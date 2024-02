Η Catrice με τη συλλογή Spring/Summer 2024 γιορτάζει την ομορφιά της ατομικότητας

Η νέα βασική συλλογή της Catrice Άνοιξη/Καλοκαίρι 2024 είναι ήδη διαθέσιμη στα καταστήματα καλλυντικών

Αυτή τη σεζόν επικεντρωνόμαστε στην ενδυνάμωση της αυτοέκφρασης και στην ανακάλυψη νέων τάσεων και προϊόντων ομορφιάς που είναι τόσο μοναδικά όσο και το άτομο που τα φοράει. Επίσης, ανακαλύπτουμε τη χαρά που μας δίνει το make-up και νέα αγαπημένα αλλά και κλασικά εργαλεία ομορφιάς που κάνουν την κάθε μέρα μας λίγο πιο όμορφη και μαγική.



ΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

BEAM ME UP

Ακόμα και τα πιο φανταστικά looks γίνονται πλέον πραγματικότητα με τα ονειρεμένα, ολογραφικά χρώματα, τις αιθέριες υφές και τα wow εφέ που προσφέρει η νέα βασική συλλογή. Αυτή η σουρεαλιστική τάση για τα μάτια, το πρόσωπο, τα χείλη και τα νύχια, δίνει μια φουτουριστική λάμψη και προκαλεί αυτούς που την φορούν να κάνουν μεγάλα όνειρα και να ξεφύγουν από τα τετριμμένα.

CATRICE CAN GLAM

Οι Y2K τάσεις ομορφιάς είναι εδώ! Τα έντονα χρώματα και οι καλλιτεχνικές πινελιές βρίσκονται στην κορυφή της wish list από τη φετινή συλλογή άνοιξη/καλοκαίρι. Εμπνευσμένη από τη νυχτερινή ζωή της δεκαετίας του 2000 και τη γοητεία που την κατακλύζει, με τα δραματικά εφέ και τις ζωηρές αποχρώσεις, η έκφραση της άγριας πλευράς της ομορφιάς δεν ήταν ποτέ πιο διασκεδαστική.

EFFORTLESSLY PERFECT

Λιγότερο, εξυπνότερο, καλύτερο είναι το μότο για το μακιγιάζ αυτή τη σεζόν – για ανεπιτήδευτες εμφανίσεις. Το να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα είναι πλέον εύκολο με προϊόντα που ξεπερνούν κάθε προσδοκία και λειτουργούν άψογα - είτε έχετε 5 ή 30 λεπτά για το μακιγιάζ σας. Λάμψτε και εντυπωσιάστε με τα νέα must προϊόντα που σώζουν χρόνο και προσφέρουν ένα αποτέλεσμα ανεπιτήδευτης τελειότητας.

BASICS 2.0

Επειδή το κλασικό μπορεί να είναι και βαρετό, έρχονται υψηλής ποιότητας φόρμουλες που προσφέρουν την καλύτερη απόδοση στην καλύτερη τιμή και αλλάζουν το παιχνίδι. Με έμφαση στη βιωσιμότητα και τον εμπνευσμένο σχεδιασμό, τα νέα αγαπημένα προϊόντα καταλαμβάνουν την κορυφή της λίστας με τα καθημερινά basic προϊόντα που μπορείς να ερωτευτείς.

EYE

SAFARI FEVER SLIM EYESHADOW PALETTE BLOOMING BLISS SLIM EYESHADOW PALETTE



• Οι παλέτες σκιών για τα μάτια Catrice Slim προσφέρουν 14 υψηλής χρωματικής απόδοσης σκιές εμπνευσμένες από τα άνθη ή το σαφάρι.

• Μακράς διαρκείας ματ, αστραφτερές ή μεταλλικές υφές για φυσικές ή έντονες εμφανίσεις.

• Οι σκιές εφαρμόζονται και αναμειγνύονται εύκολα χωρίς διασπορά του χρώματος.



FAKE IT VOLUME & FALSE LASH MASCARA



• Δίνει καμπύλη, μήκος και όγκο στις βλεφαρίδες για το απόλυτο XXL εφέ ψεύτικων βλεφαρίδων.

• Βουρτσάκι σε σχήμα κλεψύδρας με ίνες που εφαρμόζουν σε κάθε βλεφαρίδα, από άκρη σε άκρη.

• Ελαφριά σύνθεση που κτίζεται σε στρώσεις, δεν μουντζουρώνει και διαρκεί μέχρι και 24 ώρες.





INK EYELINER +

INK EYELINER WATERPROOF



• Μακράς διάρκειας, υψηλής απόδοσης μαύρο ματ χρώμα με ένα μόνο πέρασμα.

• Η ιδιαίτερα λεπτή μύτη επιτρέπει ακρίβεια και πλήρη έλεγχο για το πάχος και το σχήμα της γραμμής.

• Η φόρμουλα που απλώνεται εύκολα στο δέρμα, δεν ξεθωριάζει, δεν σπάει, δεν μουντζουρώνει και διαρκεί μέχρι και 24 ώρες.



** Όλα τα προϊόντα με τη σήμανση Clean Beauty περιέχουν:

• εντελώς αβλαβή συστατικά (π.χ. είναι απαλλαγμένα από PEGs, parabens, πτητικές σιλικόνες, μικροπλαστικά σωματίδια, ορισμένες χρωστικές)

• υψηλή αναλογία φυσικών ουσιών, συνολικά λίγα συστατικά και υποστηρίζουν τη βιώσιμη καλλιέργεια φοινικέλαιου και των παραγώγων του (αν περιλαμβάνεται φοινικέλαιο).

LIP

SHINE BOMB LIP LACQUER



• Υγρό κραγιόν που αλλάζει το παιχνίδι με τη μακράς διαρκείας λάμψη, το χρώμα και την άνεση που προσφέρει.

• Ανακινήστε ελαφρώς το κραγιόν και έπειτα φορέστε το για υπέροχο χρωματιστό αποτέλεσμα για τα χείλη σας.

• Διαθέσιμο σε 7 διαφορετικές αποχρώσεις από καθημερινά nude μέχρι εντυπωσιακά κόκκινα - για μία τέλεια καθημερινή ή βραδινή εμφάνιση.



DRUNK´N DIAMONDS PLUMPING LIP BALM



• Σκουρόχρωμη υφή και μια δόση glitter για ένα αστραφτερό φινίρισμα στα χείλη.

• Φτιάχνεται με VOLULIP™ από τη Sederma, Βιταμίνη E και βούτυρο μάνγκο.

• Για απαλά και περιποιημένα χείλη σε μια κολακευτική σκούρα κόκκινη απόχρωση με υψηλή κάλυψη.



MAX IT UP LIP BOOSTER EXTREME

• Ολογραφική λάμψη που κάνει τα χείλη πραγματικά γυαλιστερά.

• Προσφέρει έντονο όγκο, γαργάλισμα και cooling εφέ χάρη στη μενθόλη

• Γυαλιστερή, μη-κολλώδης υφή.



FACE

SKIN GLAZE HYDRATING SERUM PRIMER



• Για λαμπερή και διάφανη επιδερμίδα σαν γυαλί.

• Μπορεί να εφαρμοστεί μόνο του ή ως primer για το μακιγιάζ - για ένα έντονο φωτεινό αποτέλεσμα.

• Μη λιπαρή φόρμουλα, χωρίς άρωμα, που ενυδατώνει και θρέφει την επιδερμίδα με 0.5% σκουαλάνιο.





SPACE GLAM HOLO HIGHLIGHTER



• Προφέρει ένα γυαλιστερό, ολογραφικό αποτέλεσμα στην επιδερμίδα

• Με πολυδιάστατη απόχρωση του ροζ, του χρυσού και του lime.

• Ανάλαφρη πουδρένια υφή για μάτια και τα μάγουλα.



BLUSH AFFAIR LIQUID BLUSH



• Για ένα φυσικό- ματ κοκκίνισμα που διαρκεί.

• Αναμειγνύεται εύκολα με πινέλο, σφουγγαράκι ή τα δάχτυλα

• Σύνθεση σε μορφή ορού με εκχύλισμα ρίζας Marshmallow

• Μπορεί να εφαρμοστεί στα μάγουλα και τα χείλη για μια μονόχρωματική εμφάνιση.



NAIL



DREAM IN ...

Holo Blust Nail Polish 060 Prism Universe Highlighter Nail Polish 070 Go With The Glow

Glowy Blust Nail Polish 080 Rose Side Of Life

• Από τη λάμψη μέχρι το γκλίτερ και το ολογραφικό εφέ - μια ποικιλία από διαφορετικές αποχρώσεις και υφές εξασφαλίζει τα πιο εντυπωσιακά νύχια.

• Μοντέρνα χρώματα με φόρμουλα που στεγνώνει γρήγορα και έχει μεγάλη διάρκεια.

• Το highlighter και το blush μπορούν να φορεθούν σαν βερνίκια νυχιών ή σαν top coat.



PROPLEX BOND REPAIR BASE COAT



• Διασφαλίζει την ενδυνάμωση, τη σκλήρυνση και την επιδιόρθωση των νυχιών και παράλληλα χαρίζει μια λεία, ομοιόμορφη επιφάνεια στα νύχια.

• Επεκτείνει τη διάρκεια του του βερνικιού νυχιών και αποτρέπει τις δυσχρωμίες.

• Φόρμουλα με πατενταρισμένο exanal, εκχύλισμα φαγόπυρου, msm και γάλα κινόα για προστασία και αποκατάσταση των νυχιών.

• Σύνθεση Clean Beauty.