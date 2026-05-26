May’s Favorites: Τα προϊόντα ομορφιάς που μπήκαν για πάντα στο νεσεσέρ μας

Όσα καλλυντικά και να δοκιμάσουμε, πάντα με εκπλήσσουν με την αποτελεσματικότητα και την ανανέωση που μας προσφέρουν. Αυτό τον καιρό κάποια μας άρεσαν λίγο περισσότερο!

Ο Μάιος είναι ένας ακόμη μήνας που δοκιμάσαμε νέα προϊόντα, εμπλουτίσαμε το skincare μας και εμπιστευθήκαμε την αγορά του beauty. Οι επιλογές όπως πάντα αμέτρητες, όμως εμείς εστιάσαμε σε αγορές από το φαρμακείο της γειτονιάς μας σε ό,τι αφορά το skincare μας, αλλά και σε easy beauty buys σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα προϊόντα του νεσεσέρ μας. Το αποτέλεσμα ήταν να ανανεωθούμε, να δούμε την επιδερμίδα μας στα καλύτερά της και να νιώσουμε μια ανοιξιάτικη διάθεση χάρη στις μυρωδιές, τα χρώματα και τις υφές.

Πιο συγκεκριμένα αυτόν τον μήνα το νεσεσέρ μας έχει τα εξής:

Πρώτο το Garden, Age Restore Elixir Oil, ένα ελιξήριο για θρέψη και αναδόμηση με έλαια νυχτολούλουδου και άγριο τριαντάφυλλο για σφριγηλή και φωτεινή όψη που έχει ανανεώσει το skincare μας.



Από την ίδια σειρά, η κρέμα Garden Age Restore Cream με εμπλουτισμένη σύνθεση για αντιοξειδωτική προστασία και αποκατάσταση της σφριγηλότητας έχει γίνει η αγαπημένη μας κρέμα για κάθε πρωί και κάθε βράδυ.



Φυσικά δεν πάμε πουθενά χωρίς το αντηλιακό μας, ειδικά αυτό τον καιρό που ο ήλιος είναι ακόμη πιο δυνατός. Πάντα αγαπούσαμε την Korres αντηλιακή κρέμα προσώπου με γιαούρτι SPF 50, οπότε φέτος δεν μπορεί να λείπει από την τσάντα μας για να μας προσφέρει ενεργή ενυδάτωση, ελαστικότητα και μοναδική αίσθηση άνεσης.



Για όσες από εμάς η αντηλιακή προστασία είναι απόλυτη προτεραιότητα, η λύση μιας αντηλιακής πούδρας σε μορφή compact είναι πολύ ελκυστική και μπορεί να μας λύσει τα χέρια. Η Tecnoskin Sun Protect Mattifying Make-up Compact SPF 50 με ανάλαφρη κρεμώδη υφή και ανόργανα φίλτρα UV μας προστατεύει, καλύπτει και μας φροντίζει την ίδια στιγμή.



Πολύ καιρό θέλαμε να επανεντάξουμε το καφέ χρώμα στις βλεφαρίδες μας, ιδιαίτερα τώρα που η ένταση του μακιγιάζ λόγω εποχής μπορεί να πέσει. Η Revolution Wrap Lash μάσκαρα σε αυτή τη γλυκιά καφέ απόχρωση μπορεί να φέρει επιμήκυνση, περιστροφή και όγκο στις βλεφαρίδες μας με ένα μόνο πέρασμα.



Για τα χείλη, τι πιο ωραίο αυτή την περίοδο από το Lierac Glow Fresh Plumping Lip Gloss που συνδυάζει περιποίηση και μακιγιάζ και ενισχύει το φυσικό χρώμα των χειλιών. Το έχουμε λατρέψει!



Τέλος, για το μανικιούρ και το πεντικιούρ μας έχουμε φύγει από τα πολύ σκούρα και βρισκόμαστε σε έναν ενδιάμεσο ροζ σταθμό με το OPI Nail Lacquer στην απόχρωση Bathtime Bubbly που μας θυμίζει τα λουλούδια της άνοιξης και τη θηλυκή μας πλευρά.

Δείτε τα όλα στο πιο κάτω video: