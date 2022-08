Το εμβληματικό προϊόν μακιγιάζ Dior εγκαινιάζει μια νέα εποχή και ανατρέπει όλα τα δεδομένα με το Rouge Dior Forever

Υπό την καθοδήγηση του Peter Philips, Δημιουργικού Διευθυντή και Διευθυντή Εικόνας του Μακιγιάζ Dior, ο Οίκος Dior ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο και συνδυάζει, για πρώτη φορά, την εύκολη εφαρμογή με την εξαιρετικά μακρά διάρκεια, προσφέροντας 16 ώρες απόλυτης σταθερότητας και 16 ώρες άνεσης σε μία «καθαρή» σύνθεση

.Αυτό το επαναστατικό προϊόν περιέχεται πλέον σε μια νέα συσκευασία με ακόμα περισσότερες επιρροές από την υψηλή ραπτική και απόλυτα ματ τελείωμα σε μπλε του μεσονυκτίου που παραπέμπει στις δημιουργίες Dior. Αυτή η καινοτομία προστίθεται στο πλευρό του Rouge Dior Forever Liquid, του απόλυτα σταθερού, ανάλαφρου υγρού κραγιόν. Στο πλευρό της διάσημης Natalie Portman εμφανίζεται ένα νέο πρόσωπο που φορά αυτό το πρωτοποριακό κραγιόν στη νέα γκάμα αποχρώσεων, εξυμνώντας το χρώμα.

Ο Οίκος Dior ονειρευόταν να ντύνει το χαμόγελο των γυναικών σε όλες τις περιστάσεις. Σήμερα,το Rouge Dior εκπληρώνει αυτήν την επιθυμία, χάρη σε ένα τεχνολογικό επίτευγμα: 16ωρη σταθερότητα 1 σε συνδυασμό με την άνεση ενός κραγιόν. Ξεχάστε το κραγιόν που αφήνει ίχνη στα ρούχα ή το δέρμα. Το χρώμα διατηρείται σταθερό, άθικτο και έντονο. Ξεχάστε το φρεσκάρισμα.

Αυτή η καινοτομία για απόλυτη σταθερότητα επιτεύχθηκε, χάρη στην εξειδίκευση των εργαστηρίων Dior που συνδύασαν υψηλής απόδοσης συμπληρωματικά συστατικά, για να

εξασφαλίσουν ομοιόμορφο χρώμα και σταθερότητα, χωρίς να μειωθεί η φυσική απαλότητα των χειλιών που διατηρείται στην εντέλεια. Επιζητώντας πάντα την αριστεία, ο Οίκος Dior εμπλούτισε το Rouge Dior Forever με έλαια που εξατμίζονται πολύ γρήγορα, για να βελτιστοποιήσει τόσο την απολαυστική εφαρμογή στα χείλη όσο και τη σταθεροποίηση του χρώματος, δημιουργώντας μια σύνθεση στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας.

Και επειδή η εξειδίκευση του Οίκου Dior στην επιστήμη των λουλουδιών τίθεται πάντα στην υπηρεσία του χρώματος, το Rouge Dior Forever περιέχει διπλάσια συγκέντρωση εκχυλίσματος κόκκινης παιώνιας, του εμβληματικού άνθους της συλλογής στο οποίο είχε ιδιαίτερη αδυναμία ο Christian Dior. Εμπλουτισμένη με εκχυλίσματα λουλουδιών για περιποίηση των χειλιών, η σύνθεσή του συμβάλλει στη διατήρηση της φυσικής ενυδάτωσης των χειλιών και αποκαλύπτει όλη τη φωτεινότητά τους.

Λαμπερές και πιο έντονες από ποτέ, οι αποχρώσεις έχουν απίστευτα απαλό και ελκυστικό ματ αποτέλεσμα. Η υφή ντύνει τα χείλη με ανάλαφρη άνεση μακράς διάρκειας, χωρίς να τα βαραίνει και τα βοηθά να δείχνουν πιο όμορφα, ημέρα με την ημέρα. Πραγματικό επίτευγμα σε επίπεδο σύνθεσης, το Rouge Dior Forever ανταποκρίνεται σε όλες τις προκλήσεις: εκτός όλων των άλλων, αυτό το κραγιόν έχει «καθαρή» σύνθεση4. Το εκχύλισμα άνθους παιώνιας είναι φυσικής προέλευσης, και το άρωμα του κραγιόν αποτελείται από 80% συστατικά φυσικής προέλευσης.

«Αυτό το κραγιόν σας προσφέρει άνεση, χρώμα και μοναδικότητα. Και η ξεχωριστή του σύνθεση εγγυάται απόλυτα σταθερό αποτέλεσμα μακιγιάζ». Peter Philips, Δημιουργικός

Διευθυντής και Διευθυντής Εικόνας του Μακιγιάζ Dior

Χρώματα για κάθε γυναίκα

«Προσφέρουμε μια σειρά 15 υπέροχων αποχρώσεων, από τα εμβληματικά μας κόκκινα μέχρι τα απαραίτητα nude». Peter Philips, Δημιουργικός Διευθυντής και Διευθυντής Εικόνας του Μακιγιάζ Dior

Από τα διακριτικά nude έως τα έντονα κόκκινα που δημιουργούν εκτυφλωτική αντίθεση, τα 15 χρώματα που δημιούργησε ο Peter Philips καλύπτουν όλες τις επιθυμίες, όλα τα στυλ και όλους τους τόνους δέρματος. Μια γκάμα βασικών χρωμάτων με ματ αποτέλεσμα που ταιριάζει σε όλες τις γυναίκες ανεξαιρέτως. Ξεχωρίζουν 4 εμβληματικές αποχρώσεις του Rouge Dior:

• 999 Forever Dior: το απόλυτο κόκκινο που αναδεικνύει κάθε γυναίκα. Το τριπλό 9 στο όνομά του είναι εμπνευσμένο από τα δύο πρώτα κραγιόν που λάνσαρε ο Christian Dior, το 9 και το 99.

• 100 Forever Nude Look: μια νέα ερμηνεία του γκρεζ New Look του 1947, ενός χρώματος που δημιουργήθηκε από τον Christian Dior ως το τέλειο μείγμα γκρι και μπεζ. Το τέλειο νέο σύγχρονο nude.

• 720 Forever Icone: έντονο σκούρο ροζ-καφέ που εξυμνεί το έργο του δημιουργού του και αποτελεί ένα πραγματικό ίνδαλμα της μόδας.

• 525 Forever Chérie: ένα πιο ανοιχτό ροζ-καφέ που εκφράζει την αγάπη του Christian Dior για τις γυναίκες και τις μούσες του.

Επειδή το nude διαφέρει ανάλογα με το χρώμα του δέρματος, ο Peter Philips αποφάσισε να παρουσιάσει αυτό το νέο κλασικό χρώμα σε 3 εντάσεις: 100 Forever Nude Look, 200 Forever Nude Touch και 300 Forever Nude Style. Από τον πιο ανοιχτό έως τον πιο σκούρο τόνο, υπάρχει ένας κωδικός του Rouge Dior Forever για κάθε γυναίκα.

Ως καλλιτέχνης του χρώματος, ο Peter Philips εξερεύνησε κάθε πτυχή αυτής της νέας χρωματικής υπογραφής, για να δημιουργήσει μια συλλογή 6 απροσδόκητων αποχρώσεων, οι οποίες είναι εμπνευσμένες από μια σειρά καθαρών χρωστικών.

Νέα συσκευασία, νέο αγαπημένο αντικείμενο υψηλής ραπτικής

Ξεχειλίζοντας από αυτοπεποίθηση, το Rouge Dior Forever κινείται στα άκρα από κάθε άποψη. Το βαθύ μπλε του μεσονυκτίου και το απόλυτα ματ αποτέλεσμα της συσκευασίας ανατρέπουν το κατεστημένο, προμηνύοντας το εκθαμβωτικό αποτέλεσμα στα χείλη. Η υπογραφή Dior, σε σχήμα ενός ασημένιου δακτυλίου που φέρει τα αρχικά CD, προσθέτει μια λαμπερή πινελιά.

Ο θρίαμβος της αδελφότητας

«Δείχνοντας αυτό που έχετε να πείτε, είναι σίγουρο ότι η φωνή σας θα ακουστεί. Αυτό το κραγιόν συμβολίζει τη δύναμη και τον αντίκτυπο του Dior. Έναν παντοτινό δεσμό μεταξύ των γυναικών, μέσα από τη δύναμη του χρώματος και της θηλυκότητας». Peter Philips, Δημιουργικός Διευθυντής και Διευθυντής Εικόνας του Μακιγιάζ Dior

Η γυναίκα του Rouge Dior είναι μια μοντέρνα ηρωίδα που επιβάλλεται με αυτοπεποίθηση και γιορτάζει τη δύναμη της θηλυκότητας. Πίσω από το μανιφέστο #FOREVERROUGE, το Rouge Dior Forever εξυμνεί την ενδυνάμωση και την αδελφότητα. Μια διάσημη ηθοποιός αφοσιωμένη σε πολλούς σκοπούς, η Natalie Portman είναι μια γυναίκα που εμπνέει και αποπνέει τη χαρούμενη και λαμπερή πλευρά της θηλυκότητας. Για την καμπάνια του νέου κραγιόν, καλωσορίζει μία νέα πρέσβειρα αυτής της θριαμβευτικής, πολυσχιδούς ομορφιάς: τη χαρισματική Yara Shahidi, ένα ανερχόμενο αστέρι του αμερικανικού κινηματογράφου και μια αφοσιωμένη γυναίκα που

παραμένει πιστή στις αξίες της από την αρχή της καριέρας της.

Στο πολύχρωμο κόσμο υψηλής ραπτικής της νέας καμπάνιας, αυτές οι ηρωίδες φωτογραφίζονται από την Viviane Sassen. Εμπνευσμένη από την ενέργεια των

πρωταγωνιστριών, η καλλιτέχνιδα γιορτάζει τη θηλυκότητα και την ελευθερία τους, απαθανατίζοντας διαισθητικά τις κινήσεις τους και το φως που τους δίνει το κραγιόν. Η Viviane

Sassen έχει αναπτύξει μια προσωπική, «γλυπτική» απόδοση της φωτογραφίας που βρίσκεται στα όρια του εξωπραγματικού και ξεχειλίζει πάντα από ενέργεια. Για το νέο Rouge Dior, μετατρέπει το κραγιόν σε έναν νέο τρόπο αυτοέκφρασης. Το χρώμα πετάει, χορεύει και στροβιλίζεται, όπως ένα φουλάρι υψηλής ραπτικής, αποτελώντας ωδή στη θηλυκότητα. Αντίστοιχα, ο σκηνοθέτης Arnaud Uyttenhove εξυμνεί τις γυναίκες, δημιουργώντας μια σειρά διαδοχικών κινούμενων κόκκινων εικόνων, σε χορογραφία της Madeline Hollander, που αναπαριστά το πραγματικό πρόσωπο των γυναικών, αυτά που δηλώνουν και αυτά που ονειρεύονται. Αυτή η ποιητική δημιουργία που ξεχειλίζει από συναισθήματα μας παροτρύνει να επιδιώκουμε τον ίδιο στόχο, να γιορτάζουμε μαζί η μία την άλλη.