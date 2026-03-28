Τι πρέπει να προσέξεις για να μην εμφανίσεις ερυθρότητα, ερεθισμούς και ξεφλούδισμα

Αν υπάρχει ένα skincare ingredient που έχει κερδίσει τον τίτλο του «gold standard» στην αντιγήρανση και τη βελτίωση της υφής του δέρματος, αυτό είναι σίγουρα η ρετινόλη. Παρότι συχνά τη συνοδεύει η φήμη ενός δυνατού ή «δύσκολου» συστατικού, όταν χρησιμοποιείται σωστά μπορεί να μεταμορφώσει πραγματικά την όψη της επιδερμίδας. Παρακάτω θα βρεις όλα όσα θέλεις να ξέρεις για αυτήν:

Τι είναι η ρετινόλη;

Η ρετινόλη είναι παράγωγο της βιταμίνης Α και ανήκει στην οικογένεια των ρετινοειδών. Πρόκειται για ένα ενεργό συστατικό που δρα σε κυτταρικό επίπεδο, επιταχύνοντας την ανανέωση των κυττάρων και ενισχύοντας την παραγωγή κολλαγόνου. Σε αντίθεση με τα απλά ενυδατικά ή επιφανειακά δραστικά συστατικά, η ρετινόλη λειτουργεί βαθύτερα στην επιδερμίδα, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο τα κύτταρα ανανεώνονται και οργανώνονται.

Καθώς μεγαλώνουμε, η φυσική διαδικασία ανανέωσης της επιδερμίδας επιβραδύνεται. Τα νεκρά κύτταρα συσσωρεύονται, η επιδερμίδα δείχνει πιο θαμπή και οι λεπτές γραμμές γίνονται πιο ορατές. Η ρετινόλη βοηθά στην επανεκκίνηση αυτής της διαδικασίας, κάνοντας το δέρμα να λειτουργεί πιο «νεανικά».

Τι προσφέρει στην επιδερμίδα;

Τα οφέλη της ρετινόλης είναι πολλαπλά και γι’ αυτό χρησιμοποιείται τόσο στην αντιγήρανση όσο και στην αντιμετώπιση ατελειών. Πρώτα απ’ όλα, συμβάλλει στη μείωση λεπτών γραμμών και ρυτίδων, καθώς ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου και βελτιώνει την ελαστικότητα της επιδερμίδας. Παράλληλα, βοηθά στη βελτίωση της υφής και της φωτεινότητας, ενώ είναι επίσης ιδιαίτερα αποτελεσματική στη μείωση των δυσχρωμιών και των πανάδων. Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημά της είναι η δράση της στους πόρους και στις ατέλειες. Πιο συγκεκριμένα, η ρετινόλη ρυθμίζει τη λιπαρότητα και βοηθά στην αποφυγή των φραγμένων πόρων, οπότε χρησιμοποιείται συχνά και σε επιδερμίδες με τάση ακμής.

Ρετινόλη: Πώς χρησιμοποιείται

Το κλειδί για να απολαύσει κανείς τα οφέλη της ρετινόλης χωρίς ερεθισμούς είναι η σωστή και σταδιακή χρήση. Η εφαρμογή ξεκινά πάντα με χαμηλή συγκέντρωση και λίγες φορές την εβδομάδα -συνήθως δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα- ώστε η επιδερμίδα να μπορέσει να προσαρμοστεί.

Η ρετινόλη εφαρμόζεται μόνο το βράδυ, σε καθαρό και εντελώς στεγνό δέρμα, πριν από την ενυδατική κρέμα. Τις πρώτες εβδομάδες είναι φυσιολογικό να εμφανιστεί ελαφριά ξηρότητα ή ξεφλούδισμα, ωστόσο αν θέλεις να περιορίσεις τις παρενέργειες αυτές, μπορείς να ακολουθήσεις τη μέθοδο «sandwich», δηλαδή να εφαρμόσεις μια ενυδατική κρέμα πριν και μετά τη ρετινόλη. Εναλλακτικά, προτίμησε ένα λάδι με ρετινόλη αντί για σέρουμ, τα οποία είναι πιο συνήθως πιο ενυδατικά και καταπραϋντικά. Σε κάθε περίπτωση, είναι εξαιρετικά σημαντικό να εφαρμόσεις ένα αντηλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας το επόμενο πρωί, καθώς η ρετινόλη κάνει το δέρμα πιο ευαίσθητο στον ήλιο.