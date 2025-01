Το νέο limited-edition άρωμα Taif Rose Cologne Intense από τον οίκο Jo Malone London

A Rose To Fall In Love With – Taif Rose Cologne Intense

Στους πρόποδες των βουνών της περιοχής Ταΐφ ο αραβικός ήλιος ζεσταίνει το πολύτιμο τριαντάφυλλο της πόλης. Αυτό το θαυμάσιο λουλούδι που ανθίζει μέσα στην έρημο αποτυπώνεται στο νέο άρωμα, στην πιο σαγηνευτική του μορφή. Ένα ιδιαίτερο άρωμα, με ζεστές νότες αρωματικού καφέ αγκαλιασμένες από το αισθησιακό κεχριμπάρι. Πολύτιμο και μεγαλοπρεπές.



Η νέα limited-edition αρωματική δημιουργία Taif Rose της συλλογής Cologne Intense, πήρε το όνομά της από το πολύτιμο τριαντάφυλλο της περιοχής Ταΐφ στη Μέκκα της Σαουδικής Αραβίας. Μια πόλη όπου οι δρόμοι και οι αγροί κατακλύζονται με τριανταφυλλιές, ο αέρας είναι γεμάτος με άρωμα από τριαντάφυλλο, ενώ η αίσθηση της όρασης πλημμυρίζει από το χρώμα τους. Ένα πραγματικά φρέσκο και λαμπερό άρωμα, πραγματικά μοναδικό.

«Το Taif Rose είναι διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα αρώματα που έχουν ως βάση το τριαντάφυλλο, καθώς μας ταξιδεύει σε μακρινά μέρη. Περιοχές ψηλά στα βουνά, όπου τα ροζ τριαντάφυλλα πλημμυρίζουν τον αέρα. Ένα πραγματικά τολμηρό χρώμα με ένα εντελώς μοναδικό άρωμα τριαντάφυλλου που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο.»

Céline Roux, Global Head Of Fragrance

Αυτή τη χρονιά για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου προσφέρετε στο αγαπημένο σας πρόσωπο το Taif Rose άρωμα.

Η συλλογή περιλαμβάνει:

Taif Rose Cologne Intense 50m



Το limited-edition Taif Rose Cologne Intense είναι διαθέσιμο στα καταστήματα Jo Malone London Γλυφάδα, attica Department Stores, Hondos Center, Galerie de Beauté και στα αντίστοιχα eshops από τον Ιανουάριο 2025.



