Η Valmont γιορτάζει τα Χριστούγεννα & την Πρωτοχρονιά με πολυτέλεια & έμπνευση από το «ταξίδι» του Οδυσσέα

Επιβιβαστείτε στο Blue Odyssey της Valmont, ένα μοναδικό ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις που πλέει στα κύματα της εορταστικής περιόδου

All aboard! Με έμπνευση από τις περιπέτειες του Οδυσσέα, του περίφημου ήρωα της ελληνικής μυθολογίας, η Valmont «ντύνει» την εορταστική περίοδο με αριστοκρατικό μπλε. Από το βαθύ χρώμα της απέραντης θάλασσας μέχρι το λαμπερό μπλε των εορτών, το μοναδικό ταξίδι ζωντανεύει με μαγευτικές εκπλήξεις.

Ένα νέο «μπλε» παραμύθι από τη Valmont! Όπως ο Οδυσσέας διέσχισε τη Μεσόγειο, έτσι και η Valmont «πλέει» στα κύματα της εορταστικής περιόδου και προσφέρει ένα ταξίδι με μπλε χρώμα: γεμάτο, όχι με σειρήνες, αλλά με πραγματικές εκπλήξεις και μαγεία.

Η Valmont σας παρασύρει σε ένα ταξίδι στην καρδιά της ελβετικής υπεροχής της με μία limited-edition εκδοχή της συλλογής l’Elixir des Glaciers καθώς και το άρωμα Blue Cobalto Ι από την πολυτελή σειρά Storie Veneziane, σχεδιασμένο ως φόρος τιμής στην τέχνη του γυαλιού Murano.

Με έμπνευση από την εικαστική έκθεση «Ulysses, We are all Heroes» του Didier Guillon, Προέδρου και Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Valmont, αυτή η ιστορία μας μεταφέρει στα μεγαλοπρεπή νερά της Μεσογείου όπου μαγευόμαστε από το τραγούδι των σειρήνων.



Ο Οδυσσέας, ένας ήρωας της ελληνικής μυθολογίας, είναι ο πρωταγωνιστικής των δύο διαχρονικών έργων του Ομήρου: της Ιλιάδας και της Οδύσσειας. Στην Ιλιάδα, ο Οδυσσέας ξεχωρίζει ως ένας από τους ήρωες του Τρωικού Πολέμου. Η Οδύσσεια, το δεύτερο βιβλίο του ομηρικού έπους, αφηγείται την επιστροφή του στη γενέτειρά του, την Ιθάκη. Καθώς πρωτοστατεί ως βασιλιάς επάνω στο πλοίο του, ο ήρωάς μας υπομένει σχεδόν μια δεκαετία θαλάσσιων περιπλανήσεων, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες και κινδύνους, όπως την οργή της θάλασσας και των ανέμων, το μαγευτικό τραγούδι των σειρήνων και, φυσικά, τη μαγεία της Κίρκης...

Επιβιβαστείτε στην «Μπλε Οδύσσεια», έναν φόρο τιμής στην καλλιτεχνική υπογραφή της Valmont, για να καλωσορίσετε το νέο έτος με πολυτέλεια και λάμψη.



Blue Odyssey Limited Edition by l'Elixir des Glaciers





Ένα πολύτιμο και κομψό κουτί από πολυτελές ξύλο, με τρία εμβληματικά προϊόντα από την premium συλλογή l’Elixir des Glaciers. Ένα ταξίδι στην καρδιά του αλπικού κήπου της Valmont στην Ελβετία, μια γοητευτική βόλτα ανάμεσα στις κυψέλες, μια κατάδυση στα βάθη του κόσμου των οξύρρυγχων. Κάθε skincare θησαυρός που βρίσκεται μέσα σε αυτή την πολυτελή συλλεκτική έκδοση, αποτελεί ένα ορόσημο στην πορεία σας προς την ομορφιά.

The prestigious youthful face treatment Votre Visage 30 ml

The exceptional versatile nutrition treatment Crème de Masque Majestueuse 30 ml

The ultimate regenerating cream Crème Merveilleuse 30 ml

Blue Cobalto I

Η Βενετία συναντά την Ανατολή σε μια αρωματική συνάντηση και εκρήγνυνται σε ένα μπουκέτο από κακάο και μπαχαρικά. Η πριγκιπική γοητεία του Blu Cobalto I μας μεταφέρει στα κύματα της πολυτέλειας και της αρμονίας, σηματοδοτώντας τις εορτές με το μοναδικό του αποτύπωμα. Κατευθείαν από την καρδιά της πολυτελούς γειτονιάς San Moise, εκφράζει το εθιστικό πάθος που προκαλεί η Βενετία στον επισκέπτη. Η πρωτοποριακή φιάλη που προσιδιάζει σε έργο τέχνης, αποτίνει φόρο τιμής στο γυαλί από το νησί του Μουράνο και «κλείνει» μέσα της ένα «ζεστό» άρωμα μεγάλης διάρκειας, με συγκέντρωση πάνω από 20% σε αιθέρια έλαια.

Ανακαλύψτε τα σημεία VALMONT

• Valmont corner στο attica City Link & attica Golden Hall

• Online στο www.atticadps.gr

• Orloff Spa → Αcademias Hotel, Autograph Collection | Theoxenia Palace