The Method: Η θεραπεία που εφαρμόζουν οι σταρ πριν τις red carpet εμφανίσεις τους

Το «μυστικό» της λάμψης τους βρίσκεται στη θεραπεία The Method

«Με βάση τις αρχές της αξιοποίησης της βιολογικής επιστήμης για την ενίσχυση της κυτταρικής επικοινωνίας, η θεραπεία The Method συγκεντρώνει τα καλύτερα προϊόντα του οίκου περιποίησης Augustinus Bader για να λειτουργήσει συνδυαστικά με την επιδερμίδα ώστε να προσφέρει ζωντάνια, ενυδάτωση και να ενισχύσει τον τόνο. Μέσω ειδικών τεχνικών που διαχειρίζονται το περίβλημα του συνδετικού ιστού, ρυθμικού μασάζ και ραδιοσυχνοτήτων, προκαλούμε μια αντίδραση που ενισχύει τη σύνδεση των ιστών του δέρματος και επιταχύνει τη λειτουργία των προϊόντων, προσδίδοντας άμεσα ορατά αποτελέσματα και όχι με την πάροδο του χρόνου». -Lord Gavin McLeod Valentine

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ GAVIN: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ AUGUSTINUS BADER

● Ξεκινήστε με την εφαρμογή του Augustinus Bader The Cleansing Balm, σε καθαρό δέρμα, κάνοντας παράλληλα ένα απαλό μασάζ για να απελευθερώσετε την ένταση από τον λαιμό και το σαγόνι και να ενισχύσετε τη ροή του αίματος.

● Στη συνέχεια, εφαρμόστε το Augustinus Bader The Cream Cleansing Gel για να διεισδύσει βαθιά στους πόρους και να προετοιμάσει τον επιδερμικό φραγμό για τα ενεργά προϊόντα που θα ακολουθήσουν ενώ στη συνέχεια θα γίνει έγχυση οξυγόνου που τροφοδοτείται με υαλουρονικό οξύ, γλυκερίνη, σκουαλάνη, βιταμίνες A, C & E για να δημιουργήσει μια πηγή ενυδάτωσης.

● Στη συνέχεια, εφαρμόζοντας το Augustinus Bader The Face Oil, ο Gavin προσφέρει ένα μασάζ προσώπου εμπνευσμένο από την αρχαία ιαπωνική τέχνη του Kobido για την ενεργοποίηση των μυών του προσώπου και των λεμφαδένων, το οποίο ακολουθείτε από μασάζ Effleurage για να επιταχύνει τη διάσπαση της λέμφου.

● Στη συνέχεια, εφαρμόζοντας τη μάσκα Augustinus Bader The Face Cream Mask, ο Gavin εφαρμόζει cryo sticks για να δουλέψει κάτω από τα ζυγωματικά και να περάσει από τον κρόταφο για αυξημένη λεμφική αποσυμφόρηση.

● Στη συνέχεια, εφαρμόζοντας την Augustinus Bader The Ultimate Soothing Cream, ο Gavin τοποθετεί τους πελάτες κάτω από ένα φως LED για να σφίξει τις ίνες του δέρματος, να ανασηκώσει και να συσπάσει ρυθμικά τους μύες. Ακολουθεί ένας δεύτερος γύρος Effleurage για την απομάκρυνση περαιτέρω υπολειμμάτων.

● Η διαδικασία ολοκληρώνεται με μια θεραπεία ραδιοσυχνότητας που καταπραΰνει την επιδερμίδα και του μια τελετουργία σύσφιξης του περιγράμματος. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα κλειδώνουν με την Augustinus Bader The Rich Cream.

● Ο Gavin ολοκληρώνει τη διαδικασία με διαλογισμό που έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει τους χρήστες σε ένα μέρος βαθιάς χαλάρωσης και να τους βοηθήσει να οραματιστούν το βράδυ που τους περιμένει.

ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊ Ο GAVIN ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΤΟ LOOK AYTO:

● Augustinus Bader The Cleansing Balm

● Augustinus Bader The Cream Cleansing Gel

● Augustinus Bader The Face Oil

● Augustinus Bader The Face Cream Mask

● Augustinus Bader The Ultimate Soothing Cream

● Augustinus Bader The Rich Cream



HAIR LOOKS

2024 ACADEMY AWARDS - VANITY FAIR AFTER PARTY

HAIR LOOK ΓΙΑ ΤΗΝ ROSIE HUNTINGTON-WHITELEY ΑΠΟ ΤΟΝ PETER LUX ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤA ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ AUGUSTINUS BADER

Tο μοντέλο και ηθοποιός, Rosie Huntington-Whiteley, συνεργάστηκε με τον διάσημο κομμωτή Peter Lux, για τον οίκο περιποίησης Augustinus Bader, ώστε να δημιουργήσει ένα λαμπερό και υγιές hair look για το Vanity Fair After Party των Academy Awards 2024.

«Ήθελα να δημιουργήσω ένα look που να αποτυπώνει την ουσία της διαχρονικής φινέτσας και ποιος καλύτερος τρόπος για να το πετύχω αυτό πέρα από την αλογοουρά - μια κλασική πινελιά που αποπνέει κομψότητα και γοητεία. Ξεκίνησα την περιποίηση με ένα φρέσκο λούσιμο χρησιμοποιώντας το The Rich Shampoo και το The Rich Conditioner. Πριν από το στέγνωμα έκανα μασάζ με μερικές σταγόνες από το The Scalp Treatment και στη συνέχεια στέγνωσα τα μαλλιά ξεκινώντας από τον αυχένα.

Μετά το στέγνωμα, εφαρμόζω μερικές σταγόνες από το The Hair Oil στα μεσαία μήκη και τις ρίζες, το οποίο προσθέτει μια διακριτική λάμψη. Στη συνέχεια, στερεώνω τα μαλλιά σε μια σφιχτή αλογοουρά με ένα λαστιχάκι μαλλιών. Όταν είναι έτοιμη, χρησιμοποιώ ένα εργαλείο για μπούκλες για να προσθέσω μια απαλή καμπύλη στα μαλλιά.

Ως τελική πινελιά ολοκληρώνω το χτένισμα με μερικές σταγόνες από το The Hair Oil τις οποίες μοιράζω στην παλάμη των χεριών μου και στη συνέχεια το τοποθετώ σε όλο το μήκος της αλογοουράς». - Peter Lux

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ Ο PETER ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ HAIR LOOK:

● The Rich Shampoo

● The Rich Conditioner

● The Scalp Treatment

● The Hair Oil

HAIR LOOK ΓΙΑ ΤΗΝ LILY ALDRIDGE ΑΠΟ ΤΟΝ JACOB ROZENBERG ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤA ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ AUGUSTINUS BADER

Το μοντέλο Lily Aldridge συνεργάστηκε με τον διάσημο κομμωτή Jacob Rozenberg, για τον πολυτελή οίκο περιποίησης Augustinus Bader για να δημιουργήσει ένα λαμπερό και υγιές look μαλλιών για το Vanity Fair After Party των βραβείων Oscar 2024.

«Το φόρεμα της Lily είχε πανέμορφα φτερά γύρω από το πρόσωπό της και το λαιμό της, οπότε το να πιάσει τα μαλλιά της προς τα πίσω αποτελούσε την πιο φυσική επιλογή. Επιλέξαμε ένα πιο αφαιρετικό, effortless look για να κάνουμε αντίθεση με τον σχεδιασμό του φορέματος. Φτιάξαμε έναν υπέροχο κότσο με μια κεντρική χωρίστρα, σε αλογοουρά, στο ινιακό οστό. Ξεκίνησα χρησιμοποιώντας το The Rich Shampoo και το The Rich Conditioner στα μαλλιά της. Από εκεί και πέρα, εφάρμοσα το The Scalp Treatment στο τριχωτό της κεφαλής της, καθώς τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται μέσα από το υγιές τριχωτό της κεφαλής. Στη συνέχεια, εφάρμοσα το The Hair Oil στα μαλλιά της και τα στέγνωσα με πιστολάκι και συνέχισα με ένα θερμικό εργαλείο. Σταθεροποίησα την αλογοουρά της χρησιμοποιώντας λίγο The Hair Oil μαζί με λακ και μια βούρτσα για να τραβήξω τα μαλλιά στη θέση τους. Στη συνέχεια, εφάρμοσα μόνο μια σταγόνα από το The Hair Oil για να τιθασεύσω τις φύτρες και τις κλείδωσα με λακ. Πέρασα λίγο ακόμα από το The Hair Oil στις άκρες της αλογοουράς της και στη συνέχεια μάζεψα τα μαλλιά της σε έναν κότσο και τον σταθεροποίησα με τσιμπιδάκια, αφήνοντάς τα ατημέλητα ώστε να μην φαίνεται υπερβολικός.» - Jacob Rosenberg

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ Ο JACOB ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ HAIR LOOK:

● The Rich Shampoo

● The Rich Conditioner

● The Scalp Treatment

● The Hair Oil



Η θεραπεία The Method διατίθεται στην Ελλάδα στα παρακάτω σημεία:

Tzouma Clinic by Dr. Anastasia Tzouma, M.S.H Clinic by Dr. Margarita Vergolia, For Better Skin Clinic by Dr. Fotini Bageorgou,

Derma-Act Clinic Thessaloniki by Dr. Konstantinos Pagidas, Ma Chérie Skin Kolonaki, ΤΑΤΟΪ Club, Abaton Island Resort & Spa Crete, Myconian Collection Hotels & Resorts, Domes Miramare – A Luxury Collection Resort Corfu.