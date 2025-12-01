From autumn to winter: Τι βάλαμε στο νεσεσέρ μας αυτόν τον καιρό

Ο ξεκάθαρος στόχος των beauty αγορών μας αυτή την εποχή είναι η λάμψη!

Λίγο ο περίεργος καιρός, λίγο η προχριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, λίγο η πολλή δουλειά, είχαμε ανάγκη από glow up! Θέλαμε να πάμε κόντρα σε ό,τι θέλει να μας ρίξει και από την άλλη να αφουγκραστούμε την εορταστική περίοδο που έρχεται ώστε να δώσουμε στον εαυτό μας μια ανάσα λάμψης! Αυτό περιλαμβάνει πολλά: Αρχικά την περιποίησή μας, γιατί αν δεν ξεκινήσουμε από τον καμβά μας, τότε πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε λάμψη στα υπόλοιπα; Ξεκινάμε, λοιπόν, από την επιδερμίδα μας για να της χαρίσουμε την κατάλληλη ακτινοβολία, ενώ στο παιχνίδι μπαίνει δυνατά και η ενυδάτωση μαζί με την αντιγήρανση. Φυσικά, δεν μπορεί να λείπει και το βλέμμα, που χρειάζεται ανάσα ξεκούρασης και δροσιάς για να λάμψει. Σημαντικό ρόλο παίζουν και τα χείλη μας, αφού εκείνα βρίσκονται στο επίκεντρο της θηλυκότητας και της λάμψης μας, επομένως ενυδάτωση και glitter μπαίνουν στην πρώτη γραμμή. Παράλληλα, το μακιγιάζ μας γίνεται και εκείνο απολύτως λαμπερό, με προϊόντα που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα φώτα που ένα ένα γύρω μας ξεκινούν να μας περιβάλλουν!

Πιο συγκεκριμένα οι αγαπημένες μας αγορές αυτή την εποχή περιλαμβάνουν:



Sephora, Glow Super Brightening Serum με 7% Βιταμίνη C και Βιταμίνη Ε.

Ένας ορός με υπέροχη υφή και ισχυρό συνδυασμό συστατικών που χαρίζουν στην επιδερμίδα την κατάλληλη λάμψη.



Garden, Garden Creamy Lip Balm Vanilla

Καθημερινή φροντίδα για τα χείλη με τη μορφή ενός απολαυστικό βάλσαμου που προστατεύει από την ξηρότητα και αφήνει πίσω του γεύση βανίλια.



Cosrx, Advanced Snail 96 Essence

Από την ενδιαφέρουσα και αγαπημένη αγορά της Ανατολής, το μαγικό έκκριμα σαλιγκαριού γίνεται Beauty secret και δημιουργεί ένα ενυδατικό και αντιγηραντικό essence που συνδυάζεται με το υαλουρονικό οξύ για λάμψη.



Frezyderm, Ice Eyes Stick

Ένα μυστικό ομορφιάς από τα εργαστήρια της Frezyderm και από εκεί στην κατάψυξή μας για να βγει δροσερό και ισχυρό ως ένα αντιρυτιδικό hydrogel πάγου άμεσης δράσης που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών.



L'Oréal Paris X Mugler, Magnetic Radiance Stick Highlighter Crystal

Μια Limited edition σειρά μακιγιάζ για πολύ απαιτητικούς που πέρα από την υπογραφή ξέρει πώς να χαρίζει λάμψη σε ζυγωματικά και κόκαλα προσώπου για να παιχνιδίζει με το φως.



Garden, Majestic Glitter Lip Oil

Το αγαπημένο ενυδατικό έλαιο χειλιών με glitter που έχει μπει στην τσάντα μας και δεν θα βγει μέχρι να τελειώσει αφού χαρίζει ενυδάτωση και λάμψη με μια κίνηση.





