Το beauty set που θα γίνει το καλύτερο δώρο για εμάς και όσες αγαπάμε!

Το τέλειο Christmas present για εμάς και τις γυναίκες γύρω μας είναι ένα set ομορφιάς που χαρίζει μοναδική λάμψη!

Όλοι τα Χριστούγεννα θέλουμε λάμψη και αψεγάδιαστη όψη! Θέλουμε πέρα από το φόρεμα, τα παπούτσια, τα κοσμήματα, τη τσάντα να απολαύσουμε και το πιο σημαντικό από όλα: ένα όμορφο, λαμπερό πρόσωπο! Από εκεί ξεκινάει και εκεί καταλήγει όλη η ακτινοβολία των γιορτών, αφού το δέρμα μας είναι το βασικότερο από όλα σε όλη μας την εμφάνιση, όσο λαμπερές και να είναι οι παγέτες του φορέματός μας ή τα διαμαντένια σκουλαρίκια μας. Αυτός είναι και ο λόγος που η αγαπημένη μας Frezyderm έχει κλείσει όλα τα απαραίτητα προϊόντα για φωτεινή και αψεγάδιαστη όψη σε ένα set και μας το προτείνει ως το απόλυτο glam must-have gift των φετινών Χριστουγέννων για να το χαρίσουμε σε εμάς και σε όλες τις αγαπημένες μας!

Α Magical Combo, a perfect gift!

Κάτω από το δέντρο προσγειώνεται ένας μοναδικός συνδυασμός για φωτεινή και αψεγάδιαστη όψη. Ένα skin energizing combo που θα διώξει την κούραση και τη θαμπή όψη και θα κάνει την επιδερμίδα μας να μοιάζει σαν να μην είναι το τέλος μιας πολύ απαιτητικής χρονιάς, αλλά η αρχή μιας festive περιόδου και μόνο! Τι χρειαζόμαστε για να γίνει αυτό; Ένα σύμμαχο φροντίδας της επιδερμίδας που να φέρει με την πρώτη κιόλας εφαρμογή αποτέλεσμα ανανέωσης στο πρόσωπό μας και ένα προϊόν που με το άγγιγμά του θα νιώσουμε αμέσως σαν ένα μαγικό φίλτρο ομορφιάς διαπέρασε την επιδερμίδα μας. Αυτά, λοιπόν, είναι ο συνδυασμός του Face Serum Vitamin 5C³ Stable και του Velvet Colors Make-up από τη Frezyderm. Και το υπέροχο, και τα δύο μαζί έρχονται σε αυτό το μοναδικό Beauty combo για να μας χαρίσουν απαράμιλλο glow και να γίνουν το πιο τέλειο δώρο Χριστουγέννων!



Ένας ορός λάμψης!

To Frezyderm Face Serum Vitamin 5C³ Stable είναι ένας ορός πραγματικής λάμψης και ανανέωσης με 3πλό σύμπλεγμα δράσης βιταμίνης C, 5 φορές πιο ενεργό από τη φυσική βιταμίνη, για υψηλή σταθερότητα και μέγιστη απόδοση. Από την πρώτη κιόλας εφαρμογή, αλλά φυσικά και με καθημερινή χρήση, έχουμε άμεσα πιο ξεκούραστη όψη, ορατή αποκατάσταση της φωτεινότητας και βελτίωση των δυσχρωμιών του δέρματος, ενώ παράλληλα ο ορός χαρίζει πολύτιμη αντιοξειδωτική δράση και ισχυροποιεί την άμυνα του δέρματος απέναντι στις ενδογενείς και εξωγενείς «επιθέσεις». Ο συνδυασμός της βιταμίνης C με το πεπτίδιο που μιμείται τη δράση της βιταμίνης χαρίζει στην επιδερμίδα μια πολύτιμη, ειδικά μελετημένη φροντίδα που την ανανεώνει, την ίδια στιγμή που μειώνει και την έκταση και το βάθος των ρυτίδων. Η επιδερμίδα «ξυπνά», ανανεώνεται και αμύνεται σε όλα τα σημάδια φθοράς για να οδηγηθεί έτοιμη και λαμπερή στα Χριστούγεννα! Πέρα από αποτελεσματικότητα, ο πρωτοποριακός αυτός ορός προσφέρει και σταθερότητα, αφού σύνθεσή του διατηρείται αναλλοίωτη ακόμα και 12 μήνες μετά το άνοιγμα.



Ένα make-up για μαγικό άγγιγμα

Αφού φροντίσαμε τον πιο πολύτιμο καμβά μας, τώρα του χαρίζουμε το πιο μαγικό άγγιγμα. Με το Frezyderm Velvet Colors Make-up έχουμε αέρινη, φυσική κάλυψη για ένα ονειρικό αποτέλεσμα. Κάτι παραπάνω από make-up, μια φροντίδα με χρώμα, το προϊόν αυτό ξέρει πώς να προσαρμόζεται στον τόνο της επιδερμίδας μας και να αποκαλύπτει την πιο αψεγάδιαστη όψη χωρίς να δημιουργεί εφέ μάσκας! Οι δυσχρωμίες και οι ατέλειες εξαφανίζονται κάτω από το μαγικό του πέπλο που μένει για ώρες πάνω στο δέρμα μας χωρίς να σπάει και χωρίς να το αισθανόμαστε, χωρίς βαριά αίσθηση και χωρίς να φράσσει τους πόρους. Ένα μυστικό ομορφιάς που αποτελεί το βασικό βήμα του μακιγιάζ μας για όλες τις γιορτινές μας εμφανίσεις. Ακόμα και τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά από όμορφες στιγμές και ξενύχτι, το make-up αυτό θα συνεχίζει να μας φροντίζει και να μας προσφέρει αυτοπεποίθηση!

Χαρίστε λάμψη!

Τα Χριστούγεννα είναι μόνο η αφορμή για να χαρίσουμε ή να κάνουμε δικό μας αυτό το μοναδικό beauty set! Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για δύο προϊόντα που αξίζει να μπουν στην καθημερινότητά μας και να τα έχουμε πρωί και βράδυ στην καθημερινή μας ρουτίνα! Άλλωστε κάθε μέρα δεν αξίζει να είμαστε λαμπερές;