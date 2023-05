Met Gala 2023: Tα πιο εντυπωσιακά beauty looks από το κόκκινο χαλί

Mε θέμα «Karl Lagerfeld: A Line of Beauty», η μεγαλύτερη γιορτή της μόδας παγκοσμίως, πραγματοποιήθηκε στο Metropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης και όλες οι καλεσμένες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό με μοναδικά beauty looks

Το φετινό Met Gala ήταν αφιερωμένο στον Karl Lagerfeld και οι αγαπημένες του μούσες, στενές του φίλες και celebrities ήταν εκεί για να τιμήσουν τον θρυλικό σχεδιαστή που δεν είναι πλέον μαζί μας. Οι καλεσμένες κατάφεραν να κάνουν το φετινό red carpet ένα από τα ωραιότερα που έχουμε δει αφού τόσο τα makeup looks όσο και τα χτενίσματα είχαν μια νοσταλγική επιρροή από την αισθητική του Karl Lagerfeld, ενώ παράλληλα ήταν άκρως ανατρεπτικά.

Από το icy blonde bixie της Cara Delevingne, το mullet της Kristen Stewart και το spanish beauty look της Penelope Cruz μέχρι την Anne Hathaway με το iconic beauty look της Amy Winehouse – όλα ήταν προσεγμένα και αποτελούν μια υπέροχη πρόταση. Οι πειραματισμοί δεν έλειψαν και αυτό ακριβώς περιμένουμε κάθε χρόνο από το Met Gala.

Είσαι έτοιμη να απολαύσεις τα ωραιότερα beauty looks της βραδιάς;



Cara Delevingne

Splash Ideal Images

H Cara, ως μια από τις αγαπημένες μούσες του Karl Lagerfeld, έκανε την ανατροπή με ένα icy blonde bixie και που το συνδύασε με ένα έντονο smokey eye.

Anne Hathaway

Splash Ideal Images

Το beauty look της ήταν από τα αγαπημένα μας και ο λόγος είναι φανερός. Είχε επιρροές από το iconic look της Amy Winehouse - extra όγκος στην κορυφή των μαλλιών και bold liner.

Elle Fanning

Μια boho πρόταση που έφερε την άνοιξη στο κόκκινο χαλί του Met Gala. Φόρεσε στα μαλλιά της ένα ρομαντικό στεφάνι από μαργαρίτες και έδωσε φρεσκάδα στην επιδερμίδα της με έντονο blush.

Kim Kardashian

Splash Ideal Images

H Κim και το smoky eyes σε γήινες αποχρώσεις πάνε μαζί. Το updo της έκλεψε όλα τα βλέμματα και αναβάθμισε την εμφανισή της.

Gigi Hadid

Splash Ideal Images

Η Gigi πόζαρε στον φακό με υπέροχα κυματιστά μαλλιά αλλά αυτό που μας εντυπωσιάσε ήταν τα μάτια της που ήταν στολισμένα με πέρλες.

Kristen Stewart

Splash Ideal Images

Το σχήμα στα φρύδια έκανε την διαφορά στο πρόσωπό της και το ανδρόγυνο beauty look της αξίζει να μπει στη λίστα με τα ωραιότερα της βραδιάς.

Jessica Chastain

Splash Ideal Images

Η Jessica Chastain έγινε ξανθιά και το αποκάλυψε στο Met Gala. Ήταν μια όμορφη έκπληξη αφου το ξανθό της δίνει extra γοητεία και στιλ.

Florence Pugh

Splash Ideal Images

Και εκεί που αναρωτιόμασταν τι μπορεί να κάνει η Florence Pugh για να μας εντυπωσιάσει για μια ακόμη φορά; Εκείνη έδωσε την απάντηση ξυρίζοντας τα μαλλιά της και δημιουργώντας ένα νέο ανατρεπτικό trend.

Marion Cotillard

Splash Ideal Images

Πόζαρε με ροζ μαλλιά και ένα wet look που αναδείκνυε το χρώμα ακόμη περισσότερο. Λατρέψαμε αυτή την αλλαγή στα μαλλιά της!

Giselle

Splash Ideal Images

Η Gisele έχει το δικό της χαρακτηριστικό beauty combo που δεν αλλάζει: wavy hair look και natural makeup look με έντονες λάμψεις. Απλά υπέροχο!

Lily Collins

Instagram/ @metgala

Με διάθεση old Hollywood επέλεξε ένα faux bob και ένα κλασικό κόκκινο χρώμα στα χείλη.

Penelope Cruz

Splash Ideal Images

Το beauty look της μας θύμισε spanish girl αφού τα μαλλιά της μαζεμένα σε χαμηλό updo με χωρίστρα στη μέση αλλά τη διαφορά έκανε το λευκό πέπλο που ολοκλήρωνει μοναδικά την εικόνα της.