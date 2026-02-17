Glossy Balm από τη Mon Rêve: More than Gloss, More than Balm!

Ανακάλυψε το νέο Glossy Balm από τη Mon Rêve – το απόλυτο lip hybrid που συνδυάζει την ενυδάτωση ενός balm, την πολυδιάστατη λάμψη ενός gloss και τη θρέψη ενός serum, όλα με ένα μόνο πέρασμα!

Με ανάλαφρη, non-sticky υφή που λιώνει στα χείλη, το Glossy Balm χαρίζει άμεσο juicy αποτέλεσμα και περιποίηση που διαρκεί. Τα χείλη σου δείχνουν πιο λεία, πιο γεμάτα και ακαταμάχητα, χωρίς αίσθηση βάρους.

Η σύνθεσή του είναι εμπλουτισμένη με αντιοξειδωτική Βιταμίνη Ε και βούτυρο καριτέ, προσφέροντας βαθιά θρέψη και απόλυτη άνεση όλη μέρα, ενώ η πρακτική συσκευασία σε περιστρεφόμενο στικ εξασφαλίζει εύκολη εφαρμογή, όπου κι αν βρίσκεσαι, και δεν πρέπει να λείπει από το νεσεσέρ ή τη τσάντα σου.

Το Glossy Balm κυκλοφορεί σε 10 λαχταριστές αποχρώσεις, σχεδιασμένες για κάθε διάθεση:

5 Glossy Shades για εντυπωσιακό glossy χρώμα, θρέψη και ενυδάτωση

5 Plumping Shades για glossy αποτέλεσμα με επιπλέον όγκο. Οι συγκεκριμένες αποχρώσεις είναι εμπλουτισμένες με εξειδικευμένα συστατικά που δημιουργούν ένα συνδυασμό θερμής και ψυχρής αίσθησης προκαλώντας ελαφριά υπεραιμία και όγκο στα χείλη, χωρίς καμία ενόχληση!

Το αποτέλεσμα; Ζουμερά, λαμπερά και ενυδατωμένα χείλη, έτοιμα να κλέψουν τις εντυπώσεις — κάθε στιγμή της ημέρας.

Επίλεξε την απόχρωση Glossy Balm που σου ταιριάζει και χάρισε στα χείλη σου το απόλυτο 3-in-1 lip product της σεζόν.