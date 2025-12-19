Βρήκαμε το Χριστουγεννιάτικο δώρο που κάνει κάθε γυναίκα να λάμπει από ομορφιά!

Φέτος χαρίζουμε στους αγαπημένους μας δώρα NUXE, μια επιλογή που καλύπτει κάθε επιθυμία και χαρίζει χαμόγελα, αυτοπεποίθηση και απόλαυση!

Τα Χριστούγεννα είναι η πιο λαμπερή γιορτή του έτους. Για αυτό και εμείς θέλουμε:

1)Nα είμαστε η πιο λαμπερή εκδοχή του εαυτού μας

2)Να κάνουμε και τα αγαπημένα μας πρόσωπα να λάμπουν από ευτυχία και ομορφιά

Πώς όμως θα προλάβουμε αφενός να περιποιηθούμε πρόσωπο, σώμα και μαλλιά και αφετέρου να ψωνίσουμε για όλες τις μοναδικές γυναίκες της ζωής μας δώρα που θα ευχαριστηθούν και θα θέλουν να χρησιμοποιούν ξανά και ξανά; Η λύση είναι απλή. Και το όνομα αυτής; ΝUXE!

Κάθε Χριστούγεννα η NUXE, σαν άλλος Άγιος Βασίλης, μας ετοιμάζει τα πιο glamorous σετ δώρων. Απολύτως προσιτά combos για την απόλυτη φυσική περιποίηση, που ανταποκρίνονται με μία κίνηση σε όλες τις καθημερινές μας ανάγκες ομορφιάς: Ενυδατωμένα μαλλιά, χείλη, πρόσωπο και σώμα με προϊόντα σε τέλειους συνδυασμούς και επετειακές συσκευασίες που εντυπωσιάζουν κατά το unboxing.

Γιατί τα πιο ιδιαίτερα δώρα, είναι εκείνα που μας κάνουν να ανακαλύπτουμε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Και η NUXE, το αποδεικνύει προσφέροντας προτάσεις δώρων για κάθε περίσταση, από μικρές καθημερινές εκπλήξεις μέχρι εντυπωσιακά premium giftsets για τις πιο ιδιαίτερες στιγμές μας. Το μοναδικό που έχουμε να κάνουμε εμείς; Να ανιχνεύσουμε τις ανάγκες ομορφιάς και περιποίησης των γυναικών που έχουμε στην καρδιά μας και θέλουμε να τους χαρίσουμε κάτι special. H NUXE έχει για εκείνες όλες τις απαντήσεις!

Λαμπερά και απαλά μαλλιά; Αισθησιακό άρωμα που δεν περνά απαρατήρητο; Ενυδατωμένα χείλη, πρόσωπο και σώμα; Νεανική όψη χωρίς ρυτίδες και μαύρους κύκλους; Η NUXE έχει ένα christmas gift box για όλες τις επιθυμίες μας, ενώ διαθέτει ακόμα και επιλογές για τον αγαπημένο μας.

Τι είναι αυτό που καθιστά τη NUXE κορυφαία επιλογή για τα χριστουγεννιάτικα δώρα μας; Το γεγονός ότι συνδυάζει πολυτέλεια, αισθησιασμό και απόλαυση. Χάρις τη NUXE, οι άνθρωποί μας, καθώς θα ξετυλίγουν το δώρο τους, θα νιώσουν σημαντικοί, θα εκτιμήσουν το γεγονός ότι διαλέξαμε για αυτούς προϊόντα με φυσικές πρώτες ύλες, στην πιο σαγηνευτική συσκευασία.

Αποστολή εξετελέσθη!

Τα τρία σετ περιποίησης που ξεχώρισε το Jenny και θα κάνουν χαμό φέτος τα Χριστούγεννα

1.Merveillance Lift: Η απόλυτη ρουτίνα τριών βημάτων για σφριγηλό δέρμα στο ρεβεγιόν και τα γιορτινά τραπέζια

Το εντυπωσιακό ολόχρυσο κουτί περιλαμβάνει:

Κρέμα ημέρας με πουδρένιο τελείωμα , που διορθώνει τις ρυτίδες κάνοντας το δέρμα να δείχνει σφριγηλό και ανορθωμένο.



, που διορθώνει τις ρυτίδες κάνοντας το δέρμα να δείχνει σφριγηλό και ανορθωμένο. Κρέμα ματιών , που κάνει τις ρυτίδες να γεμίζουν, το πρήξιμο να υποχωρεί και τα βλέφαρα να δείχνουν ανασηκωμένα δίνοντας ένα πιο ευρύ βλέμμα.



, που κάνει τις ρυτίδες να γεμίζουν, το πρήξιμο να υποχωρεί και τα βλέφαρα να δείχνουν ανασηκωμένα δίνοντας ένα πιο ευρύ βλέμμα. Πλούσια κρέμα νυκτός, που λειαίνει τι ρυτίδες και κάνει το δέρμα να δείχνει ξεκούραστο και αναζωογονημένο, χάρη στο επαναστατικό έλαιο από μικροφύκη.

2.Ατελείωτη λάμψη: Τα 3 must-have προϊόντα για χρυσαφένια όψη

Το fancy μπρονζέ gift box κρύβει μέσα του:

To αστραφτερό Huile Prodigieuse Or , το εμβληματικό ξηρό λάδι με τις χρυσαφένιες πέρλες φυσικής προέλευσης, που προσφέρει ακαταμάχητη ιριδίζουσα λάμψη σε όλους τους τύπους επιδερμίδας και όλους τους τόνους δέρματος. Ένα σαγηνευτικό προϊόν, που λειαίνει και φωτίζει με μία μόνο κίνηση το πρόσωπο, το σώμα και τα μαλλιά, ενώ ενυδατώνει την επιδερμίδα. Τι καλύτερο για τις εμφανίσεις στα χριστουγεννιάτικα πάρτι;



, το εμβληματικό ξηρό λάδι με τις χρυσαφένιες πέρλες φυσικής προέλευσης, που προσφέρει ακαταμάχητη ιριδίζουσα λάμψη σε όλους τους τύπους επιδερμίδας και όλους τους τόνους δέρματος. Ένα σαγηνευτικό προϊόν, που λειαίνει και φωτίζει με μία μόνο κίνηση το πρόσωπο, το σώμα και τα μαλλιά, ενώ ενυδατώνει την επιδερμίδα. Τι καλύτερο για τις εμφανίσεις στα χριστουγεννιάτικα πάρτι; To διάφανο Reve de Miel Lip Oil , με βασικό συστατικό το μέλι, που αναδεικνύει τα χείλη, προσφέροντας παράλληλα την άνεση ενός balm χωρίς κολλώδη αίσθηση. Το ξύλινο καπάκι σε σχήμα κουταλιού μελιού διαθέτει απλικατέρ αφρού για εύκολη χρήση οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, ενώ απαλότητα της υφής του και το λαχταριστό άρωμά με νότες μελιού καθιστούν τo Reve de Miel Lip Oil μια περιποίηση απόλυτα εθιστική.



, με βασικό συστατικό το μέλι, που αναδεικνύει τα χείλη, προσφέροντας παράλληλα την άνεση ενός balm χωρίς κολλώδη αίσθηση. Το ξύλινο καπάκι σε σχήμα κουταλιού μελιού διαθέτει απλικατέρ αφρού για εύκολη χρήση οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, ενώ απαλότητα της υφής του και το λαχταριστό άρωμά με νότες μελιού καθιστούν τo μια περιποίηση απόλυτα εθιστική. To εμβληματικό ξηρό λάδι Huile Prodigieuse σε μίνι συσκευασία: Ένα μυθικό κοκτέιλ 7 πολύτιμων και 100% φυτικών ελαίων που θρέφει, επανορθώνει και αναδεικνύει την επιδερμίδα του προσώπου και του σώματος, καθώς και τα μαλλιά μας. Το Huile Prodigieuse ντύνει όλους τους τύπους δέρματος και όλους τους τόνους επιδερμίδας με μια ακαταμάχητη σατινέ λάμψη, που ωστόσο είναι ιδανική ακόμα και για πιο καθημερινές εμφανίσεις.

3. Απαράμιλλη λάμψη… σε ροζ απόχρωση: Ένας λουλουδένιος συνδυασμός για λαμπερή επιδερμίδα και παραμυθένιο άρωμα

Η pink gold συσκευασία περιλαμβάνει:

Το Huile Prodigieuse Or Florale , το ξηρό, ιριδίζον λάδι με φυσικής προέλευσης ρόζ-χρυσές πέρλες προσφέρει ακαταμάχητη λάμψη σε όλους τους τύπους δέρματος. Ενυδατώνει, δίνει σατινέ υφή και φωτίζει με μία μόνο κίνηση πρόσωπο, σώμα και μαλλιά, ενώ παράλληλα σε ντύνει με το πιο λουλουδένιο, ρομαντικό άρωμα. Η επιδερμίδα είναι ενυδατωμένη, απαλή και μεταξένια, χωρίς λιπαρή αίσθηση.



, το ξηρό, ιριδίζον λάδι με φυσικής προέλευσης ρόζ-χρυσές πέρλες προσφέρει ακαταμάχητη λάμψη σε όλους τους τύπους δέρματος. Ενυδατώνει, δίνει σατινέ υφή και φωτίζει με μία μόνο κίνηση πρόσωπο, σώμα και μαλλιά, ενώ παράλληλα σε ντύνει με το πιο λουλουδένιο, ρομαντικό άρωμα. Η επιδερμίδα είναι ενυδατωμένη, απαλή και μεταξένια, χωρίς λιπαρή αίσθηση. To Very Rose Plumping Lip Serum , ένα Lip Serum για γεμάτα χείλη, σχεδιασμένο με 98% συστατικά φυσικής προέλευσης και εμπλουτισμένο με φυσικό υαλουρονικό οξύ. Ο ορός γεμίζει άμεσα τα χείλη και τα ενυδατώνει για 24 ώρες. Τα χείλη είναι λεία, γεμάτα, απίστευτα απαλά και αναδεικνύονται με ένα διαφανές γυαλιστερό φινίρισμα.



, ένα Lip Serum για γεμάτα χείλη, σχεδιασμένο με 98% συστατικά φυσικής προέλευσης και εμπλουτισμένο με φυσικό υαλουρονικό οξύ. Ο ορός γεμίζει άμεσα τα χείλη και τα ενυδατώνει για 24 ώρες. Τα χείλη είναι λεία, γεμάτα, απίστευτα απαλά και αναδεικνύονται με ένα διαφανές γυαλιστερό φινίρισμα. Μια μίνι συσκευασία του Huile Prodigieuse Florale, του κλασσικού εμβληματικού ξηρού λαδιού στην λουλουδένια εκδοχή του, όπως προδίδει το όνομά του. Το Huile Prodigieuse Florale ντύνει όλους τους τύπους δέρματος με μια ακαταμάχητη σατινέ λάμψη, ενώ παρέχει μακράς διάρκειας ενυδάτωση και ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό. Την ίδια στιγμή τα μαλλιά μας θρέφονται, επανορθώνονται και είναι απαλά. Η απόλυτα ολοκληρωμένη περιποίηση για τις γιορτές!

Αυτά είναι τα δικά μας αγαπημένα. Εσύ μπορείς να βρεις όλες τις προτάσεις της NUXE σε φαρμακεία και beauty stores και να διαλέξεις τα δικά σου δώρα NUXE.

Βρες το κοντινότερο συνεργαζόμενο κατάστημα εδώ: NUXE - Store Locator