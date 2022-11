Βιταμίνη C, το ισχυρό αντιοξειδωτικό

Η σημαντικότητα της βιταμίνης C για τον οργανισμό και το δέρμα μας.

Τα οφέλη της βιταμίνης C για το πρόσωπό σας

Γνωρίζετε φυσικά ότι η βιταμίνη C ενισχύει το ανοσοποιητικό σας, μειώνει τις πιθανότητες ν’ αρρωστήσετε και ότι έχει και πολλά άλλα οφέλη για την υγεία. Ο λόγος που η βιταμίνη C έχει τόσο ισχυρά πλεονεκτήματα για την ευεξία σας είναι επειδή είναι αντιοξειδωτική δηλαδή καταπολεμά τις επικίνδυνες ελεύθερες ρίζες.

Ας δούμε όμως, ποια είναι τα οφέλη για το πρόσωπό σας από την τοπική χρήση της βιταμίνης C.

Ενυδατώνει το δέρμα

Χωρίς επαρκή υγρασία, η επιδερμίδα αφυδατώνεται. Η αφυδάτωση προκαλεί φαγούρα, τραχύτητα στην επιδερμίδα και πρόωρη γήρανση. Η ενυδάτωση είναι ζωτικής σημασίας για να διατηρήσετε την επιδερμίδα σας υγιή και νεανική. Η βιταμίνη C βοηθά το δέρμα να συγκρατήσει το νερό, διατηρώντας το παχύ και λείο και εμποδίζοντάς το να γίνει πολύ λιπαρό ή ξηρό.

Επιταχύνει την παραγωγή κολλαγόνου

Το κολλαγόνο είναι δομικό στοιχείο του δέρματος, των μαλλιών, των μυών και των τενόντων. Καθώς μεγαλώνετε, η παραγωγή κολλαγόνου επιβραδύνεται, γεγονός που οδηγεί στην χαλάρωση του δέρματός σας. Η βιταμίνη C επιταχύνει την παραγωγή του κολλαγόνου και της ελαστίνης, στοιχεία που βοηθούν στη σφριγηλότητα του δέρματός σας. Επιπλέον, η νεανική και λεία εμφάνιση του δέρματός σας οφείλεται στη βιταμίνη αυτή που προλαμβάνει την πρόωρη γήρανση του.

Αντιμετωπίζει την υπερμελάγχρωση

Η υπερμελάγχρωση προκαλείται συχνά από υπερβολική έκθεση στον ήλιο και από τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Η υπερμελάγχρωση σας κάνει να φαίνεστε μεγαλύτερες. Οι αντιοξειδωτικές ιδιότητες της βιταμίνης C παίζουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση των σκούρων κηλίδων και στην αντιγήρανση.

Η καθαρή βιταμίνη C είναι η πιο δραστική μορφή της βιταμίνης C. Πρόκειται επίσης για το αντιοξειδωτικό με τη μεγαλύτερη φυσική συγκέντρωση στο δέρμα. Ο ορός Pure Vitamin C10 της La Roche Posay με καθαρή βιταμίνη C αποκαλύπτει όλη τη λάμψη της επιδερμίδας σας. Προλαμβάνει και διορθώνει τα σημάδια γήρανσης, βελτιώνοντας την ποιότητα και την υφή του δέρματός σας.

Μειώνει τους κύκλους κάτω από τα μάτια

Όταν παρατηρείτε μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια σας, στην πραγματικότητα βλέπετε ένα δίκτυο αιμοφόρων αγγείων. Η βιταμίνη C βοηθά στη μείωση και στην πρόληψη των μαύρων κύκλων κάτω από τα μάτια ενισχύοντας το λεπτό, ευαίσθητο δέρμα της περιοχής αυτής. Η αντιοξειδωτική δράση της, κάνει το δέρμα πιο ελαστικό και ανθεκτικό.

Η ιδανική αντιρυτιδική κρέμα ματιών Redermic [C] Eyes της La Roche Posay με συνδυασμό καθαρής βιταμίνης C, υαλουρονικού οξέος και μανόζης, μειώνει τις ρυτίδες κάτω από τα μάτια και στο πόδι της χήνας ενώ ενισχύει τη σφριγηλότητα του δέρματός σας και επαναφέρει την ομοιομορφία του.

Μειώνει την ερυθρότητα

Το ανομοιόμορφο, ερεθισμένο με κόκκινα σημάδια δέρμα μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Η βιταμίνη C μειώνει την ερυθρότητα χάρη στις αντιφλεγμονώδεις της ιδιότητες. Επίσης βοηθά στην αποκατάσταση των κατεστραμμένων τριχοειδών αγγείων που προκαλούν την ερυθρότητα, προσφέροντας σας μια πιο λεία, πιο ομοιόμορφη επιδερμίδα.

Η αντιρυτιδική κρέμα προσώπου Redermic [C] της La Roche Posay με καθαρή βιταμίνη C είναι κατάλληλη για κανονικό έως μικτό δέρμα. Η κρέμα αυτή μειώνει τις ρυτίδες, ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος, χαρίζει πιο ομοιόμορφο τόνο στην επιδερμίδα και καταπραΰνει την ερυθρότητα στο πρόσωπο σας. Η κρέμα αυτή έχει σύνθεση για αποτελεσματική αντιγήρανση και είναι προσαρμοσμένη στο ευαίσθητο δέρμα σας.

Η τοπική εφαρμογή της βιταμίνης C είναι σύμμαχος για την φροντίδα της επιδερμίδα σας, η χρήση καθαρής βιταμίνης C είναι το όπλο σας ενάντια στη γήρανση!