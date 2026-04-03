Μόδα, αφήγηση και συν-δημιουργία ενάντια στα στερεότυπα γύρω από τη μετανάστευση

Η έκθεση Handle With Care, παρουσιάζεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού project TexTALES, και φέρνει στο προσκήνιο 30 ενδυματολογικές δημιουργίες,σχέδια, σκίτσα και υλικό καταγραφής από τη διαδικασία υλοποίησης του project. Πέρα από την αισθητική και δημιουργική τους διάσταση, τα έργα αυτά αφηγούνται προσωπικές ιστορίες ανθεκτικότητας, προσπάθειας και αναζήτησης ενός νέου ξεκινήματος, φωτίζοντας την εμπειρία της μετανάστευσης μέσα από την ανθρώπινη εμπειρία.

A European Co-Productive Journey

Η συλλογή δημιουργήθηκε μέσα από μια διετή διαδικασία έρευνας, επιμόρφωσης και συν-δημιουργίας στο πλαίσιο του TexTALES (2024–2026), ενός διακρατικού έργου που υλοποιείται από τους οργανισμούς Farsi Prossimo ODV (Ιταλία), ANKAA Project (Ελλάδα), ESPERO (Γαλλία) και War Childhood Museum (Βοσνία και Ερζεγοβίνη).

Οι ιστορίες των συμμετεχόντων που αποτέλεσαν τη βάση της έκθεσης συλλέχθηκαν μέσα από την μεθοδολογία ethical storytelling (ηθική διαδικασία της αφήγησης), διασφαλίζοντας ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για τους συμμετέχοντες. Στη συνέχεια,οι ιστορίες αυτές πήραν μορφή μέσα από εργαστήρια ραπτικής που πραγματοποιήθηκαν στις χώρες των εταίρων, μετατρέποντας την προσωπική εμπειρία σε κάτι απτό. Συμμετέχοντες με μεταναστευτικό υπόβαθρο και επαγγελματίες δημιουργοί συνεργάστηκαν, ανταλλάσσοντας δεξιότητες και εμπειρίες.

Handle With Care: Η Περιοδεύουσα Έκθεση Μόδας του TexTALES project

Τα ρούχα που προέκυψαν λειτουργούν ως φορείς αφήγησης – αποτυπώνουν εμπειρίες μετανάστευσης, μνήμης και αναζήτησης ταυτότητας, συνδυάζοντας παραδοσιακές τεχνικές με βιώσιμες πρακτικές και τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών.

Στόχος της έκθεσης είναι να συμβάλει σε μια πιο σύνθετη και ανθρώπινη κατανόηση της μετανάστευσης, μέσα από μια συλλογική διαδικασία όπου οι προσωπικές ιστορίες και η δημιουργικότητα των ίδιων των συμμετεχόντων βρίσκουν χώρο να εκφραστούν. Μέσα από τη χειροτεχνία και τη δημιουργική έκφραση, η μόδα λειτουργεί ως εργαλείο ενδυνάμωσης και αυτο-έκφρασης.

Μια περιοδεύουσα έκθεση στην Ευρώπη

Η έκθεση Handle With Care θα παρουσιαστεί στο Παρίσι, την Αθήνα και την Faenza, μεταφέροντας ιστορίες και δημιουργίες σε διαφορετικό κοινό σε όλη την Ευρώπη. Κάθε στάση της έκθεσης δημιουργεί έναν χώρο συνάντησης, όπου η μόδα πυροδοτεί τον διάλογο γύρω από τη μετανάστευση, την κοινωνική ένταξη και τα κοινό μας μέλλον.

Η έκθεση Handle With Care αποτελεί μια συλλογική δήλωση: η μετανάστευση δεν είναι μια κρίση που πρέπει να φοβόμαστε, αλλά μια ανθρώπινη πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από το θάρρος, τη δημιουργικότητα και τη διαρκή αναζήτηση του μέρους που όλοι αποκαλούμε σπίτι.

Πρόγραμμα εκδήλωσης Αθήνα:

2 Απριλίου | Εγκαίνια

18:00–23:00 Έκθεση

19:00 Προβολή ταινίας

21:00 Μουσική performance

3 Απριλίου

12:00–23:00 Έκθεση μόδας

19:00 Προβολή ταινίας

4 Απριλίου

12:00–23:00 Έκθεση μόδας

19:00 Προβολή ταινίας

Διεύθυνση: Το πάνω σπίτι

Λεωφ. Αλεξάνδρας 37, 114 73

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Πρόγραμμα Περιοδείας:

Παρίσι, Γαλλία: 5 Μαρτίου 2026

Αθήνα, Ελλάδα: 2 Απριλίου 2026

Φαένζα, Ιταλίας: 8 Μαΐου 2026

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: www.textales.eu