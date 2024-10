Το brand MALIN + GOETZ γεννήθηκε το 2004 στη Νέα Υόρκη με έντονες επιρροές από το diversity, το inclusivity και την αέναη ενέργεια της πόλης

Οι ιδρυτές του brand Matthew Malin + Andrew Goetz εμπνεύστηκαν από το σύγχρονο lifestyle και δημιούργησαν προϊόντα για το πρόσωπο, το σώμα αλλά και για το σπίτι που συνδυάζονται μοναδικά με το σύγχρονο τρόπο ζωής στις μεγάλες πόλεις

Με άξονα τη φιλοσοφία less is more το brand δημιουργήθηκε για όσους θέλουν να προσφέρουν στον εαυτό τους προϊόντα υψηλής ποιότητας για την προσωπική τους περιποίηση ενώ το σύγχρονο lifestyle ενέπνευσε τους ιδρυτές του brand Matthew Malin + Andrew Goetz να δημιουργήσουν μία μοναδική συλλογή με προϊόντα για το σπίτι που περιλαμβάνει κεριά και home fragrances που συνδυάζονται μοναδικά με το σύγχρονο τρόπο ζωής στις μεγάλες πόλεις.

Τα συστατικά όλων των προϊόντων είναι επιλεγμένα με υπευθυνότητα, είναι cruelty free και είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους επιδερμίδας, ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες. Ενώ όλα τα προϊόντα είναι gender free. Η φιλοσοφία του brand σε ό,τι αφορά την προσωπική φροντίδα επικεντρώνεται στα βασικά βήματα περιποίησης, τον καθαρισμό και την ενυδάτωση. Ωστόσο, για την περιποίηση του προσώπου υπάρχουν και προϊόντα που μπορούν να χτίσουν μία εξατομικευμένη ρουτίνα περιποίησης. Αντίστοιχα, η τάση less is more αποτυπώνεται και στη φροντίδα του σώματος με προϊόντα καθαρισμού και ενυδάτωσης, ενώ πολύ αγαπημένα προϊόντα είναι και τα αποσμητικά σώματος.

Η συλλογή αρωμάτων, αποτελεί μία ξεχωριστή κατηγορία καθώς οι ιδρυτές του brand εμπνεύστηκαν από τις πιο αγαπημένες τους αναμνήσεις για να δημιουργήσουν αρώματα που μπορούν να φορεθούν από όλους κάθε μέρα.

Τέλος, τα κεριά και τα home fragrances εκφράζουν απόλυτα το σύγχρονο lifestyle, με αρώματα δυναμικά και απροσδόκητα που μπορούν να αλλάξουν την ατμόσφαιρα του προσωπικού σας χώρου.

Ανακαλύψτε όλη τη συλλογή των προϊόντων Malin + Goetz στα καταστήματα Attica City Link, Attica Golden Hall & στο

www.atticadps.gr