Η Ελένη Φουρέιρα συνεργάζεται με την M·A·C Cosmetics Greece και προτείνει τα πιο hot VIVA GLAM looks

Όσα έγιναν στο MadWalk 2023.

Η M·A·C Cosmetics Greece και η iconic Pop Star, Ελένη Φουρέιρα, «έβαλαν φωτιά» στο Madwalk 2023 με ένα άκρως καθηλωτικό και…GLAM act «φωνάζοντας» «All Ages.All Races.All Genders».

Η κορυφαία Pop Star των Νo1 επιτυχιών και των μεγάλων ρεκόρ, που έχουν ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, με την πιο εκρηκτική σκηνική συνύπαρξη στον αγαπημένο θεσμό μόδας και μουσικής εκπροσώπησε το VIVA GLAM, ενσαρκώνοντας αψογα το απλό αλλά τόσο ηχηρό μήνυμα του “Ιt’s Glam to be authentic!".

Η ανατρεπτική συνεργασία της κορυφαίας Pop Star Ελένης Φουρέιρα με τη M·A·C Cosmetics Greece, γίνεται ακόμη πιο ουσιαστική με τη στήριξη της καλλιτέχνιδας στο πρόγραμμα VIVA GLAM.

Η κορυφαία Pop Star Ελένη Φουρέιρα εκπροσωπεί έναν ισχυρό και ανεξάρτητο γυναικείο ρόλο με αυθεντικότητα και αυτοπεποίθηση, ενώ ταυτόχρονα σε κάθε της εμφάνιση αποτυπώνει μια έντονα artistic διάθεση χωρίς όρια και περιορισμούς. Το στοιχείο αυτό φρόντισε να μην λείψει από τη σκηνή του Madwalk 2023 με ένα μοναδικό performance σε ρυθμούς «NAKED» ως μια δήλωση υπέρ της ισότητας και της ελευθερίας που ταυτίστηκε απόλυτα με τον σπουδαίο σκοπό του VIVA GLAM για ένα μέλλον με ίσα δικαιώματα προς όλους.

Με motto την ενδυνάμωση και το σεβασμό στην ανθρώπινη ύπαρξη, το εμβληματικό VIVA GLAM της M·A·C Cosmetics γιορτάζει 30 χρόνια ακατάπαυστης δράσης κατά του ιού HIV/AIDS. Aπό την ίδρυσή του το 1994, οι founders Frank Toskan και Frank Angelo μοιράστηκαν ένα κοινό όραμα· να ευαισθητοποιήσουν την κοινωνία μέσω του πάθους τους για το μακιγιάζ.

Μέχρι και σήμερα, συνεχίζοντας τη δέσμευση της για ένα καλύτερο μέλλον, η M·A·C μέσω του VIVA GLAM μετατρέπει κάθε κραγιόν σε ένα σύμβολο, καθώς με κάθε αγορά ενός lipstick από τις 3 μοναδικές VIVA GLAM αποχρώσεις, δωρίζει το 100% των εσόδων σε τοπικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που μάχονται για τις υψηλές αξίες και την αλλαγή.

Παραδοσιακά, στόχος της M·A·C Cosmetics δεν είναι απλά να παρέχει καινοτόμα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, ποιότητας και απόδοσης, αλλά ανέκαθεν πρεσβεύει την ελευθερία της έκφρασης του προσωπικού στυλ σε κάθε εκδοχή του.

Η μοναδική φιλοσοφία της εταιρίας σε συνδυασμό με την παρουσία της κορυφαίας Pop Star, Ελένης Φουρέιρα, συνιστά μια φρέσκια προσέγγιση, ενθαρρύνοντας τόσο τους λάτρεις του brand, όσο και τους fans της κορυφαίας Pop Star Ελένης να ακολουθούν την ταυτότητά τους και να πιστεύουν στο δικό τους στυλ και στον εαυτό τους γιατί τελικά «είναι GLAM να είσαι αυθεντικός».

Stay tuned and GLAM!

The best is yet to come!