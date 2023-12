«The Enchanted Garden» by CINQ MONDES : Ένα συλλεκτικό «After» Calendar για λάμψη πριν την Πρωτοχρονιά!

Μία βόλτα στον μαγικό κήπο της Cinq Mondes μέσα από 7 μοναδικά προϊόντα περιποίησης προσώπου και σώματος

Το γαλλικό clean beauty brand που θρέφει την επιδερμίδα με συστατικά φυσικής προέλευσης που αγγίζουν το 99%, σας καλεί να παρατείνετε τη μαγεία των γιορτών ακόμη και μετά τα Χριστούγεννα. Το limited edition After Calendar «The Enchanted Garden» σχεδιάστηκε για να χαρίσει «μαγεία» και ομορφιά στις ημέρες μετά τα Χριστούγεννα και πριν την Πρωτοχρονιά, την ιδανική στιγμή που θέτουμε τους skincare και body care στόχους μας για το νέο έτος.

Ένα μοναδικό gift set με 7 εμβληματικά προϊόντα σε full & travel size, εμπνευσμένα από τα Beauty Rituals of the World ® της Cinq Mondes. Τα πρώτα έξι κουτάκια θα «ξεκλειδώσουν» μεθοδικά τον πιο λαμπερό σας εαυτό ενώ στο έβδομο κουτάκι σας περιμένει μία έκπληξη – εδώ θα ανακαλύψετε το Gua sha mushroom της Cinq Mondes, το εργαλείο ομορφιάς που αγαπούν οι beauty insiders και συμβάλλει στην αποτοξίνωση και τη σμίλευση του προσώπου. Απολαύστε την πιο μαγική εποχή του χρόνου με το After Calendar «The Enchanted Garden», ένα αληθινό δώρο ομορφιάς και λάμψης από τη Cinq Mondes.

After Calendar «The Enchanted Garden» από τη Cinq Mondes

H γιορτινή διάθεση συνεχίζεται! Απολαύστε έναν «περίπατο» στον μαγικό κήπο της Cinq Mondes όπου υπέροχα αρώματα συνδυάζονται με τις πιο πλούσιες υφές και με μυστικά ομορφιάς εμπνευσμένα από από τις τις καλύτερες παραδοσιακές τεχνικές ομορφιάς των πολιτισμών του κόσμου.

Το νέο συλλεκτικό After Calendar «The Enchanted Garden» της Cinq Mondes περιλαμβάνει 7 μοναδικά προϊόντα γα το πρόσωπο και το σώμα που παρατείνουν τη μαγεία των Χριστουγέννων και χαρίζουν λάμψη στην προετοιμασία για την Πρωτοχρονιά!



1.[Pre-Pro]biotic Essence (100 mL) – Ενυδατική λοσιόν εμπλουτισμένη με προβιοτικά και πρεβιοτικά, που εφαρμόζεται πριν από τον ορό και μετά το καθαρισμό, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα της επιδερμίδας και προλαμβάνει τη γήρανση.

2.Papaya Purée (30 mL) – Καθημερινό απολεπιστικό και καθαριστικό σώματος για το ντους. Περιέχει εκχύλισμα παπαΐνης και γης διατόμων* χαρίζει απαλότητα και λάμψη στην επιδερμίδα.

3.Egyptian Water (25mL) – Δροσιστικό mist για το σώμα, τα μαλλιά και το μαξιλάρι, εμπνευσμένο από τη πρώτη αρωματική δημιουργία της αρχαίας Αιγύπτου - ένα μοναδικό μείγμα από κύμινο, πάπυρο και μύρο. Ανανεώνει και καταπραΰνει το νου με 11 αιθέρια έλαια.

4.Flower Cleansing Balm (20mL) – Καθαριστικό και ντεμακιγιάζ διπλή χρήσης, εμπνευσμένο από μια συνταγή ομορφιάς του Μπαλί. Συνδυάζει βούτυρο μάνγκου, έλαιο φρούτων του πάθους με απαλά ΑΗΑ Τροπικών Λουλουδιών του Μπαλί όπως ιβίσκο, λευκό κρίνο και τιαρέ. Εφαρμόζεται στο πρόσωπο, με ελαφριές κινήσεις μασάζ και ξεπλένεται με νερό. Όταν έρχεται σε επαφή με το νερό, η υφή του μεταμορφώνεται σε απολαυστικό γαλάκτωμα. Το δέρμα καθαρίζεται εις βάθος, αποτοξινώνεται, γίνεται πιο λείο και ανακτά μια άμεση λάμψη.

5.Sumptuous Oriental Oil (30mL) – Ξηρό έλαιο σώματος με μαγευτικό άρωμα που χαρίζει βαθιά θρέψη και ένα σατινέ τελείωμα στην επιδερμίδα σας.

6.Express Smoothing Biocellulose Mask (15mL) – Εμπνευσμένη από τα ιαπωνικά τελετουργικά ομορφιάς, αυτή η μάσκα με υαλουρονικό οξύ, γλυκίνη, νιασιναμίδη και αλόη βέρα αναζωογονεί και λειαίνει άμεσα την επιδερμίδα σας χαρίζοντας μια πιο νεανική όψη στη στιγμή.

7.Géto Suprême Sérum Sample (1.5 mL) – Ένας επαναστατικός αντιγηραντικός ορός για ανάπλαση κυττάρων, ο οποίος βασίζεται στο δυνατό φυτικό συστατικό της μακροζωίας από το νησί Okinawa της Ιαπωνίας, τη νπιο γνωστή των «μπλε» περιοχών στο κόσμο. Το φυτό Gétô είναι το μυστικό νεότητας των κατοίκων της περιοχής.

8.Mushroom Gua Sha Face – Ο σύμμαχός σας στην αντιμετώπιση της χαλάρωσης της επιδερμίδας, των μαύρων κύκλων και των λεπτών ρυτίδων. Το νέο go-to αξεσουάρ ομορφιάς για μασάζ προσώπου.