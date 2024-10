Το νέο ανδρικό άρωμα Issey Μiyake Le Sel D’Issey αποτελεί την πιο αισιόδοξη αφετηρία μιας νέας εποχής στην ιστορία των αρωμάτων

Η τελευταία εν ζωή δημιουργία του Mr. Issey Μiyake είναι ένα σπουδαίο κληροδότημα του μεγάλου σχεδιαστή και μια παρακαταθήκη για το αύριο

Τριάντα χρόνια μετά την εμβληματική και συμβολική επίκληση του νερού που έφερε την επανάσταση στον κόσμο της αρωματοποιίας με το λανσάρισμα του L’Eau d’Issey pour Homme (1994), ενός εξαιρετικού συνδυασμού διαφάνειας και κομψότητας, ο Issey Miyake αντλεί για ακόμη μια φορά την έμπνευσή του από ένα ζωτικό στοιχείο της φύσης:το αλάτι.

Η τελευταία δημιουργία του Issey Miyake, ένας φόρος τιμής στην αρρενωπότητα που επανασυνδέεται με τις αισθήσεις, το Le Sel d’Issey, φέρνει στο νου την εικόνα της ευεργετικής φύσης που δίνει στους ανθρώπους την ώθηση,την ορμή καιτην επιθυμία να ζήσουν έντονα την κάθε στιγμή.

Ένα καρύκευμα της ζωής, το αλάτι, διεγείρει τις αισθήσεις και δίνει αυτή την ενέργεια και τη ζωτική ώθηση που μας εμψυχώνει και δίνει γεύση στην ύπαρξή μας.

THE SPIRIT OF SALT

Στην φύση το αλάτι δεν έχει μυρωδιά. Όπως ακριβώς ένας αλχημιστής, ο αρωματοποιός Quentin Bisch (Givaudan), έχει καταφέρει να του δώσει κάτι περισσότερο από μία μυρωδιά: ένα άρωμα. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει εκχύλισμα αλατιού, ο αρωματοποιός έχει δώσει σε αυτό την δική του προσωπική ερμηνεία.

«Το αλάτι είναι η ανάμνηση ενός κύματος στη γη και στο δέρμα. Η πρόθεσή μου ήταν να ερμηνεύσω το αλάτι,το οποίο ανταποκρίνεται φυσικά στο νερό, και έχει ερμηνευτεί από τον Issey Miyake ως η κίνηση της φύσης», μας εξηγεί ο αρωματοποιός Quentin Bisch.

Η ρευστότητα του αρώματος, η διεισδυτική φρεσκάδα του, οι τόσο ξυλώδεις και θαλασσινές νότες που μετακινούνται συνεχώς από την θάλασσα στη στεριά, δίνουν στο άρωμα έναν παλμό, όπως ένα καρδιοχτύπι.

Η θάλασσα εκφράζεται με το εκχύλισμα των φυκιών laminaria και των βρυών βελανιδιάς, τα οποία είναι φυσικής προέλευσης και ανήκαν στην κατηγορία των φυκιών χιλιάδες χρόνια πριν μεταπηδήσουν στην ξηρά. Το θαλασσινό αυτό εκχύλισμα επικεντρώνεται στην φρεσκάδα του αλατιού που ενισχύεται από μια νότα φυσικού ginger. Η γη ενσωματώνεται σε ένα φυσικό vetiver με ισχυρές όψεις ορυκτού που καλλιεργείται για πρώτη φορά στην άμμο, καθώς και σε ξύλο κέδρου φυσικής προέλευσης, που ανακυκλώνεται από ροκανίδια ξύλου. Όλες αυτές οι ξυλώδεις νότες δίνουν στο άρωμα την απίστευτη

πυκνότητά του.

Είναι η αμοιβαία αλληλεπίδραση των δύο αυτών στοιχείων, της θάλασσας και του δάσους, αυτή η αέναη κίνηση που κάνειτο Le Sel d’Issey τόσο δυναμικό και συνάμα τόσο ζωντανό.

THE BOTTLE THE ENERGY OF TRANSPARENCY

Το μπουκάλι σχεδιάστηκε από τον Ιάπωνα καλλιτέχνη και σχεδιαστή Tokujin Yoshioka, στενό συνεργάτη του Issey Miyake για περισσότερα από 20 χρόνια, ο οποίος συχνά εμπνέεται από τα φαινόμενα της φύσης για τον σχεδιασμό των αντικειμένων καιτων καταστημάτων.

Με απόλυτη καθαρότητα οι αρρενωπές καμπύλες του μπουκαλιού αποκαλύπτουν την λάμψη του φωτός και την ενέργεια του αλατιού. Το ελλειπτικό σχήμα του μπουκαλιού εξασθενεί σταδιακά και καταλήγει σε μια τέλεια γραμμή στο κάτω μέρος του μπουκαλιού.

Ένα μπουκάλι που προκαλεί κίνηση, σύμφωνα με την πρόθεση του Tokujin Yoshioka. Το φως που αντανακλάται από το ασημί μεταλλικό καπάκι, δίνει στο σχέδιο την αίσθηση της ενέργειας καιτης κίνησης. Είναι το πρώτο ανδρικό επαναγεμιζόμενο μπουκάλι στην γκάμα των ανδρικών αρωμάτων του Issey Miyake.

THE LUXURY OF THE ESSENTIAL

Στην συνεχή αναζήτησή του για καινοτόμες δημιουργίες και συνθέσεις τόσο στην μόδα όσο και στα αρώματα, ο Issey Miyake με σεβασμό στην φύση, επέλεγε πάντα αντικείμενα οικολογικά σχεδιασμένα με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Ένα σύμβολο μινιμαλισμού,το μπουκάλι, κατασκευασμένο με έως και 20% ανακυκλωμένο γυαλί, διατηρεί μια καθαρότητα και μια εξαιρετική λαμπρότητα. Η πιστοποιημένη vegan σύνθεσή του αποτελείται από 95% συστατικά φυσικής προέλευσης, όπως ένα μοναδικό εκχύλισμα ανακυκλωμένου κέδρου που χρησιμοποιείται για την επίτευξη της τελικής σύνθεσης. Η αλκοόλη που χρησιμοποιείται στην σύνθεση του αρώματος είναι επίσης 100% φυσική και προέρχεται αποκλειστικά από γαλλικά παντζάρια.

Η συσκευασία του είναι κατασκευασμένη από 10% ανακυκλωμένα φύκια, ενώ η υφή και η αίσθηση του θυμίζουν την τραχύτητα ενός κρυστάλλου αλατιού.

THE CAMPAIGN INSPIRATION FROM ART AND TECHNOLOGY

Ο Marcus Tomlinson, Βρετανός σκηνοθέτης και φωτογράφος, είναι ο δημιουργός των εικόνων για τη νέα

αρωματική καμπάνια.

Ο καλλιτέχνης άντλησε την έμπνευσή του από την cymatic technology, που χρησιμοποιείται για την οπτικοποίηση των ακουστικών δονήσεων. Απαθανάτισε το κινηματογραφικό αυτόφαινόμενο των οπτικών ηχητικών κυμάτων, αναμειγνύοντας αληθινές εικόνες με εικόνες που δημιουργούνται σε υπολογιστή.

Ένα τεχνικό και καλλιτεχνικό επίτευγμα, η ταινία αυτή συλλαμβάνει την ουσία του αλατιού και τη δύναμή του να δίνει γεύση στη ζωή. Ξεκινά με μια βουτιά στον πάτο του μπουκαλιού που μεταμορφώνει το άρωμα σε έναν ανεμοστρόβιλο αλατιού. Ηκάμερα σταματά για να εστιάσει σε έναν κρύσταλλο αλατιού. Η φύση στην πιο αγνή της μορφή. Ο κρύσταλλος εκρήγνυται σε πολλά μικρά κομμάτια δημιουργώντας μυστηριώδη και εκπληκτικά σχήματα.

Η μουσική της καμπάνιας είναι του Erwan Castex, Γάλλου παραγωγού και σκηνοθέτη, γνωστού και ως Rone. Ο καλλιτέχνης κέρδισε το βραβείο César Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής το 2021 για την ταινία Night Ride.

«Values, emotions and passion are the colors of our existence. The Salt of Life» Issey Miyake