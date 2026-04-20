Το ADAF 2026 φέρνει στην Τεχνόπολη ψηφιακή τέχνη, immersive εμπειρίες και δράσεις για όλους, σε ένα τετραήμερο αφιερωμένο στην αλλαγή.

Η άνοιξη έχει αρχίσει να κάνει δειλά την εμφάνισή της και η πόλη μπαίνει σε πιο εξωστρεφείς ρυθμούς. Υπάρχουν ήδη κάποιες προτάσεις που ξεχωρίζουν και αξίζει να μπουν σε προτεραιότητα στον ελεύθερο μας χρόνο. Μια από αυτές είναι το 22ο Athens Digital Arts Festival, το διεθνές και μακροβιότερο φεστιβάλ για τις ψηφιακές τέχνες που φέτος από 23 εως 26 Απριλίου μετατρέπει την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε έναν ψηφιακό καμβά. Πρόκειται για ένα τετραήμερο που θα μας κάνει κομμάτι της εξέλιξης γύρω μας με έναν τρόπο διαδραστικό, επιμορφωτικό, διασκεδαστικό και πάνω από όλα συμπεριληπτικό.

Το φετινό ADAF δεν πρέπει να το χάσεις και, αν δεν έχεις ήδη πειστεί από τις μαγικές φωτογραφίες που έχει δημοσιεύσει η διοργάνωση, σου δίνουμε 5 λόγους που θα σε κάνουν σε λίγα χρόνια να λες “ήμουν κι εγώ εκεί”.

1. Τον βαρέθηκες λίγο αυτόν τον κόσμο; Είδες κι εσυ το Artemis II να πηγαίνει στο φεγγάρι και σκεφτόσουν ότι χρειάζεσαι κι εσύ ένα τέτοιο ταξίδι, εκτος πραγματικότητας; Στο ADAF φέτος ταξιδεύεις σε έναν κόσμο αλλαγής και μετασχηματισμού μέσα από την META - MORPHOSIS. Η αλλαγή αποτελεί τελικά το σημείο συνάντησης για καλλιτέχνες, επιστήμονες, ερευνητές και όλους εμας που έχουμε ανάγκη να δούμε κάτι διαφορετικό, μέσα από μια ματιά που δεν βάζει λογικά όρια και περιορισμούς. Έλα παραδέξου το, αυτό το ταξίδι σου βγαίνει πολύ πιο οικονομικά και ανώδυνα από ότι το να πας στο φεγγάρι.

2. Νιώθεις ότι είσαι boomer και η τεχνολογία, όχι απλά σε έχει ξεπεράσει, αλλά δεν σε βλέπει καν; Είτε είσαι boomer είτε δεν είσαι, αυτό το φεστιβάλ δεν κάνει διακρίσεις ούτε θα σε κάνει να νιώθεις σαν τη μύγα μέσα στο γάλα. Installations, video art, animation, AR/VR/XR, Perfromances και digital experts θα είναι εκεί για να σε εξοικειώσουν με την αλλαγή που φέρνει η τεχνολογική πρόοδος. Και σε πάμε και ένα βήμα παραπέρα: Έχεις γιαγιά; Φέρ’την, μην την αφήνεις στο σπίτι, το ότι μεγάλωσε δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται πια να μάθει! Έχεις παιδί; Skip στο επόμενο bullet

3. Ναι ναι εσυ που έχεις παιδί ή ανίψι και προσπαθείς να το παίξεις cool θείος είσαι στο σωστό σημείο. Εσυ όταν ήσουν παιδί και σου έδωσαν το πρώτο σου Nintendo (κι ας ήταν στο μέγεθος της ντουλάπας σου) δεν ένιωσες λες και ανακαλύπτεις έναν νέο κόσμο; Τώρα λοιπόν που το nintendo (δυστυχώς) ξεπεράστηκε και δεν θέλεις το παιδί σου κολλημένο όλη μέρα στο κινητό, πρέπει σίγουρα να το πας στο ADAF. Στην Τεχνόπολη, 23-26/4, θα βρεις μια διαδραστική παιδική χαρά που σε κάθε γωνία θα έχει και ένα διαφορετικό παιχνίδι που δεν μπορείς να φανταστείς και συστήνει το παιδί σου στον ψηφιακό κόσμο με δημιουργικό και επιμορφωτικό τρόπο. Θα είναι η πρώτη φορά που θα το δεις να ασχολείται με τεχνολογία χωρίς να έχει αποβλακωθεί.

4. Ένας λόγος που σίγουρα είναι main σκέψη πλέον στο μυαλό σου είναι το awareness για την κλιματική κρίση. Τη στιγμή που η φυσική κληρονομιά και ο κόσμος στον οποίο ζούμε αλλάζει και βιώνει μια τόσο μεγάλη κρίση, το ADAF γίνεται γέφυρα ανάμεσα στο φυσικό και στο τεχνητό και μας βοηθάει να εκτιμήσουμε, να αγαπήσουμε και να μάθουμε να σεβόμαστε τη φύση. Μας καλεί να βιώσουμε αυτή την αλλαγή και να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε. Πηγαίνοντας σε αυτό το φεστιβάλ, θα δεις ότι η τεχνολογία και ο ψηφιακός κόσμος δεν λειτουργεί πάντα σε βάρος του περιβάλλοντος και του πραγματικού κόσμου στον οποίο γεννηθήκαμε και του οποίου είμαστε κομμάτι.

5. Έχεις κλείσει ήδη το εισιτήριο σου για ADAF για εσένα, τη γιαγιά σου, το παιδί σου, το παιδί του φίλου σου και αρα όλους τους παραπάνω λόγους τους είχες ήδη σκεφτεί; Δεν περιμέναμε να διαβάσεις ως εδώ, respect. Μην αγχώνεσαι, άξιζε. Ένα από τα πιο special πράγματα που έχει ετοιμάσει το ADAF φέτος, συμβαίνει στο Αδριάνειο Υδραγωγείο, που ανοίγει για πρώτη φορά για το κοινό, για μια οπτικοακουστική εμπειρία που το ξαναζωντανεύει. Μαζί με την ΕΥΔΑΠ παρουσιάζει την in situ έκθεση “NEOn ΝΕΡΟ” και φέρνει όλο τον κόσμο που κινείται, ζει, δουλεύει, περπατά καθημερινά σε αυτή την πόλη, πιο κοντά με το νερό που εδώ και τόσα χρόνια υπάρχει από κάτω της. Η είσοδος είναι δω

