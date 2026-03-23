«Callista x Dirty Laundry: The Crafted Collection» - Η limited edition συνεργασία που ενώνει δύο αγαπημένα ελληνικά brand

Αυτή την Άνοιξη, η Callista και η Dirty Laundry παρουσιάζουν μια limited edition συλλογή που φέρνει κοντά δύο διαφορετικές αλλά απόλυτα συμβατές αισθητικές.

Η συνεργασία συνδυάζει το ανεπιτήδευτο, καθημερινό look & feel της Dirty Laundry με την εκλεπτυσμένη κομψότητα και τη χειροποίητη ποιότητα της Callista, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα σύγχρονο και διαχρονικό.

Από τη μία, η Dirty Laundry με έμφαση στην άνεση, τα garment-dyed υφάσματα και το elevated καθημερινό στιλ. Από την άλλη, η Callista με τις iconic τσάντες που έχουν ταυτιστεί με τη σύγχρονη χειροποίητη ποιότητα και κομψότητα. Σε αυτή τη συνεργασία, κάθε brand ενισχύει το DNA του άλλου, δημιουργώντας μια συλλογή που ισορροπεί ανάμεσα στο refined και το statement luxury.

Η συλλογή Callista x Dirty Laundry αντικατοπτρίζει την αξία της χειροποίητης δημιουργίας, την επιμονή στη λεπτομέρεια και τη δημιουργικότητα που γεννιέται από απλά, αυθεντικά υλικά.

Το χειροποίητο μακραμέ, χαρακτηριστικό στοιχείο της Callista, πρωταγωνιστεί και σε αυτή τη συνεργασία με εφαρμογή σε νέα υλικά. Παράλληλα, τα ιδιαίτερα υφάσματα και οι garment-dyed επεξεργασίες, στοιχεία-υπογραφή της Dirty Laundry, προσθέτουν υφή και χαρακτήρα στη συλλογή.

Η Callista x Dirty Laundry limited edition συλλογή απευθύνεται σε γυναίκες και άνδρες που αγαπούν την ποιοτική σύγχρονη μόδα. Περιλαμβάνει τα αγαπημένα T-shirts, Sweaters, Sweatpants, Bermudas και Full zips της Dirty Laundry, καθώς και τις signature Micro Tote, Mini Tote, Tote και Backpacks της Callista.





Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα χειροποίητα μακραμέ στοιχεία της Callista ως design statement πάνω στα μοναδικά 100% cotton υφάσματα της Dirty Laundry, καθώς και στις τσάντες που έχουν κατασκευαστεί από ανθεκτικό bull denim, σε αποχρώσεις Vintage Black, Khaki και Sand. Η συνεργασία Callista x Dirty Laundry αποτελεί την αρμονική συνάντηση δύο δημιουργικών κόσμων που μας είναι πολύ οικείοι και αγαπημένοι.



Η συλλογή θα είναι διαθέσιμη από τις 27 Μαρτίου σε περιορισμένα τεμάχια, στα φυσικά καταστήματα Callista και Dirty Laundry, Online (callista.com & dirtylaundry.gr) και στα πολυκαταστήματα attica.

