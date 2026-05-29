Ο Δρ. Τηλέμαχος Ανθόπουλος μάς συστήνει την πιο σύγχρονη και υποσχόμενη μέθοδο για αναγέννηση του δέρματος

Η αναγεννητική ιατρική εξελίσσεται και ο ρόλος της ενέργειας στη σύγχρονη αναδόμηση του δέρματος είναι πλέον η ιδανική επιλογή για την ανανέωσή του.

Τα τελευταία χρόνια, η αναγεννητική ιατρική έχει αλλάξει τον τρόπο που προσεγγίζουμε το δέρμα. Από θεραπείες που βασίζονται σε βιολογικούς παράγοντες, μέχρι τεχνικές που ενεργοποιούν την παραγωγή κολλαγόνου, ο στόχος παραμένει ο ίδιος: ένα αποτέλεσμα φυσικό, που εξελίσσεται σταδιακά. Σήμερα όμως, η επιστήμη προχωρά ακόμη ένα βήμα μπροστά. Και εισάγει μια νέα διάσταση στην αναγέννηση: την ενέργεια.

Τα τελευταία χρόνια, οι πιο εξελιγμένες αγορές αισθητικής ιατρικής, όπως η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες, στρέφονται όλο και περισσότερο σε τεχνολογίες που δεν περιορίζονται στην επιφάνεια, αλλά επηρεάζουν ουσιαστικά τη δομή του δέρματος. Όλο και περισσότεροι ιατροί ενσωματώνουν τεχνολογίες όπως το NeoGen σε σύγχρονα πρωτόκολλα αναγεννητικής ιατρικής.



Μια τεχνολογία με ιστορία — σε μια νέα εποχή

Αν και η τεχνολογία πλάσματος αζώτου NeoGen δεν είναι καινούργια, η εφαρμογή της στην αισθητική ιατρική εξελίσσεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για μια καινοτόμο αναγεννητική προσέγγιση, η οποία έχει ήδη αποδείξει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά της μέσα από κλινική εμπειρία και μελέτες. Αυτό που αλλάζει σήμερα, είναι ο ρόλος της. Δεν πρόκειται απλώς για μία ακόμη ενεργειακή τεχνολογία, αλλά για μια προσέγγιση που συνδέεται όλο και περισσότερο με τη συνολική αναδόμηση και αναγέννηση του δέρματος.

Τι είναι πραγματικά το NeoGen

Το NeoGen βασίζεται στην τεχνολογία πλάσματος αζώτου — μια μορφή ενέργειας που επιτρέπει την ελεγχόμενη μεταφορά θερμικής ενέργειας στο δέρμα.

Σε αντίθεση με ό,τι συχνά πιστεύεται, δεν έχει σχέση με επιφανειακές εφαρμογές “τύπου plasma”.

Πρόκειται για ιατρική τεχνολογία που εφαρμόζεται με ακρίβεια και ομοιομορφία, με στόχο όχι απλώς την επιφάνεια, αλλά τη συνολική αναδόμηση του δέρματος.

Πώς λειτουργεί;

Η ενέργεια του NeoGen δρα με τρόπο που:

✔ δημιουργεί ένα ελεγχόμενο θερμικό ερέθισμα

✔ενεργοποιεί τους φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης

✔συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας και της δομής του δέρματος

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η επιδερμίδα παραμένει ως φυσικό “προστατευτικό κάλυμμα”, κάτι που διαφοροποιεί αυτή την προσέγγιση από πιο επιθετικές τεχνικές.



Το σήμερα και το επόμενο βήμα

Στο σύγχρονο αυτό πλαίσιο, το NeoGen δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη επιλογή μέσα στις αναγεννητικές θεραπείες.

Σε πολλές περιπτώσεις, μπορεί να αποτελέσει τη βασική θεραπεία — εκείνη που θέτει τις προϋποθέσεις για συνολική βελτίωση της ποιότητας και της δομής του δέρματος.

Αυτό που το διαφοροποιεί είναι ότι δρα σε επίπεδο “αρχιτεκτονικής” του δέρματος, δημιουργώντας ένα νέο, πιο σταθερό υπόβαθρο.

Πού εντάσσονται οι υπόλοιπες θεραπείες

Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπόλοιπες αναγεννητικές προσεγγίσεις δεν αποκλείονται.

Αντίθετα, μπορούν να συνδυαστούν στρατηγικά.

• Βιολογικοί παράγοντες (π.χ. nanofat, PRP)

• Διεγέρτες κολλαγόνου

• Θεραπείες κυτταρικής ενεργοποίησης

λειτουργούν ενισχυτικά, πάνω σε ένα δέρμα που έχει ήδη ενεργοποιηθεί και αναδομηθεί.





Ο ρόλος του ιατρού

Σε ένα τόσο εξελιγμένο πλαίσιο, η εμπειρία και η προσέγγιση του ιατρού είναι καθοριστικές.

Η σωστή επιλογή δεν είναι ποια θεραπεία θα γίνει, αλλά ποιος θα σχεδιάσει το σωστό πλάνο — και τον σωστό συνδυασμό. Καθώς όλο και περισσότερες τεχνολογίες κάνουν την εμφάνισή τους, είναι σημαντικό να υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα σε ιατρικές εφαρμογές και απλοποιημένες εκδοχές τους.

Η θεραπεία NeoGen εφαρμόζεται αποκλειστικά σε ιατρικό περιβάλλον, με συγκεκριμένα πρωτόκολλα και εξειδικευμένη εκπαίδευση. Για λόγους ασφάλειας και αξιοπιστίας, είναι σημαντικό να διαφοροποιούνται εφαρμογές “τύπου plasma”, που συχνά δημιουργούν σύγχυση και δεν έχουν σχέση με την αυθεντική τεχνολογία πλάσματος αζώτου NeoGen. Οι ιατροί που επενδύουν σε σύγχρονες τεχνολογίες και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Seal of Excellence της Dermaceuticals εκπαιδεύονται συστηματικά και εφαρμόζουν θεραπείες με βάση συγκεκριμένα standards και πρωτόκολλα. Μέσα από το Seal of Excellence της Dermaceuticals, το κοινό μπορεί να αναζητήσει ιατρούς με εκπαίδευση και εμπειρία σε σύγχρονες αναγεννητικές τεχνολογίες και θεραπείες που εφαρμόζονται με ασφάλεια και συνέπεια.



Ο Dr Τηλέμαχος Ανθόπουλος, Δερματολόγος Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Δερματοχειρουργικής, Laser και Αισθητικής Δερματολογίας μάς εξηγεί περισσότερα στο παρακάτω video: