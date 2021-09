6 μαθήματα αξεπέραστου στιλ που σου παραδίδει ο David Beckham

Όταν σκέφτεσαι style icons και άντρες, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται σε έτοιμη εικόνα είναι ο David Beckham. Κρατά το λάβαρο του uber stylish άντρα εδώ και 20 χρόνια (και βάλε) και ξέρει πώς να παραδίδει μαθήματα στιλ.

Εδώ εμπνεύστηκε η σύζυγός του Victoria, για τη νέα της συλλογή, και πήρε ιδέες από τα outfits του David, εσύ θα πεις όχι; Ακολουθούν 6 στιλιστικά tips που υπόσχονται να σε κάνουν άλλον άνθρωπο και να σε μεταμορφώσουν αυτή τη σεζόν.

Φορά το σωστό μέγεθος

Ο David ξέρει πολύ καλά ότι το μέγεθος παίζει σημαντικό ρόλο. Ακόμα και όταν βάζει ένα χαλαρό τζιν με t-shirt, φροντίζει να μην είναι ούτε πολύ φαρδιά αλλά ούτε και στενά.

Έχει ένα καμηλό κοστούμι

Ωραίο το μαύρο και το γκρι, αλλά ένα κοστούμι σε γήινη απόχρωση, όπως το καμηλό, φοριέται πολύ εύκολα, κάνοντας όμως τη διαφορά. Ο Beckham δεν κάνει πάντα ακρότητες.

Σακάκι με πουλόβερ

Υπάρχει περίπτωση να συνδυάσεις το σακάκι με t-shirt αλλά το αποτέλεσμα να είναι αποτυχία. Do it like Beckham και επίλεξε ένα πουλόβερ λεπτής πλέξης για να το βάλεις κάτω από το σακάκι. Σημαντικό tip: να είναι στο ίδιο χρώμα.

Πάντα προσωπική πινελιά

Αυτό είναι που κάνει και τη διαφορά στο στιλ του. Λέει ναι στο κλασικό ύφος, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην βάλει την προσωπική του πινελιά. Ένα δαχτυλίδι, ένα μαντίλι στο πέτο, ακόμα και ένα καπέλο.

Oxfords σε μη κλασική απόχρωση

Τα παπούτσια oxfords είναι asll-time classic αλλά φέτος θα επενδύσεις σε μία πιο παιχνιδιάρικη απόχρωση. ο Beckham λέει ναι στο βουργουνδί κι εμείς τον στηρίζουμε.

Και λίγο fun χρώμα δεν βλάπτει

Υπάρχουν κάποιες μέρες που το χρειάζονται το χρώμα τους, και αρκούν για να σου φτιάξουν τη διάθεση. Ένα κόκκινο σκουφί θα γίνει καλή συντροφιά τις μέρες του χειμώνα.

Πηγή φωτογραφίας: Instagram/DavidBeckham