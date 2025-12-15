Beauty Talks: Tα skincare προϊόντα που λάτρεψε η beauty ομάδα του JennyGr

Η skincare ρουτίνα μας αποκτά μοναδική λάμψη.

Η beauty ομάδα του Jenny ετοιμάζεται για τις γιορτές! Η Head of Beauty Άρτεμις Καράγιαννη και η Beauty Editor Βίκυ Χριστοπούλου λαμβάνουν καθημερινά όλα τα νέα της αγοράς και δοκιμάζουν πρώτες νέες τεχνολογίες, νέες υφές, νέες συνθέσεις. Ενημερώνονται συνεχώς και είναι πάντα στον παλμό των εξελίξεων, κάτι που κάνει την έρευνά τους για τα προϊόντα που κυκλοφορούν στα ράφια των καταστημάτων καλλυντικών και φαρμακείων κάτι περισσότερο από ενδελεχή. Φέτος, λοιπόν, αποκαλύπτουν δύο από τα αγαπημένα τους προϊόντα skincare που τους εντυπωσίασαν για τα αποτελέσματά τους, την αίσθηση που άφησαν στην επιδερμίδα τους και την τεχνολογία πίσω από τη σύνθεσή τους. Πιο συγκεκριμένα λάτρεψαν τα δύο νέα προϊόντα από τη σειρά Diamond Velvet της Frezyderm και πιο συγκεκριμένα την Diamond Velvet Luminous Glow και το Diamond Velvet Eye Gel. Η κάθε μία, από τη δική της ηλικία, τις δικές της ανάγκες και το δικό της τύπο δέρματος έχει ξεχωρίσει τα δύο προϊόντα και έχει δημιουργήσει πριν τα Χριστούγεννα μια skincare ρουτίνα δημιουργημένη από τα καλύτερα εργαστήρια για δέρματα με υψηλές απαιτήσεις!









Μια κρέμα ισχυρής αντιγήρανσης για πολυπρισματική λάμψη!

Ξεκινάμε με τη Frezyderm Diamond Velvet Luminous Glow. Είναι μια κρέμα εμπνευσμένη από την Επιστήμη της Οπτικής με pearlescent ενεργά που αντανακλούν το φως σαν καθρέφτης και χαρίζουν στην επιδερμίδα σαγηνευτική λάμψη. Το glow επιτυγχάνεται μέσα από το τριπλό σύστημα λάμψης που διώχνει την θαμπή όψη, επιταχύνει την αναγέννηση των κυττάρων του δέρματος με κρυστάλλους φυσικού διαμαντιού και χαρίζει ομοιογένεια στον τόνο της επιδερμίδας για τέλεια όψη. Είναι ιδανική για χρήση πρωί και βράδυ, ειδικά σε μια περίοδο που η λάμψη είναι ψηλά στη λίστα των απαιτήσεων για την επιδερμίδα μας. Και είναι μια απαίτηση που τη θέλουμε άμεσα! Η Frezyderm, λοιπόν, καταφέρνει να μας την προσφέρει και άμεσα μέσα από αυτή τη μοναδική τεχνολογία, αλλά και μακροπρόθεσμα, αφού φροντίζει το δέρμα μας καθημερινά για να το παραδίδει στην επόμενη μέρα ομορφότερο και πιο λαμπερό.





Eyes on us

Από την ίδια σειρά έχει ξεχωρίσει και το προϊόν ματιών Frezyderm Diamond Velvet Eye Gel, αυτή η απαλή υδρογέλη ματιών που προσφέρει αποκατάσταση σε όλα τα σημεία φθοράς στην περιοχή των ματιών. Είναι βασισμένη στην τεχνολογία Needle-Free Technology για να επαναφέρει τη νεανικότητα της επιδερμίδας χωρίς αισθητικές επεμβάσεις και να περιποιείται την περιοχή των ματιών καθημερινά. Διαθέτει ένα καινοτόμο σύστημα μικροδονήσεων που προσφέρει ακόμη καλύτερη διείσδυση συστατικών και ενίσχυση των αποτελεσμάτων και επιπλέον αποσυμφορεί την περιοχή των ματιών. Πρόκειται για ένα πραγματικό Beauty gadget που κάθε γυναίκα που επιθυμεί ένα ξεκούραστο και ανανεωμένο βλέμμα πρέπει να έχει στο Boudoir της και πριν τις γιορτές, αλλά και καθ’όλη τη διάρκεια του έτους!

Δείτε την Beauty ομάδα του Jenny να δοκιμάζει τα νέα προϊόντα παρακάτω:







