένα αισθησιακό, βαθύ οσφρητικό μυστήριο που γοητεύει με τις σκιές του.

Το Ginger Cashmere συνδυάζει τη φρεσκάδα των εσπεριδοειδών από περγαμόντο και τη ζωντάνια του τζίντζερ, με τη ζεστασιά των ξύλων από κεχριμπάρι. Μια σαγηνευτική αντίθεση μεταξύ φρεσκάδας και ζεστασιάς, οικεία και αξέχαστη.

Το Raspberry Cashmere εκφράζει μια βελούδινη, φρουτώδη ζωντάνια μέσα από νότες βατόμουρου, πεπονιού και βανίλιας. Μια παιχνιδιάρικη αλλά και εκλεπτυσμένη θηλυκότητα, που φοριέται σαν δεύτερο δέρμα.

Το Wood Cashmere ερμηνεύει τη δύναμη του ξύλου με την απαλότητα του κασμίρ, σε μια μοντέρνα, musky σύνθεση. Ένα σύγχρονο κλασικό άρωμα όπου η απαλότητα και η δύναμη συνυπάρχουν σε τέλεια αρμονία.

Το Black Cashmere σαγηνεύει με μια εξωτική ισορροπία πατσουλί, καρύδας και κεχριμπαριού. Μια πολυτέλεια που σε τυλίγει και σε γοητεύει με τη φυσική της κομψότητα.

Παράλληλα με τα προσωπικά αρώματα, η Cashmere Essence επεκτείνεται και στον κόσμο της οικιακής διακόσμησης: αρώματα για το σπίτι και για υφάσματα, θα είναι διαθέσιμα στα καταστήματα Falconeri και στo επίσημo site, φέρνοντας την αδιαμφισβήτητη οσφρητική υπογραφή της μάρκας στους χώρους της καθημερινότητας.

Όλα τα προϊόντα της σειράς είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένα στην Ιταλία και δημιουργούνται σε συνεργασία με έναν οίκο αρωμάτων της Τοσκάνης —έμβλημα της ιταλικής χειροτεχνίας και της οσφρητικής αριστείας— όπου συνδυάζονται η τεχνογνωσία, η έρευνα και οι καλύτερες πρώτες ύλες.

Πέντε οσφρητικές ερμηνείες, ένα κοινό όραμα: μια διακριτική, αισθητηριακή και προσωπική πολυτέλεια, σχεδιασμένη για να γίνει ένα δεύτερο δέρμα.