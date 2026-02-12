Angelika Dusk στο ΕΞΑ: Το πρώτο live του 2026 την Παρασκευή 27/2 με 80s vibes & sing-along party στο Γκάζι

Η Angelika Dusk live στο ΕΞΑ (Γκάζι) με 80s vibes, νέα singles και sing-along διασκευές που σε σηκώνουν για χορό

Το πρώτο συναυλιακό ραντεβού της Angelika Dusk για το 2026, είναι την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, στο ΕΞΑ. Η Angelika και η μπάντα της μας προσκαλούν σε ένα ξεσηκωτικό live, σε ένα αγαπημένο στέκι στο Γκάζι.

Μετά από μια χρονιά γεμάτη τραγούδια και live gigs αλλά και μια εκρηκτική εμφάνιση ως opening act στη μεγάλη συναυλία του Rod Stewart τον Δεκέμβριο στην Αθήνα, η Angelika συνεχίζει και αυτή τη χρονιά τις ζωντανές εμφανίσεις, σε διαφορετικά στέκια της πόλης.

Με όλα τα νέα της τραγούδια στο setlist όπως το Deeper Love, το Breaking my Heart, που έχει ξεπεράσει τις 2εκ προβολές στο YouTube, το Miracle, αλλά και το νέο της single Cry, που μόλις κυκλοφόρησε μαζί με την ελληνική εκδοχή του Θα ’μαι Εδώ Όταν Κλαις, η Angelika δημιουργεί ένα πρόγραμμα με 80s vibes που σε ξεσηκώνει, σε κάνει να τραγουδάς μαζί της και να χορεύεις όλο το βράδυ.

Τι δεν λείπει από αυτό το πρόγραμμα; Τραγούδια-hit singles από καλλιτέχνες που η Angelika λατρεύει να ακούει από παιδί, on repeat, σε ευφάνταστες διασκευές και μια πλούσια λίστα που δεν έχει όρια, ούτε αποκλεισμούς: Madonna, Bruce Springsteen, Phil Collins αλλά και τραγούδια Ελλήνων καλλιτεχνών όπως η Άννα Βίσση, η Μαντώ, η Eυρυδίκη, η Αλέξια, ο Χρήστος Δάντης, ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος καθώς και κομμάτια από iconic soundtracks ταινιών που πολλοί έχουμε ήδη στις playlists μας: Flashdance, Footloose, Beverly Hills Cop.

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου: Save the Date και ελάτε να τραγουδήσετε μαζί με την Angelika Dusk και την 5μελή μπάντα της, στο ΕΞΑ, σε ένα ξεσηκωτικό sing-along live που υπόσχεται χαρά, δυνατή ενέργεια και πολύ χορό!

Info

Live @ ΕΞΑ

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου

Προπώληση: 8€ | Ταμείο: 10€

Ώρα Έναρξης: 21.30

Συντελεστές

Angelika Dusk – φωνή

Πέτρος Βασιλειάδης - μπάσο

Βασίλης Γκορίτσας – πλήκτρα

Πάνος Καλκανάς – κιθάρα

Φωτεινή Κωστοπούλου – φωνητικά

Ντένης Παναγιωτίδης – ντραμς

Σάββας Καισαρίτης, Μαρία Κατούνα - Ηχοληψία

Παραγωγή: Snowcage Records

