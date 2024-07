Ο οίκος Guerlain παρουσιάζει τις δύο νέες πολυτελείς προσθήκες στη συλλογή Abeille Royale

Η νέα κρέμα έρχεται να συμπληρώσει τη σειρά περιποίησης Abeille Royale Ηoney Τreatment Creams θέτοντας στο επίκεντρο τις ξηρές επιδερμίδες, ενώ το νέο Cleansing Care-in-Mousse προετοιμάζει το πρόσωπο, απαλλάσσοντας το δέρμα από τους ρύπους και τα ίχνη του μακιγιάζ, και συγχρόνως προστατεύει τον επιδερμικό φραγμό

Πάνω από δέκα χρόνια πριν, οι ιδιότητες του πολύτιμου μελιού ξεκίνησαν να μελετώνται στα εργαστήρια Guerlain, τα οποία εντόπισαν κοινούς μηχανισμούς αναδόμησης των ιστών μεταξύ της επούλωσης του δέρματος σε μια πληγή και

της αποκατάστασης των ορατών σημαδιών της γήρανσης. Αυτός ο παραλληλισμός επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια από το έργο του καθηγητή Descottes, επικεφαλή του τμήματος χειρουργικής και μεταμοσχεύσεων στο εκπαιδευτικό νοσοκομείο της Limoge. Οι κλινικές μελέτες που διεξάγει εδώ και σχεδόν 25 χρόνια, αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των επιδέσμων μελιού σε περισσότερους από 3.000 ασθενείς με τραύματα που αντιστέκονταν στις συμβατικές θεραπείες, επιβεβαιώνοντας τις επιδράσεις του μελιού στις ίνες κολλαγόνου. Αυτή η νέα προσέγγιση από την έρευνα τoυ οίκου Guerlain γέννησε τη σειρά Abeille Royale, που συνδυάζει την αρχαία τεχνογνωσία και τη σύγχρονη επιστήμη, με βασικό συστατικό το μέλι Μαύρης Μέλισσας από το νησί Ouessant.

Η έρευνα Guerlain λανσάρει τώρα δύο νέα προϊόντα περιποίησης της σειράς Abeille Royale: Honey Treatment Rich Cream που απευθύνεται σε ξηρή έως πολή ξηρή επιδερμίδα και το Care-in-Mousse, έναν αφρό καθαρισμού που

αφήνει το δέρμα άνετο ακόμα και όταν εκτίθεται σε σκληρό νερό.

The new Honey Treatment Rich Cream

Οι καιρικές συνθήκες, η ρύπανση και η έκθεση σε σκληρό νερό μπορούν να προκαλέσουν ξηρότητα στο δέρμα, οδηγώντας σε απώλεια λάμψης και μερικές φορές σε αίσθημα δυσφορίας.Η ξηρότητα του δέρματος αποτελεί επίσης παράγοντα πρόωρης γήρανσης.

Η νέα Honey Treatment Rich Cream βοηθά στην ορατή αποκατάσταση των σημαδιών γήρανσης, ενώ παράλληλα προσφέρει έντονη άνεση στο δέρμα. Η σύνθεσή της που περιέχει 93% συστατικά φυσικής προέλευσης¹ είναι εξαιρετικά

συμπυκνωμένη σε βασιλικό πολτό και είναι εμπλουτισμένη με βούτυρο από κερί μέλισσας για να διατηρεί την υγρασία της επιδερμίδας. Διαθέτει ισχυρή αντιγηραντική δράση, ικανή να διορθώσει τέσσερα ορατά σημάδια απώλειας κολλαγόνου: σφριγηλότητα, ρυτίδες, απαλότητα και λάμψη. Μέρα με τη μέρα, οι ρυτίδες μειώνονται και η σφριγηλότητα, η λεία όψη και η λάμψη του δέρματος αποκαθίστανται.

A CUTTING-EDGE ART OF FORMULATION DYNAMIC BLACKBEE REPAIR TECHNOLOGY

Η τεχνολογία BlackBee Repair, που εντοπίζεται σε όλα τα προϊόντα της σειράς Honey Treatment, συνδυάζει μέλι Μαύρης Μέλισσας από το νησί Ouessant, καθώς και άλλα τρία μέλια από νησιά με αγνό περιβάλλον (Κορσική, Ικαρία στην

Ελλάδα και Åland στη Φινλανδία), μαζί με έναν exclusive βασιλικό πολτό, πλούσιο σε βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, αμινοξέα και λιπίδια. Αυτά τα ισχυρά ενεργά συστατικά από την κυψέλη συμβάλλουν στην ενίσχυση των φυσικών μηχανισμών

αυτοεπιδιόρθωσης της επιδερμίδας.

MOISTURE-PROTECTING BEESWAX BUTTER

Το βούτυρο από κερί μέλισσας βοηθά στη διατήρηση της υγρασίας στην καρδιά της επιδερμίδας. Το beeswax αποτελεί

έναν από τους λόγους που η Honey Treatment Rich Cream είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε ξηρές έως πολύ ξηρές επιδερμίδες, συμβάλλοντας στον σχηματισμό ενός πέπλου που περιβάλλει την επιδερμίδα ώστε να διατηρείται η ενυδάτωση.

AN EXCEPTIONAL SENSORY EXPERIENCE

Η Honey Treatment Rich Cream συνδυάζει την αισθητηριακή απόλαυση και την αποτελεσματικότητα σε μια φόρμουλα που αποτελείται από 93% συστατικά φυσικής προέλευσης. H αισθητηριακή υπογραφή της σειράς είναι εμπνευσμένη από τους επιδέσμους μελιού. Η πλούσια αίσθηση της, τόσο ανακουφιστική όσο ένα βάλσαμο, «λιώνει» πάνω στην επιδερμίδα. Η λάμψη της επιδερμίδας ενισχύεται άμεσα όπως επίσης και ο επιδερμικός φραγμός.

Το άρωμα της Honey Treatment Rich Cream με νότες μελιού έχει συνθέσει ο Master Perfumer του Οίκου Guerlain, Thierry Wasser.

CORRECT THE VISIBLE SIGNS OF COLLAGEN LOSS

Το κολλαγόνο διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη δομή, τη συνοχή και την ελαστικότητα των ιστών του δέρματος. Ωστόσο, αυτή η υποστήριξη τείνει να μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Εμπλουτισμένη με την τεχνολογία Dynamic Blackbee Repair, η Honey Treatment Rich Cream στοχεύει σε τέσσερα ορατά σημάδια απώλειας κολλαγόνου:

σφριγηλότητα, ρυτίδες, λάμψη, λείανση.

Κατά την εφαρμογή, υπάρχει άμεση επίδραση γεμίσματος στη δομή και την υφή της επιδερμίδας. Μέρα με τη μέρα, το δέρμα γίνεται πιο λείο, η λάμψη αποκαθίσταται, η υφή βελτιώνεται, η σφριγηλότητα αυξάνεται και το πρόσωπο δείχνει ορατά νεότερο.

THE NEW CLEANSING CARE-IN-MOUSSE

Το Cleansing Care-in-Mousse αποτελεί το πρώτο βήμα στο τελετουργικό αποκατάστασης της νεότητας Abeille Royale:

Προετοιμάζει το πρόσωπο, απαλλάσσοντας το δέρμα από τους ρύπους και τα ίχνη του μακιγιάζ, ενώ παράλληλα

προστατεύει τον επιδερμικό φραγμό.

Η σύνθεσή του που βασίζεται σε 90% συστατικά φυσικής προέλευσης αφήνει το δέρμα ενυδατωμένο και άνετο ακόμα και όταν εκτίθεται σε σκληρό νερό. Το Cleansing Care-in-Mousse είναι εμπλουτισμένο με την τεχνολογία Dynamic Blackbee Repair, έναν συνδυασμό τεσσάρων επανορθωτικών μελιών και βασιλικού πολτού. Αυτά τα εξειδικευμένα συστατικά από τους θησαυρούς της κυψέλης προσδίδουν στο Care-in-Mousse τις αντιγηραντικές του ιδιότητες. Κατά την επαφή με το νερό, η καινοτόμος υφή του με μικροσφαιρίδια λιπιδίων μετατρέπεται σε έναν πλούσιο αφρό με ιδιαίτερο άρωμα που δημιούργησε ο master perfumer του οίκου Guerlain.

A PROTECTED SKIN BARRIER

Αμέσως μετά τη χρήση, η ενυδάτωση και ο φραγμός του δέρματος διατηρούνται. Μία εβδομάδα μετά τη χρήση, το 96% των γυναικών δηλώνει ότι ο δερματικός φραγμός έχει ισχυροποιηθεί και το 95% δηλώνει ότι η επιδερμίδα τους φαίνεται να είναι προστατευμένη από τους εξωτερικούς επιθετικούς παράγοντες.



COMFORTABLE SKIN, EVEN WHEN EXPOSED TO HARD WATER

Η καθημερινή έκθεση σε υπερβολικά σκληρό νερό μπορεί να διαταράξει την ισορροπία του δερματικού φραγμού και να προκαλέσει ερεθισμό ή δυσφορία. Η φόρμουλα του Cleansing Care-in-Mousse διατηρεί την άνεση του δέρματος ακόμα και όταν αυτό εκτίθεται σε σκληρό νερό. Κλινική αξιολόγηση από ανεξάρτητο δερματολόγο. 33 γυναίκες, εφαρμογή δύο φορές την ημέρα, άμεσα αποτελέσματα μετά την εφαρμογή.

ANTI-AGEING EFFICACY

Αυτός ο αφρός καθαρισμού ενσωματώνει την τεχνολογία Dynamic Blackbee Repair, που συνδυάζει τα πιο ισχυρά ενεργά συστατικά του οίκου Guerlain από την κυψέλη, το αγνό μέλι της μαύρης μέλισσας Ouessant, μαζί με έναν αποκλειστικό βασιλικό πολτό. Η επιδερμίδα είναι λαμπερή, λεία και δείχνει ορατά νεότερη.