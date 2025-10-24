Beauty Buys: Tι μπήκε στο νεσεσέρ μας τον Οκτώβριο

Ένας ακόμη μήνας που οι αγορές ομορφιάς μας έκαναν χαρούμενες!

Οκτώβριος, ένας μήνας που δεν ξέρει τι είναι. Είναι πράγματι φθινόπωρο, ή μήπως είναι ακόμα λίγο καλοκαίρι; Είναι η αρχή του χειμώνα ή μήπως είναι όλες οι εποχές μαζί; Σε μια τέτοια περίεργη καιρική συνθήκη, λοιπόν, δεν μπορεί και το νεσεσέρ μας να μην ακολουθεί. Γι’ αυτό έχουμε λίγο από όλα! Βρισκόμαστε ακόμη σε φάση για ανανέωση, έχουμε όμως και λίγα σπυράκια που πρέπει να αντιμετωπίσουμε…Παράλληλα, έχουμε αρχίσει και επενδύουμε πιο πολύ στην αντιγήρανση, ενώ μας αφορά και η πιο εξειδικευμένη φροντίδα. Φυσικά, δεν ξεχνάμε και το αντηλιακό μας που είναι κομμάτι της ρουτίνας μας όλο τον χρόνο, αλλά βάζουμε και λίγες πινελιές από μακιγιάζ ξεκινώντας από τη βάση και την ενυδάτωση των χειλιών μας. Και όλα αυτά; Μας φτιάχνουν τη διάθεση!