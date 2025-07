Version Suncare: Η αντηλιακή περιποίηση που κάνει level up το καλοκαίρι σου

Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, βουτιές, χαμόγελα, ανεμελιά και μαύρισμα με ασφάλεια!

Η Version Suncare ήρθε για να επαναπροσδιορίσει όλα όσα ξέραμε για την αντηλιακή προστασία και να μας χαρίσει προϊόντα που δεν είναι απλά αντηλιακά – είναι superstars του νεσεσέρ μας!

Γιατί, εντάξει…μπορεί καλοκαίρι να σημαίνει θάλασσα, ήλιος, καλή παρέα, κοκτέιλ και πολλές φωτογραφίες, αλλά κάπου εκεί ανάμεσα στα vibes και τα stories, θέλουμε να είμαστε προστατευμένες, λαμπερές και ξεκούραστες.

Αποτελεσματική προστασία εδώ και 33 χρόνια!

Η Version δεν αστειεύεται όταν μιλάμε για υγεία της επιδερμίδας. Με καινοτόμα δραστικά συστατικά, όπως η Λουτεΐνη, για προστασία από το Blue Light και Προβιταμίνη D για ενίσχυση της παραγωγής Βιταμίνης D προσφέρει κάτι παραπάνω από αντηλιακή προστασία. Η σειρά Version Suncare αποτελεί την καθημερινή beauty τελετουργία σου, με βραβευμένα συστατικά και πολλαπλές δράσεις!

Το καλοκαίρι σου, σε 4 αγαπημένες σειρές αντηλιακών:

Cream Gel για κανονικές και ευαίσθητες επιδερμίδες. Αποτελείται από αντηλιακά με ελαφριά, δροσερή υφή που απορροφώνται άμεσα. Προσφέρουν ενισχυμένη ενυδάτωση, χωρίς να βαραίνουν την επιδερμίδα. Το Cream gel 30 SPF είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση, ενώ το Cream gel 50 SPF είναι απαραίτητο για τις ώρες με έντονη ηλιοφάνεια και επιδερμίδες με έντονη ανάγκη προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία!

Η σειρά Diamond Rare με 35 SPF και 50 SPF για ξηρές επιδερμίδες είναι μια πολυτελής επιλογή με πούδρα από αληθινά διαμάντια και αντιοξειδωτικά συστατικά που ενισχύουν τη νεανικότητα της επιδερμίδας και επαναφέρουν τη σφριγηλότητα, χαρίζοντας βαθιά ενυδάτωση και ισχυρή αντιγήρανση.

Αντηλιακά σε μορφή Spray!

Προστασία στις διακοπές, αλλά και στην πόλη! Η σειρά Sea + City αποτελείται από αόρατα αντηλιακά spray 50+ SPF που μπορείς να χρησιμοποιείς on the go:

Το Facile Spray 50+ SPF για το πρόσωπο, είναι ιδανικό για ανανέωση ακόμη και πάνω από το μακιγιάζ ενώ το Hydracool Spray 50+ SPF για το σώμα, αναζωογονεί και προστατεύει την επιδερμίδα. Το Invisible Mist 20 SPF, είναι ένα προϊόν που παρέχει ισχυρή αντιοξειδωτική προστασία στο πρόσωπο και το σώμα. Η σύνθεσή του με Υαλουρονικό οξύ χωρίς έλαια διατηρεί το δέρμα μας λαμπερό και ενυδατωμένο ενώ αναπλάθει την επιδερμίδα! Εφαρμόζεται εύκολα χωρίς να αφήνει λευκά κατάλοιπα στο δέρμα.

Γιατί και το χρώμα έχει σημασία!

Για εσένα που θες και αντηλιακό και κάλυψη και skincare, η Version έχει τις πιο έξυπνες λύσεις, με τρία προϊόντα που έχουμε αγαπήσει πολύ. Η Tinted DD, αντιρυτιδική φροντίδα με Λουτεΐνη, Προβιταμίνη D και Βιταμίνη Ε, είναι η αντηλιακή με χρώμα που διατηρεί τέλεια προστατευμένη επιδερμίδα όλη την ημέρα με απόλυτη κάλυψη και ελαφριά υφή. Είναι κατάλληλη για κανονικά, μικτά, λιπαρά και ευαίσθητα δέρματα. Η CC Color Corrector είναι η ισχυρή αντηλιακή, αντιρυτιδική φροντίδα με χρώμα που χαρίζει λάμψη και προστασία στις ξηρές επιδερμίδες. Ενώ η BB Acne Solaire, μια μη φαγεσωρογόνος κρέμα με χρώμα για ευαίσθητες, ακνεϊκές και με τάση για ακμή επιδερμίδες, προσφέρει ομοιόμορφη κάλυψη και αντιοξειδωτική δράση. Ταυτόχρονα μειώνει την ερυθρότητα και καταπραΰνει την ερεθισμένη επιδερμίδα.

Γιατί το καλοκαίρι γράφει στην επιδερμίδα σου και θέλουμε να είναι υπέροχο!

Η υγιής, φωτεινή και νεανική επιδερμίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι το δώρο που αξίζουμε κάθε μέρα! Διάλεξε τη περιποίηση που σου ταιριάζει, και άφησε τα προϊόντα Version να κάνουν τη μαγεία τους.