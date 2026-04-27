Βρήκαμε την πιο απλή και αποτελεσματική ρουτίνα ενυδάτωσης για όλες

Λέγεται the JA Hydra Concept και είναι ό,τι καλύτερο για την ενυδάτωση της επιδερμίδας μας, όποια και αν είναι η συνθήκη της ζωής μας ή η σχέση μας με το skincare.

Μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο νέες συνθέσεις, καινούρια συστατικά και πολλά βήματα στην skincare ρουτίνα μας, ξεχνάμε συχνά να δώσουμε σημασία στο πιο σημαντικό από όλα: την ενυδάτωσή μας. Η κάθε μια από εμάς έχει μια εξομολόγηση να κάνει σχετικά με το πόσο ίσως αμελεί, δυσκολεύεται ή την προβληματίζει η ενυδάτωση της επιδερμίδας της, σύμφωνα με τον δικό της τρόπο ζωής και τις δικές της ανάγκες.

Για κάποια γυναίκα η ενυδάτωση μπορεί να υποβαθμιστεί λόγω μιας πιο ενισχυμένης φροντίδας, για κάποια άλλη να μην ήταν ποτέ προτεραιότητα γιατί δεν αγαπάει την περιποίηση του προσώπου ακόμη και αν ξέρει ότι είναι απαραίτητη. Για μερικές γυναίκες με λιπαρή επιδερμίδα μπορεί η ενυδάτωση να είναι εχθρός της λιπαρότητας ή ακόμη και να φαίνεται περιττή όταν αποτελεί κομμάτι μιας ρουτίνας με πολλά βήματα. Πλέον, όποιος και αν είναι ο τύπος της επιδερμίδας, όποια και αν είναι η ανάγκη της και όποια και αν είναι η γυναίκα, υπάρχει μια εύκολη, απλή και πολύ αποτελεσματική ρουτίνα ομορφιάς που μπορεί να «κουμπώσει» σε κάθε lifestyle και κάθε συνθήκη για να αλλάξει τα δεδομένα με τα οποία αντιμετωπίζουμε την ενυδάτωσή μας.







The JA Hydra Concept: όχι basic step αλλά προϋπόθεση

Η Juliette Armand γνωρίζει πολύ καλά την επιδερμίδα και τη γυναίκα. Ξέρει τις απαιτήσεις του δέρματος, αλλά και τις απαιτήσεις που έχει η κάθε μια από εμάς στην καθημερινότητά μας. Δεν θα μπορούσε, λοιπόν, να μην έχει μελετήσει εις βάθος πριν μας προτείνει την απόλυτη ενυδατική λύση: το JA Hydra Concept, μια ρουτίνα ενυδάτωσης με 3 προϊόντα από τη σειρά ιατρικής αισθητικής Ameson. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη ρουτίνα που επαναπροσδιορίζει την ενυδάτωση χαρίζοντας ισορροπία, ελαστικότητα και διάρκεια και ταιριάζει σε όλες μας. Εκεί που η ενυδάτωση θεωρείται basic, για τη Juliette Armand γίνεται προϋπόθεση μέσα από την προτεινόμενη ρουτίνα που περιλαμβάνει το νέο λανσάρισμα της σειράς, την ενυδατική κρέμα gel Aquaporin Cream-in-Gel, καθώς και τους δύο ορούς, τον Cera Shield Serum, με 5 τύπους κεραμιδίων, για ενδυνάμωση και προστασία του επιδερμικού φραγμού και τον Hydra Plumping Serum, με συνδυασμό 4 τύπων υαλουρονικού οξέος, για αναπλήρωση των αποθεμάτων νερού του δέρματος.

Και η ρουτίνα:

Πρωί: Hydra Plumping Serum & Aquaporin Cream-in-Gel

Βράδυ: Cera Shield Serum & Aquaporin Cream-in-Gel





The star product

Στα πλαίσια της νέας τριλογίας της σειράς AMESON συστήνεται η νέα Aquaporin Cream-in-Gel που αξιοποιεί τη δύναμη των Aquaporins - των φυσικών καναλιών μεταφοράς νερού της επιδερμίδας - για να επαναπροσδιορίσει την έννοια της βαθιάς και διαρκούς ενυδάτωσης. Εμπνευσμένη από τη βιολογία της επιδερμίδας, βελτιώνει την ροή και κατανομή του νερού στην επιδερμίδα, στοχεύοντας στην ενίσχυση της λειτουργικότητας των φυσικών διαύλων μεταφοράς νερού. Το αποτέλεσμα είναι μια επιδερμίδα πιο γεμάτη, ελαστική και ορατά αναζωογονημένη. Με υφή cream-in-gel που απορροφάται άμεσα, προσφέρει τη δροσιά ενός gel και την άνεση μιας κρέμας, χωρίς λιπαρότητα. Ενδείκνυται για κάθε τύπο δέρματος που αναζητά ενυδάτωση με διάρκεια και σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση.









Οι δύο οροί

H Juliette Armand, ως expert στους ορούς, δεν θα μπορούσε να μην συστήσει σε αυτό το concept δύο από τους καλύτερους της γκάμας της. Πρώτος ο Cera Shield ορός ενδυνάμωσης και προστασίας του επιδερμικού φραγμού με συνδυασμό 5 τύπων Ceramides (NP, EOP, NG, AG, AP), βιταμίνες Β3, D3 και το πεπτίδιο Acetyl Heptapeptide-4 που επαναφέρει τον επιδερμικό φραγμό και συμβάλλει στην αναπληρωση των φυσικών λιπιδίων, υποστηρίζοντας την ισορροπία του μικροβιώματος. Βελτιώνει την υφή, την ελαστικότητα και τη δερματική ανοχή, ενώ είναι κατάλληλος και για επιδερμίδες που εμφανίζουν ξηροδερμία, αφυδάτωση, αίσθημα κνησμού ή τραβήγματος και ερυθρότητα.



Ο Hydra Plumping Serum είναι ένας ορός αναπλήρωσης των αποθεμάτων νερού του δέρματος με συνδυασμό 4 τύπων υαλουρονικού οξέος σε περιεκτικότητα 1%, πολυγλουταμικό οξύ και βιταμίνες Β5 και Β9. Είναι ιδανικός για κάθε τύπο δέρματος, ακόμη και το πιο ξηρό, αφυδατωμένο, ταλαιπωρημένο και ευαίσθητο δέρμα. Οι δράσεις των συστατικών συνεργούν στη διατήρηση της υδατικής ισορροπίας της επιδερμίδας και βελτιώνουν την ελαστικότητα και ανθεκτικότητα του δέρματος.



Τώρα έχουμε μια απλή και αποτελεσματική ρουτίνα ομορφιάς που θα μας δώσει τις βάσεις για κάθε άλλο βήμα στο skincare μας και θα μας κάνει να απολαύσουμε την ενυδάτωσή μας, κάθε μέρα, πρωί και βράδυ!