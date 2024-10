Narciso Rodriguez all of me eau de parfum intense: Mια τολμηρή έκφραση της ατομικότητας και της αγάπης για τον εαυτό μας

Ο οίκος narciso rodriguez parfums παρουσιάζει το all of me eau de parfum intense, τη νέα ερμηνεία του iconic all of me

Δίνοντας μια νέα ένταση στην αρχική υπογραφή του all of me, το all of me eau de parfum intense είναι μια τολμηρή έκφραση της ατομικότητας και της αγάπης για τον εαυτό μας. Το all of me eau de parfum intense ενισχύει την υπογραφή του all of me, δημιουργώντας μια νέα συμφωνία και ένα έντονα εθιστικό νέο άρωμα.

H νέα έκφραση της έντασης

Το all of me επανασχεδίασε ένα λουλουδάτο άρωμα, συνδυάζοντας το εμβληματικό άρωμα του τριαντάφυλλου με το έντονο άρωμα του γερανιού. Οι αρωματοποιοί Dora Baghriche & Daphné Bugey, δημιούργησαν ένα λουλουδάτο άρωμα που όμοιό του δεν υπάρχει, αναμιγνύοντας το διακριτικό rose-geranium με μείγμα καθαρού-λευκού musc, σε μια ομαλή και αποκαλυπτική συμφωνία του σπάνιου Αιγυπτιακού musc που βρίσκεται στην καρδιά κάθε αρώματος narciso rodriguez.

Μια νέα πολύτιμη συμφωνία

Το άρωμα ανοίγει με νότες κορυφής της πουδρένιας μαύρης ίριδας και του πολύτιμου γιασεμιού sambac, που εξελίσσεται με το χαρακτηριστικό ντουέτο του τριαντάφυλλου centifolia και του γερανιού burbon – την εμβληματική υπογραφή του all of me. Αυτή η εντυπωσιακή συμφωνία συνδυάζεται με νότες ηλιοτρόπιου και σαγηνευτικής τουμπερόζας, για να δημιουργήσει μια τολμηρή συγχώνευση λουλουδιών στην καρδιά του αρώματος. Ζεστό σανδαλόξυλο, musc και αισθησιακή βανίλια, αγκαλιάζουν την λουλουδάτη καρδιά, δίνοντας μια νέα και έντονα εθιστική εκδοχή στο άρωμα.

Μια δημιουργία με συνείδηση

Η βιωσιμότητα αποτελεί δέσμευση για τον narciso rodriguez και καθώς ο οίκος εξελίσσεται, συνεχώς καινοτομεί για να επαναπροσδιορίσει κάθε πτυχή των δημιουργιών του, συμπεριλαμβανομένης και της επαναχρησιμοποιούμενης συσκευασίας. Σύμφωνα με την δέσμευση αυτή, το μπουκάλι είναι κατασκευασμένο με έως 15% ανακυκλωμένο γυαλί* και είναι επαναγεμιζόμενο, βοηθώντας έτσι σημαντικά στην μείωση των συνολικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Το all of me eau de parfum intense είναι πιστοποιημένο ως vegan και σχεδιασμένο με το 90% των συστατικών του να προέρχονται από φυσικά συστατικά.Τα πολύτιμα συστατικά συλλέγονται με υπευθυνότητα λαμβάνοντας υπόψιν όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και τις τοπικές αγροτικές κοινότητες που τα καλλιεργούν. Το γεράνι bourbon προέρχεται από ένα γεωργικό συνεταιρισμό στην Reunion, μια απομακρυσμένη νησιωτική περιοχή με τροπικό κλίμα και πλούσια ηφαιστειακά εδάφη. Ο οίκος narciso rodriguez parfums συνεργάζεται με ένα γυναικείο συνεταιρισμό στο νησί με απαράμιλλη γνώση την καλλιέργεια αυτού του εύθραυστου φυτού και την παραγωγή της πολύτιμης ουσίας του.Το τριαντάφυλλο centifolia στην καρδιά του αρώματος είναι επίσης βιώσιμο και συλλέγεται με το χέρι στην Grasse, κατά την διάρκεια της περιόδους ανθοφορίας του Μαΐου, λόγος για το οποίο το λουλούδι αυτό είναι γνωστό ως ‘’Rose de Mai’’. Το σανδαλόξυλο που χρησιμοποιείται στη βάση του αρώματος συλλέγεται από την Αυστραλία, σε συνεργασία με ένα πρόγραμμα αναδάσωσης που επαναφυτεύει τουλάχιστον 30% περισσότερα δέντρα από όσα συγκομίζει.

Μια σαγηνευτική μούσα

H Mica Arganaraz, η μούσα του Narciso Rodriguez από τη Αργεντινή, ενσαρκώνει τέλεια το τολμηρό και αυθεντικό πνεύμα του all of me eau de parfum intense. Η σχέση της με τον Narciso Rodriguez ξεκίνησε στην πασαρέλα, όταν η Mica περπάτησε για πρώτη φορά στο fashion show του σχεδιαστή για την συλλογή Spring/Summer 2016. «Επέλεξα την Mica ως το πρόσωπο του αρώματος γιατί έχει μια δροσερή αυτοπεποίθηση» μας λέει ο Narciso Rodriguez. «Είναι ζεστή, χαρισματική και άνετη με ξεχωριστή αίσθηση του στυλ, με ένα δικό της μοναδικό τρόπο».