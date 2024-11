Darling Multi-Biotics: Μία ολιστική προσέγγιση στην περιποίηση σώματος

Ένα νέο κεφάλαιο στη φροντίδα του σώματος με 3 vegan προϊόντα με πρεβιοτικά & προβιοτικά που ενισχύουν το μικροβίωμα και αποκαθιστούν τη φυσική αρμονία του δέρματος

Η DARLING, το vegan Ιταλικό brand με τις καινοτόμες λύσεις στον τομέα του suncare, ανακοινώνει το «επόμενο βήμα» προς τη 360° προστασία και εμπλουτίζει τη συλλογή του με μία νέα σειρά για τη φροντίδα του σώματος καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η συλλογή Darling MULTI-BIOTICS, με πολύτιμα πρεβιοτικά και προβιοτικά που ενδυναμώνουν το μικροβίωμα της επιδερμίδας, περιλαμβάνει τρία προϊόντα εμπλουτισμένα με ισχυρά και κλινικά αποδεδειγμένα συστατικά, προσεκτικά σχεδιασμένα για να απλοποιούν την καθημερινή ρουτίνα περιποίησης χωρίς να μειώνουν την αποτελεσματικότητά της:

αναζωογονητικό αφρόλουτρο, ήπιο απολεπιστικό σώματος και ενυδατική λοσιόν.

The MULTI-BIOTICS Range: Bodycare Powered by Science

Συνδυάζοντας τη δύναμη των Πρεβιοτικών που τρέφουν τα ευεργετικά βακτήρια του δέρματος, και των Προβιοτικών, τα οποία τροφοδοτούν το δέρμα με απαραίτητους καταπραϋντικούς και αναζωογονητικούς μικροοργανισμούς, δεν φροντίζουν απλώς την επιδερμίδα αλλά αποκαθιστούν τη φυσική της αρμονία. Στον πυρήνα κάθε προϊόντος βρίσκεται η βαθιά κατανόηση του μικροβιώματος του δέρματος, ξεκλειδώνοντας την ικανότητά του να διατηρεί τη βέλτιστη υγεία της επιδερμίδας.

Η σημασία του μικροβιώματος της επιδερμίδας

Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική έρευνα έχει αποκαλύψει πόσο σημαντικό είναι το μικροβίωμα του δέρματος για τη συνολική μας ευεξία. Λειτουργεί ως η πρώτη γραμμή άμυνας του οργανισμού, προστατεύοντάς τον από περιβαλλοντικούς επιθετικούς και επιβλαβή βακτήρια, ενώ παράλληλα διατηρεί το δέρμα ενυδατωμένο, ισορροπημένο και ανθεκτικό. Με την αύξηση των σύγχρονων στρεσογόνων παραγόντων και των περιβαλλοντικών προκλήσεων, η διατήρηση αυτής της λεπτής

ισορροπίας δεν ήταν ποτέ πιο σπουδαία.

H νέα σειρά MULTI-BIOTICS αποτελεί μία επιστημονικά τεκμηριωμένη ρουτίνα που καλύπτει τη διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για περιποίηση σώματος εξίσου αποτελεσματική και πολυτελή όσο η περιποίηση του προσώπου. H απόδειξη της δέσμευσης της Darling στην υγεία της επιδερμίδας και την ολιστική ευεξία, από την κορυφαία αντηλιακή προστασία μέχρι τις προηγμένες λύσεις περιποίησης σώματος καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Μέσα από κάθε εφαρμογή, τα προϊόντα MULTI-BIOTICS της Darling σας φέρνουν πιο κοντά σε ένα υγιές και όμορφο δέρμα.

MULTI-BIOTICS Hydrating and Balancing Body Lotion

Μια πολυτελής, προηγμένη ενυδατική λοσιόν σχεδιασμένη για να θρέφει, να ενυδατώνει και να προστατεύει το δέρμα. Εμπλουτισμένη με πρε- και προβιοτικό σύμπλεγμα, η MULTI-BIOTICS Hydrating and Balancing Body Lotion ενισχύει τον φραγμό του δέρματος, αποτρέπει την απώλεια νερού και αποκαθιστά την υγιή ισορροπία του μικροβιώματος.

Πλούσια σε Βούτυρο Καριτέ και λάδι από σπόρους Jojoba, θρέφει σε βάθος και μαλακώνει το δέρμα, ενώ περιέχει αντιοξειδωτικά στοιχεία – Καφεΐνη και Βιταμίνη C – που βοηθούν στην προστασία από τις ελεύθερες ρίζες, βελτιώνοντας την όψη του θαμπού ή ξηρού δέρματος. Το δέρμα εμφανίζεται ορατά πιο λείο, πιο φωτεινό και πιο νεανικό, με λάμψη που διαρκεί.

Με 94% φυσικά συστατικά, η ενυδατική και εξισορροπητική λοσιόν σώματος MULTI-BIOTICS συνδυάζει την επιστήμη και τη φύση για να προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα, μετατρέποντας την καθημερινή περιποίηση σώματος σε μια απολαυστική τελετουργία. Μία φροντίδα υψηλής απόδοσης για καθημερινές στιγμές πολυτέλειας.

Key-ingredients



• Πρεβιοτικά: Θρέφουν τα ευεργετικά βακτήρια, βοηθώντας στην εξισορρόπηση του μικροβιώματος του δέρματος.

• Προβιοτικά: Εισάγουν ωφέλιμους μικροοργανισμούς απευθείας στο δέρμα, καταπραΰνοντας τους ερεθισμούς και υποστηρίζοντας την ταχύτερη ανανέωση του δέρματος.

• Βούτυρο Καριτέ (Shea Butter) & έλαιο σπόρων Jojoba: Θρέφουν σε βάθος και μαλακώνουν το δέρμα.

• Καφεΐνη & Βιταμίνη C: Ισχυρά αντιοξειδωτικά, προστατεύουν από τις βλάβες των

ελεύθερων ριζών, φωτίζουν το δέρμα και προάγουν την παραγωγή κολλαγόνου.

Κey-benefits



• Συμβάλλει στην εξισορρόπηση του μικροβιώματος του δέρματος

• Ενισχύει τον φυσικό επιδερμικό φραγμό

• Παρέχει άμεση ενυδάτωση

• Βελτιώνει την απαλότητα του δέρματος χαρίζοντας βελούδινη υφή

• Αυξάνει τη λάμψη και τη νεανική όψη του δέρματος

• Βελτιώνει την ελαστικότητα της επιδερμίδας

• Καταπραΰνει

Τρόπος χρήσης

Απλώστε μία γενναιόδωρη ποσότητα σε στεγνό δέρμα σε όλο το σώμα με κινήσεις μασάζ, μέχρι να απορροφηθεί πλήρως.

MULTI-BIOTICS Hydrating and Balancing Body Wash

Ένα skin-loving αφρόλουτρο σχεδιασμένο για να διατηρεί την υγρασία της επιδερμίδας και να προστατεύει τη φυσική της ισορροπία αφού δεν καθαρίζει μόνο αλλά υποστηρίζει ενεργά το μικροβίωμα και τη φυσική άμυνα του δέρματος. Το MULTI-BIOTICS Hydrating and Balancing Body Wash προσφέρει απαλό αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό χωρίς να διαταράσσει τη φυσική υδρο-λιπιδική ισορροπία του δέρματος, βοηθώντας στη διατήρηση των βέλτιστων επιπέδων ενυδάτωσης.

Η σύνθεσή του περιέχει ένα Pre & Probiotic Complex που συμβάλλει στην ισορροπία του μικροβιώματος, διασφαλίζοντας πως το δέρμα παραμένει υγιές και ανθεκτικό καθώς και Plant-Based Surfactants που καθαρίζουν αποτελεσματικά χωρίς να αφαιρούν τα φυσικά έλαια της επιδερμίδας. Είναι ενισχυμένο με ένα φυτοσύμπλεγμα με εκχυλίσματα από μήλο, λεμόνι, σταφύλι και σιτάρι.

Με 97% συστατικά φυσικής προέλευσης, το MULTI-BIOTICS Hydrating and Balancing Body Wash μετατρέπει κάθε ντους σε μια πολυτελή τελετουργία για την επιδερμίδα και τις αισθήσεις και αποτελεί μία απαραίτητη προσθήκη στην καθημερινή σας ρουτίνα περιποίησης σώματος.

Key-ingredients

• Πρεβιοτικά: Θρέφουν τα ευεργετικά βακτήρια, βοηθώντας στη διατήρηση της ισορροπίας του μικροβιώματος της επιδερμίδας.

• Προβιοτικά: Προσφέρουν καλά βακτήρια που καταπραΰνουν και ανανεώνουν την επιδερμίδα.

• Φυτικά Επιφανειοδραστικά: Απαλά καθαριστικά που σέβονται το pH και το μικροβίωμα της επιδερμίδας.

• Φυτοσύμπλεγμα (Εκχυλίσματα Μήλου, Λεμονιού, Σταφυλιού και Σιταριού): Καθαρίζει και ενυδατώνει την επιδερμίδα, προσφέροντας αίσθηση αναζωογόνησης.

Key-benefits

• Συμβάλλει στην εξισορρόπηση του μικροβιώματος του δέρματος

• Διατηρεί τη φυσική υδρο-λιπιδική ισορροπία του δέρματος

• Παρέχει υπερβολικά ήπιο καθαρισμό

• Ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα

• Δεν αφαιρεί τα φυσικά έλαια του δέρματος

• Μαλακώνει & καταπραΰνει

Τρόπος Χρήσης

Απλώστε την επιθυμητή ποσότητα στις παλάμες ή σε ένα σφουγγάρι. Δημιουργήστε αφρό και κάντε απαλό μασάζ στο βρεγμένο δέρμα και στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά.

MULTI-BIOTICS Renewing and Smoothing Body Scrub

Αναζωογονήστε την επιδερμίδα σας με το Renewing & Smoothing Body Scrub, ένα απαλό gel, πλούσιο σε ισχυρά μαλακτικά συστατικά, για ήπια αλλά αποτελεσματική απολέπιση. Αυτό το πολυτελές απολεπιστικό σώματος είναι φιλικό προς το μικροβίωμα της επιδερμίδας, και περιέχει φυσικά απολεπιστικά συστατικά, όπως εξαιρετικά λεπτούς μικρόκοκκους από Κουκούτσια Βερίκοκου και Ελαφρόπετρα. Εμπλουτισμένο με Πρεβιοτικά και Προβιοτικά, προάγει την υγιή λειτουργία του μικροβιώματος της επιδερμίδας και ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό. Με 94,2% συστατικά φυσικής προέλευσης, συνδυάζει φυσικά απολεπιστικά με την πιο σύγχρονη τεχνολογία περιποίησης δέρματος για μια λαμπερή, ανανεωμένη όψη και μακράς διάρκειας ενυδάτωση χάρη στη φυτική γλυκερίνη. Κάθε εφαρμογή του μεταμορφώνει την ξηρή, τραχιά επιδερμίδα σε λαμπερή και λεία ενώ το άρωμά του σας μεταφέρει σε μια κατάσταση απόλυτης γαλήνης.

Key-ingredients

• Πρεβιοτικά: Θρέφουν τα ευεργετικά βακτήρια, βοηθώντας στην ισορροπία του μικροβιώματος της επιδερμίδας.

• Προβιοτικά: Εισάγουν καλά βακτήρια που καταπραΰνουν και ανανεώνουν την επιδερμίδα.

• Κουκούτσια Βερίκοκου & Πετραδάκι Ελαφρόπετρας: Πολύ λεπτοί, φιλικοί προς το περιβάλλον κόκκοι που απολεπίζουν απαλά, αποκαλύπτοντας πιο λείο και απαλό δέρμα.

• Φυτική Γλυκερίνη: Ενυδατώνει και αποκαθιστά την υδατική ισορροπία της επιδερμίδας.

• Αλόη Βέρα: Καταπραΰνει και ενυδατώνει την επιδερμίδα.

Key-benefits

• Συμβάλλει στην εξισορρόπηση του μικροβιώματος του δέρματος

• Περιέχει φυσικούς απολεπιστικούς παράγοντες φιλικούς προς το περιβάλλον

• Υπερ-ήπια απολέπιση

• Βελτιώνει την απαλότητα και ενισχύει τη λάμψη

• Ενυδατώνει την επιδερμίδα

• Μεταμορφώνει άμεσα την ξηρή, τραχιά και θαμπή επιδερμίδα

• Απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και τους ρύπους

• Δεν αφυδατώνει την επιδερμίδα

• Ξεπλένεται εύκολα

Τρόπος χρήσης

Εφαρμόστε σε στεγνή επιδερμίδα πριν το ντους με κυκλικές κινήσεις μασάζ, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές με ξηρότητα. Στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά. Για πιο ήπια απολέπιση, εφαρμόστε σε νωπή επιδερμίδα.

MULTI-BIOTICS Balancing Bodycare Set

Η απόλυτη MULTI-BIOTICS εμπειρία σε ένα υπέροχο σετ με 3 full-size προϊόντα.

Το MULTI-BIOTICS Balancing Bodycare Set είναι μια πολυτελής συλλογή των τριών star products της σειράς σώματος, σχεδιασμένων για να εξισορροπούν, να θρέφουν και να προστατεύουν το δέρμα με τη δύναμη της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας.

Αποκτήστε τα μέσα σε ένα cozy & απαλό λούτρινο νεσεσέρ για να απολαμβάνετε ένα υψηλής απόδοσης τελετουργικό φροντίδας για το σώμα σας όπου κι αν βρίσκεστε.

Το σετ περιλαμβάνει:



• MULTI-BIOTICS Hydrating and Balancing Body Lotion – 250 ml

• MULTI-BIOTICS Hydrating and Balancing Body Wash – 250 ml

• MULTI-BIOTICS Renewing and Smoothing Body Scrub – 150 ml

VEGAN • DERMATOLOGICALLY TESTED



ΤΟ ΑΡΩΜΑ

Ένα κεχριμπαρένιο άρωμα αγκαλιάζει το σώμα σας σαν ένα ζεστό, βελούδινο πέπλο. Στην καρδιά του βρίσκεται το εξαιρετικό rose de Taif, που προσφέρει ένα λεπτό άρωμα μπουκέτου με διακριτικές νότες τσαγιού και απαλής πούδρας. Τα φύλλα γερανιού προσθέτουν μια έντονη, ρόδινη χροιά με πράσινες, αρωματικές υποτονικές νότες. Μαζί, δημιουργούν ένα πλούσιο, κομψό άρωμα που σας τυλίγει με μια απαλή, ζεστή αγκαλιά — ιδανικό για κάθε στιγμή που θέλετε να νιώσετε πολυτέλεια και γαλήνη.

Κομψό, πολυτελές και με διάρκεια στον χρόνο όπως ακριβώς αρμόζει σε ένα premium brand όπως η Darling. Η τελική πινελιά σε μία προηγμένη σειρά περιποίησης σώματος που θα αποτελέσει το νέο αγαπημένο ritual φροντίδας στην καθημερινότητά σας.

Comprehensive Protection, Empowered Skin