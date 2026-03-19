Τα Πασχαλινά της M&S Food γίνονται Viral - Επιστρέφουν τα bestsellers και έρχονται νέες απολαυστικές προτάσεις

Το Πάσχα έρχεται νωρίτερα από ποτέ στα καταστήματα της Marks & Spencer, με τη νέα πασχαλινή συλλογή της M&S Food να συγκεντρώνει ήδη έντονο ενδιαφέρον και δυναμική παρουσία στα social media.

Με εκατομμύρια προβολές σε Instagram, Facebook και TikTok, οι καταναλωτές ανακαλύπτουν και μοιράζονται τα φετινά Easter treats, με πρωταγωνιστή το Outrageously Chocolatey Custard Cream Biscuity Egg, το οποίο επιστρέφει μετά την περσινή του επιτυχία και ήδη καταγράφει ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση.

Μετά από τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού, η M&S Food επαναφέρει προϊόντα που ξεχώρισαν και έγιναν ανάρπαστα την προηγούμενη χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους και φέτος.

Ανάμεσα στα προϊόντα που επιστρέφουν:

• Outrageously Chocolatey Custard Cream Biscuity Egg

• Pistachio Rolled Eggs

• Scrummy Bunny Munch

• Pretzel Party



ΝΕΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΟ ΦΙΣΤΙΚΙ

Η φετινή συλλογή εμπλουτίζεται με νέες δημιουργίες που δίνουν έμφαση στις πλούσιες γεύσεις και τις εναλλαγές υφών, με το φιστίκι να αποτελεί μία από τις κυρίαρχες τάσεις.

NEW 4 Eggstra Gooey Pistachio Eggs, 160g

Τα Pistachio Eggs αποτελούν μια απολαυστικά ρευστή πασχαλινή πρόταση. Η συσκευασία περιλαμβάνει δύο αυγά από σοκολάτα γάλακτος και δύο από blond σοκολάτα, με γέμιση αλατισμένης καραμέλας, κρεμώδη πάστα φιστικιού και τραγανό πυρήνα γκοφρέτας. Έρχονται να προστεθούν στη σειρά των δημοφιλών Eggstra Gooey Coffee Eggs και Eggstra Gooey Caramel Eggs.



5 Pistachio Rolled Eggs, 108g

Αυγά από βελγική σοκολάτα γάλακτος, γεμισμένα με πλούσια κρέμα φιστικιού και λευκής σοκολάτας, και επικαλυμμένα με λεπτοκομμένα κομμάτια φιστικιού για ένα απολαυστικά τραγανό τελείωμα.



NEW Speckled Eggs Giant Crunchy Bar, 240g

Η Speckled Eggs Giant Crunchy Bar συνδυάζει απαλή σοκολάτα γάλακτος με mini speckled eggs, τραγανά cornflakes και crispy κομμάτια καλαμποκιού, δημιουργώντας μια απολαυστική αντίθεση υφών και μια πρωτότυπη πρόταση για τα πασχαλινά γλυκά.



NEW Swiss Chocolate Caramel & Milk Chocolate Crispy Clouds Egg, 274 g

Αυτό το απολαυστικό σοκολατένιο αυγό συνδυάζει βελούδινη ελβετική σοκολάτα γάλακτος με κομμάτια αμυγδάλου με αλατισμένη καραμέλα και τραγανές νιφάδες καλαμποκιού. Ο αρμονικός συνδυασμός γεύσεων ολοκληρώνεται με μια ευχάριστη τραγανή υφή.

RETURNING FAVOURITES…

Outrageously Chocolatey Custard Cream Biscuity Egg, 320g

Το εμβληματικό αυτό προϊόν επιστρέφει μετά την viral επιτυχία του. Αν αγαπάτε τα custard cream μπισκότα με επικάλυψη σοκολάτας, τότε αυτό το πασχαλινό αυγό θα σας ενθουσιάσει. Το Outrageously Chocolatey Custard Cream Biscuity Egg διαθέτει ένα πολυτελές, κούφιο κέλυφος από σοκολάτα γάλακτος, διακοσμημένο με τραγανά κομμάτια μπισκότου, γεμισμένα με πλούσια λευκή σοκολάτα και κρέμα custard truffle.



The Original Scrummy Bunny Munch, 500g

Ένα από τα iconic προϊόντα της M&S, το Original Scrummy Bunny Munch αποτελεί μια απολαυστική ποικιλία πασχαλινών γλυκών. Περιλαμβάνει ζελεδάκια με γεύσεις φρούτων, σοκολατάκια γάλακτος με επικάλυψη και τραγανό πυρήνα ρυζιού, ποπ κορν με λευκή σοκολάτα, καθώς και pretzels και malt balls επικαλυμμένα με σοκολάτα γάλακτος.

Pretzel Party, 200 g

Το απολαυστικό Pretzel Party συνδυάζει σοκολάτα γάλακτος και λευκή σοκολάτα με τραγανά, αλατισμένα pretzels, και ολοκληρώνεται με mini speckled eggs και πολύχρωμα chocolate nibs για μια παιχνιδιάρικη, γευστική εμπειρία.