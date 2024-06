GARNIER X NYX Professional Make Up Pride 2024: Makeup & skincare, χωρίς διακρίσεις

Η NYX Professional Make Up και η Garnier ενώνουν τις δυνάμεις τους για να στηρίξουν την LGBTQIA+ κοινότητα και δημιουργούν ένα MakeUp & Skincare Kit για να δημιουργήσετε το αγαπημένο σας Pride Look

Το kit περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα βήματα ξεκινώντας από την ενυδάτωση και την προστασία της επιδερμίδας σας, τα αγαπημένα σας NYX Professional make-up products και ολοκληρώνεται με τον αποτελεσματικό καθαρισμό της επιδερμίδας σας:

Vitamin C Daily UV Glow, την ιδανική λύση για καθημερινή κρέμα προσώπου λάμψης με αντηλιακή προστασία SPF 50+ και η τέλεια βάση για το Pride Μακιγιάζ.

Ultimate Παλέτα Σκιών ‘Paradise shock’, με 16 απίστευτα κρεμώδεις σκιές σε ματ & μεταλλικά φινιρίσματα για τα πιο εμπνευσμένα Pride Looks.

Vivid Brights Υγρό Eyeliner, με εξαιρετικά λεπτή μύτη για τα πιο λεπτομερή & πολύχρωμα graphic eye looks.

WonderTM Stick, Διπλό Ρουζ με κρεμώδη υφή σε 2 αποχρώσεις.

Shine Loud, Υγρό Κραγιόν με λαμπερό φινίρισμα& διάρκεια έως 16 ώρες. Διαθέσιμο σε 30 αποχρώσεις για να διαλέξεις αυτή που σε εκφράζει!

Micellaire νερό καθαρισμού Pride Edition, ντυμένο από τον γνωστό Καλλιτέχνη Thaddeus Coates. Αφαιρεί το μακιγιάζ από πρόσωπο, μάτια και χείλη, απομακρύνει τους ρύπους και καταπραΰνει ακόμα και τις ευαίσθητες επιδερμίδες. Διαθέσιμο από την Παρασκευή 14 Ιουνίου σε όλα τα καταστήματα NYX PROFESSIONAL MAKE-UP.

GARNIER MICELLAR CLEANSING WATER ALL-IN-1 PRIDE LIMITED EDITION

Μέσα σε μία δεκαετία, το Micellar Cleansing Water της Garnier έχει γίνει ένα απαραίτητο και αγαπημένο προϊόν καθαρισμού στην κοινότητα LGBTQIA+, αγκαλιάζοντας την τέχνη της αυτοέκφρασης και επιτρέποντας στους καλλιτέχνες να εκφράσουν πλήρως τη δημιουργικότητά τους. Το 2023, η μάρκα λάνσαρε με περηφάνια το πρώτο της Pride Micella rCleansing Water, μέσω μιας πρωτοποριακής καμπάνιας.

«REMOVEYOURMAKE-UP, NOTYOURPRIDE».

Σήμερα, η Garnier επιστρέφει με μια νέα έκδοση Pride για να συνεχίσει να γιορτάζει όλα τα είδη ομορφιάς, συμπεριληπτικότητας, ανεκτικότητας και ισότητας, 365 ημέρες το χρόνο.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑΚΑΜΠΑΝΙΑ “REMOVE YOUR MAKEUP, NEVER YOUR PRIDE”

Σύμφωνα με τον βασικό σκοπό της GREEN BEAUTY FOR ALL OF US, η Garnier φρόντισε να εκπροσωπεί την κοινότητα LGBTQIA+ σε όλη τη διαδικασία ανάπτυξης των προϊόντων και καμπανιών της. Η μάρκα με υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι ολόκληρο το οικοσύστημα πίσω από τη νέα καμπάνια «REMOVE YOUR MAKEUP, NEVER YOUR PRIDE» συγκεντρώνει ταλέντα που ανήκουν στην κοινότητα LGBTQIA+ ή είναι σύμμαχοι τους.

THE ARTIST

Ο Thaddeus Coates γνωστός και ως Hippy Potter, είναι καλλιτέχνης με έδρα τη Νέα Υόρκη. Η αποστολή του είναι να προωθήσει το Black Queer Joy, την ποικιλόμορφη αναπαράσταση και την ουσία της τέχνης του Μπρούκλιν μέσα από τα δυνατά και παιχνιδιάρικα σχέδιά του. Συνδυάζοντας την αισθητική της ιαπωνικής πόλης pop και Future Funk της δεκαετίας του '80 με το πνεύμα των καρτούν της δεκαετίας του '90, οι εικονογραφήσεις του είναι γεμάτες ενέργεια και προσωπικότητα. Ο Thaddeus δημιούργησε μαζί με την Garnier τα έργα τέχνης μπουκαλιών της νέας Limited Edition Pride συσκευασίας, αποτυπώνοντας ξανά τη σημαία του ουράνιου τόξου και τα εμβληματικά χρώματά του με χαρούμενο και μοναδικό τρόπο, για να γιορτάσουν διαφορετικές και θετικές μορφές ομορφιάς.