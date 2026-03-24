Το αντηλιακό προσώπου που λειτουργεί σαν δεύτερο δέρμα

Πουθενά χωρίς αντηλιακή προστασία χειμώνα-καλοκαίρι. Το μότο είναι δεδομένο! Για να χρησιμοποιούμε όμως με προθυμία το αντηλιακό μας συνεχώς, χρειάζεται να συγκεντρώνει εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα μας δίνουν κίνητρο για non-stop application. Η υφή, η αίσθηση, το φινίρισμα, πρέπει οπωσδήποτε να μας ευχαριστούν και επειδή sun protection & cosmetic philosophy πάντα βαδίζουν πλάι-πλάι, θέλουμε μία επιλογή που να συνδυάζει τέλεια και τα δύο.

Όταν το «δεύτερο δέρμα» κατοχυρώνεται

Φαντάσου να εφαρμόζεις στην επιδερμίδα σου ένα αντηλιακό τόσο ανάλαφρο που δεν νιώθεις καν ότι το φοράς. Το καλύτερο είναι πως δεν χρειάζεται να το φαντάζεσαι γιατί υπάρχει ήδη.

Το Sun Screen Velvet με την υπογραφή της FREZYDERM έχει πρωτοποριακή Τεχνολογία Second Skin που δεν είναι απλώς μία καινοτομία αντηλιακού αλλά χάρη στα αυθεντικά γνωρίσματά της -που πραγματικά άνοιξαν νέους δρόμους στην ηλιοπροστασία- την κατοχύρωσε η FREZYDERM ως αποκλειστική πατέντα αντηλιακής προστασίας. Έτσι, τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά της Second Skin Technology γίνονται αυτόματα συνώνυμο της συγκεκριμένης εταιρείας, που άλλωστε έχει τη γνώση και την εμπειρία να μας προσφέρει high-tech προϊόντα στην καθημερινότητα.

Φοράς αντηλιακό ή είναι απλώς το δέρμα σου;

Αν αναρωτιέσαι γιατί η μοναδική αυτή καινοτομία λέγεται Second Skin, η απάντηση κρύβεται στο ίδιο το όνομα της. Δημιουργεί ένα αόρατο δεύτερο δέρμα επάνω στην επιδερμίδα χάρη στη βελούδινη υφή και την απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση χωρίς ίχνος λιπαρότητας. Το velvety άγγιγμα του αντηλιακού δημιουργεί ένα εξαιρετικά αέρινο πέπλο προστασίας ενώ το αποτέλεσμα χωρίς γυαλάδες που αφήνει στο δέρμα είναι το προτέρημα που λατρεύουμε πάντα, ειδικά αν έχουμε λιπαρή επιδερμίδα. Και το ακόμα καλύτερο; Το Sun Screen Velvet έχει μη φαγεσωρογόνο σύνθεση, δηλαδή δεν φράσσει τους πόρους, άρα χρησιμοποιείται άνετα και από λιπαρές, με τάση ακμής επιδερμίδες.

Ασυμβίβαστη ηλιοπροστασία

Όπως είπαμε, το cosmetic pleasure χρειάζεται να συμβαδίζει με το sun protection, όταν μιλάμε για το ιδανικό αντηλιακό. Έτσι, στο Sun Screen Velvet θα βρεις αντηλιακά φίλτρα που κατανέμονται άριστα στην επιδερμίδα, για ομοιόμορφη και αποτελεσματική προστασία. Γιατί διαπραγματεύσεις δεν χωρούν, όταν θέλουμε προστασία κάτω από τον ήλιο!

Δεύτερο δέρμα διάφανο ή με χρώμα;

Αυτή είναι μία απάντηση που μπορείς να δώσεις μόνο εσύ που ξέρεις καλύτερα τις ανάγκες, τις προτιμήσεις σου και την καθημερινότητά σου. Το Sun Screen Velvet Face SPF 50+ ή 30, είναι το αντηλιακό που καθιέρωσε τη διάφανη σύνθεση χωρίς λευκή χροιά, κάνοντας την επανάσταση στην αντηλιακή προστασία, όπως την ξέραμε στο παρελθόν. Έχει την πατενταρισμένη βελούδινη ματ υφή και τη σούπερ αέρινη αίσθηση που αφήνει το δέρμα να αναπνέει και απλώνεται τόσο γρήγορα και εύκολα που δεν φαντάζεσαι. Είναι τέλεια βάση πριν το μακιγιάζ και το προτιμούν και οι άνδρες, αφού εφαρμόζεται και σε περιοχές του προσώπου με τριχοφυΐα.

Και αν θες και κάλυψη, τότε το Sun Screen Color Velvet Face SPF 50+ ή 30 είναι η no brainer επιλογή. Το χρώμα προσαρμόζεται σε κάθε τόνο επιδερμίδας και καλύπτει ομοιόμορφα τις δυσχρωμίες χωρίς να ανησυχείς μην αλλοιωθεί, αφού παραμένει σταθερό. Η velvety, ανάλαφρη υφή του είναι απόλαυση για το δέρμα και αφήνει ματ τελείωμα έχοντας και τη δύναμη να απορροφά τη λιπαρότητα. Με άλλα λόγια, συνδυάζει την αποτελεσματική προστασία με τον ενιαίο τόνο δέρματος για safe & flawless skin.

Εννοείται πως μπορείς να «παίζεις εναλλάξ», επιλέγοντας το διάφανο αντηλιακό τις good skin μέρες και το sun screen με χρώμα, όταν νιώθεις ότι τα σημάδια και οι ατέλειες είναι εκεί.

Αφέσου στην αποκλειστική πατέντα αντηλιακής προστασίας της FREZYDERM και το αντηλιακό που δημιουργεί Second Skin θα γίνει εύκολα… first choice.

