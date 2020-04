4+1 δραστηριότητες που μπορείτε να κάνετε με τα παιδιά σας αυτό το Πάσχα

View this post on Instagram

(PL↴) After all, staying at home can also be fun 😁 Ladies and gentlemen, let me introduce you to my first… Easter DIY 🐰✨ Inspired by M&M's Eggs, I made a wreath for the first time in my life (more on stories!) 😃💪🏻 Do we have any DIY enthusiasts here? . Święta już za chwilę, ale chyba wszyscy możemy się zgodzić, że tym razem będą wyglądały zupełnie inaczej. My tym roku podjęliśmy trudną, ale wierzymy, że odpowiedzialną decyzję i zostajemy w domu, co wcale nie oznacza, że nie możemy cieszyć się nadchodzącym czasem 🐰✨ . Siedzenie w domu też może być kreatywne, a robiąc ostatnio porządki znalazłam obręcz po... bożonarodzeniowym wianku 🙈Zainspirowana pastelowymi kolorami M&M's Eggs, podjęłam rękawicę, czyniąc swoje pierwsze, wielkanocne DIY 😍🎨 Było prawie jak w tych wszystkich 5-minute crafts („hour") 🤪 Zobaczcie sami, właśnie wrzuciłam Wam stories. Mamy tu jakichś entuzjastów DIY, nie tylko wielkanocnych? 😃