Fructis Keratin Sleek: H νέα επαναστατική σειρά της Garnier για λεία και λαμπερά μαλλιά κάθε στιγμή

Δοκίμασέ την και πες αντίο στο φριζάρισμα!

To Fructis της Garnier μόλις λάνσαρε την απόλυτη σειρά περιποίησης για λεία και λαμπερά ίσια μαλλιά χωρίς φριζάρισμα με διάρκεια έως και 5 λουσίματα!

Εμπνευσμένη από θεραπείες κερατίνης, η καινοτόμος φόρμουλά της αποτελείται από σύμπλεγμα κερατίνης και argan oil, ενώ η τεχνολογία λείανσης που περιέχει, προστατεύει τα μαλλιά από την υγρασία. Το αποτέλεσμα; Λαμπερά ίσια μαλλιά που δεν φριζάρουν ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Το ολοκληρωμένο σύστημα λείανσης και λάμψης Garnier Fructis Keratin Sleek αποτελείται από σαμπουάν, conditioner, μάσκα και τον ορό λείανσης Sleek & Stay, που αποτελεί το τελευταίο και βασικό βήμα της ρουτίνας.

Πρόκειται για έναν καινοτόμο ορό λείανσης μαλλιών, που ενεργοποιείται με τη θερμότητα. Απομακρύνει το φριζάρισμα, προσφέροντας λάμψη και προστασία από την υγρασία και τη θερμότητα έως και 230°C. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να ακολουθήσεις σωστά τα παρακάτω βήματα:

1. Ανακίνησε καλά το μπουκάλι

2. Χώρισε τα νωπά μαλλιά σου σε τμήματα και εφάρμοσε μία μικρή ποσότητα

3. Στέγνωσε με πιστολάκι

4. Ίσιωσε τα μαλλιά σου με συσκευή ισιώματος μαλλιών για να «κλειδώσεις» το αποτέλεσμα

Last but not least, η νέα σειρά έχει vegan σύνθεση, χωρίς σιλικόνη, θειικά άλατα και τεχνητές χρωστικές, ενώ η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο πλαστικό.

Ανακαλύψτε περισσότερα για τη νέα σειρά www.garnier.gr