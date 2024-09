Το πιο iconic λανσάρισμα του Οίκου Guerlain καταφθάνει στην ελληνική αγορά αρχές Σεπτεμβρίου

15 χρόνια μετά το λανσάρισμα των πρώτων Rouge G, ο Οίκος Guerlain επανασυστήνει τα one-of-a-kind, customizable lipsticks, τα απόλυτα fashion-item ομορφιάς

Η ανανεωμένη σύνθεση τους, κατά 89% skincare-based, αναπτύχθηκε αποκλειστικά με κεριά φυσικής προέλευσης. Ο μοναδικός συνδυασμός εκχυλίσματος κρίνου και αμυγδαλέλαιου, προσφέρει απαλότητα, ενυδάτωση και γέμισμα, ενώ παράλληλα προστατεύει και ενισχύει την ανάπλαση των χειλιών.

Τα νέα φινιρίσματα διαχωρίζονται σε velvet-matte και satin.

SATIN: πλούσια υφή με μεταξένιο τελείωμα για λάμψη και ενυδάτωση που διαρκεί.

VELVET-MATTE: απαλότητα, φωτεινότητα και ματ αποτέλεσμα μεγάλης διάρκειας.

Η παλέτα χρωμάτων αποτελείται από 40 νέες αποχρώσεις, 24 satin και 16 velvet-matte. Ωστόσο, για ακόμη μία φορά το κόκκινο έχει την τιμητική του με 7 velvet και 7 satin παραλλαγές του μέσα στην παλέτα.

Σαφέστατα, από την επανάσταση των Rouge G δεν θα μπορούσε να λείπει η μεταμόρφωση της εμβληματικής jewel-case με διπλό καθρέπτη. Η καινοτομία αυτή, που ανήκει αποκλειστικά στον οίκο Guerlain, τονίζει την φιλοσοφία της εξατομίκευσης μέσω των 9 διαφορετικών refillable θηκών. Το μέταλλο σε ασημένιο τόνο δίνει τη θέση του σε μια χρυσή εκδοχή με κομψό και διαχρονικό στυλ, σε μοτίβα σχεδιασμένα με την πρωτοβουλία της Violette, Make-Up Creative Director του οίκου. Η νέα θήκη-κόσμημα αποτελεί το απόλυτο fashion-item, το οποίο μπορεί να συνδυαστεί ανάλογα την απόχρωση του κραγιόν, το στυλ, την περίσταση, τα αξεσουάρ και τις προσωπικές προτιμήσεις κάθε γυναίκας.

Οι νέες θήκες χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

The timeless à απλές, κομψές γραμμές.

The ornamentsà εμπνευσμένα από αριστοκρατικά υλικά για διαχρονική κομψότητα.

The patternsà ιδιαίτερα μοτίβα για ένα wild look.



Τέλος, την συλλογή συμπληρώνουν τα νέα 6 υπέροχα μολύβια χειλιών Contour G που έχουν σχεδιαστεί για να τονίζουν τους φυσικούς τόνους όλων των χειλιών και να συνδυάζονται με όλα τα Rouge G lipsticks.