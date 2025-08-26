Το Alto Astral σηματοδοτεί ένα νέο οσφρητικό κεφάλαιο για τον οίκο Byredo

Ένα λαμπερό αφιέρωμα στο ζωντανό συναισθηματικό τοπίο της Βραζιλίας

Πήρε το όνομά του από την βραζιλιάνικη πορτογαλική έκφραση που υποδηλώνει μια ανυψωμένη ψυχική κατάσταση, το Alto Astral αποτυπώνει την ουσία της αισιοδοξίας, της κίνησης και της πολιτισμικής έκφρασης μέσα από το άρωμα. Εμποτισμένο με το χρώμα, τον ρυθμό και τη ζεστή ατμόσφαιρα της Βραζιλίας, το Alto Astral αντλεί έμπνευση από την χαρούμενη αντίσταση που βρίσκει κανείς στις καθημερινές στιγμές – στη σάμπα την ώρα που δύει ο ήλιος, στην ορμή του ανέμου στην ακροθαλασσιά, στο πνεύμα των μοτοσυκλετιστών που ξεγλιστρούν μέσα στους δρόμους του Ρίο. Είναι κάτι περισσότερο από ένα άρωμα, είναι η ενσάρκωση μιας κοινής συναισθηματικής συχνότητας: μιας πολιτισμικής αισιοδοξίας που αντέχει, λάμπει και κινείται.





ΑΠΟ ΤΟ ΡΙΟ, Η ΧΑΡΑ EINAI STATE OF MIND

Μέσα από τον φακό του γεννημένου στο Ρίο φωτογράφου Rafael Moura, η καμπάνια ξεδιπλώνεται μέσα από τρία οικεία πορτρέτα της βραζιλιάνικης ζωής: χορός, παραλία και δρόμος. Αναθρεμμένος στις φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο, ο Moura φέρνει μια βαθιά προσωπική προσέγγιση στο έργο του – διαμορφωμένη από βιώματα και αφοσίωση στην αυθεντικότητα. Το βλέμμα του συλλαμβάνει την αρμονία ανάμεσα στους ανθρώπους και τον τόπο, μετατρέποντας εφήμερες στιγμές σε διαχρονικές ιστορίες. Με πρωταγωνιστές την καλλιτέχνιδα της σάμπα Duda Almeida, το μοντέλο Emilly Nunes και μια τοπική ομάδα μοτοσυκλετιστών, οι εικόνες γίνονται μια μελέτη ενέργειας και αλήθειας – αυθόρμητες και ζωντανές. Μαζί, αποτυπώνουν τη διάθεση alto astral όχι ως στυλ, αλλά ως στάση ζωής. Η κινηματογραφική εκδοχή, σε σκηνοθεσία του Βραζιλιάνου δημιουργού Breno Moreira, επεκτείνει αυτό το συναισθηματικό ψηφιδωτό μέσα από έναν άμεσο, κινηματογραφικό φακό, εμβαθύνοντας περαιτέρω τον θεατή στην alto astral ψυχική κατάσταση. Γυρισμένη εξ ολοκλήρου στο Ρίο ντε Τζανέιρο, η καμπάνια είναι ένας εορτασμός της χαράς ως ταυτότητα.





Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΩΜΑΤΟΣ

Δημιουργημένο από τον επί σειρά ετών συνεργάτη και αρωματοποιό Jérome Epinette, το Alto Astral ανοίγει με μια λαμπερή και εθιστική συμφωνία από αλδεΰδες και καρύδα, συνθέτοντας ένα σπινθηροβόλο αλλά κρεμώδες προοίμιο. Η καρδιά του αρώματος αποκαλύπτει ένα αέρινο μπουκέτο από πέταλα γιασεμιού, λιβάνι και γαλακτώδη μόσχο – μια αφηρημένη, αισθησιακή ζεστασιά που αγκαλιάζει απαλά το δέρμα.

Η βάση του, με σανταλόξυλο, ξύλο κασμίρ και αλμυρό κεχριμπάρι, προσδίδει μια πολυεπίπεδη υφή που αφήνει μια αισθησιακή, φωτεινή αύρα. Το αποτέλεσμα είναι ένα άρωμα που εξισορροπεί τη φρεσκάδα με τη θαλπωρή, τη διαύγεια με την οικειότητα – μια σύνθεση συναισθηματικής λάμψης.

Το Alto Astral παρουσιάζεται στο εμβληματικό περιέκτη του οίκου Byredo, με τον χαρακτηριστικό μινιμαλιστικό σχεδιασμό του: καθαρές γραμμές, βαρύ γυαλί και το εμβληματικό μαγνητικό μαύρο καπάκι. Ένα απλό λευκό label φέρει το όνομά του, αφήνοντας το ίδιο το άρωμα να «μιλήσει» μέσα από τη λιτή του κομψότητα.



Το Alto Astral θα είναι διαθέσιμο στα πολυκαταστήματα attica City Link, Golden Hall &

Tsimiski και online στο www. atticadps.gr.