Pure Perfection: Η νέα μόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία

Πρέπει να τη δοκιμάσεις

Καθώς η ομορφιά εξελίσσεται από «καθαρή» σε «κλινικά καθαρή» - εκεί που οι καθαρές συνθέσεις συναντούν την κλινικά αποδεδειγμένη απόδοση – η Wella Professionals παρουσιάζει την Pure Perfection, μία νέα γενιά μόνιμου χρώματος που αποδίδει ατόφια, πιστά στον τόνο αποτελέσματα, χωρίς συμβιβασμούς. Φέρνοντας μία επανάσταση στο μόνιμο χρώμα, η Pure Perfection συνδυάζει την κλινικά αποδεδειγμένη απόδοση και την προηγμένη επιστήμη μετάλλων, σε μία σύνθεση χωρίς αμμωνία.

Η Pure Perfection προσφέρει ατόφια χρωματικά αποτελέσματα με μία προσεγμένη παλέτα 30 ειδικά σχεδιασμένων αποχρώσεων, καθεμία εκ των οποίων είναι βασισμένη σε έναν μοναδικό, πρωτεύοντα τόνο χωρίς συμβιβασμούς, για εξαιρετική τονική καθαρότητα και προβλεψιμότητα στη θέση εργασίας. Κατακτώντας ένα νέο ορόσημο στη χρωματική απόδοση, η Pure Perfection εισάγει μία προδιαγραφή 0% - 0% αμμωνία, ορυκτέλαια, PPD/PTD και αρώματα – ενώ κλινικά αποδεδειγμένα μειώνει τα ορατά σημάδια φθοράς της τρίχας και είναι δερματολογικά ελεγμένη σε ευαίσθητο δέρμα

Σχεδιασμένη να ικανοποιεί τις εξελισσόμενες προσδοκίες των πελατισσών, η Pure Perfection εξασφαλίζει:

-Ατόφιο, τέλειο χρώμα: έως και 100% κάλυψη λευκών, μία προσεγμένη παλέτα 30 αποχρώσεων

-Κλινικά αποδεδειγμένα, μειώνει τα ορατά σημάδια φθοράς της τρίχας

-Η νέα προδιαγραφή 0%: 0% αμμωνία, ορυκτέλαια, PPD/PTD, αρώματα

Βασισμένοι σε έρευνες δεκαετιών πάνω στο χρώμα, οι επιστήμονες της Wella έκαναν μία κρίσιμη ανακάλυψη: τα μέταλλα που εντοπίζονται στα μαλλιά – ειδικά ο σίδηρος – παίζουν σημαντικό ρόλο στη φθορά της τρίχας κατά τη διαδικασία της βαφής με μόνιμο χρώμα χωρίς αμμωνία.

Εξελίσσοντας ακόμη περισσότερο την εξειδίκευσή της στην πρωτοπορία στην επιστήμη μετάλλων, η Wella Professionals σχεδίασε το Supercharged Metal Purifier – μία μοναδική τεχνολογία ειδικά σχεδιασμένη έτσι ώστε να στοχεύει πολλαπλούς τύπους μετάλλων, συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου. Σε αντίθεση με τα τυπικά συστήματα που εστιάζουν πρωτίστως στον χαλκό, αυτή η προηγμένη τεχνολογία συμβάλλει στον έλεγχο της οξειδωτικής καταπόνησης κατά τη διαδικασία της βαφής, υποστηρίζοντας τη δομή της τρίχας και μειώνοντας τα ορατά σημάδια φθοράς της τρίχας.

Συν-σχεδιασμένη με την επαγγελματική κοινότητα, η Pure Perfection αποδίδει αποτελέσματα εκεί που μετράει περισσότερο – στη θέση εργασίας. Η Pure Perfection παρουσιάζει μία νέα, αποκλειστική προσθήκη στο χρωματικό σύμπαν της Wella: καθεμία από τις 30 αποχρώσεις είναι βασισμένη σε έναν μοναδικό, πρωτεύοντα τόνο χωρίς συμβιβασμούς – εξασφαλίζοντας ένα ατόφιο χρώμα, πιστό στον τόνο και εκπεφρασμένο στην πιο καθαρή του μορφή. Υποστηριζόμενες από μία τέλεια ισορροπημένη ουδέτερη βάση, οι αποχρώσεις αναμειγνύονται με ευκολία, συμπεριφέρονται προβλέψιμα και επιτρέπουν στην ατόφια τονική τους ταυτότητα να λάμπει με καθαρότητα. Η Pure Perfection είναι δερματολογικά ελεγμένη σε ευαίσθητο δέρμα, εξασφαλίζει μία ευχάριστη αίσθηση στο τριχωτό και απαιτεί μόνο ένα λούσιμο, εξοικονομώντας χρόνο στο λουτήρα και ενισχύοντας την εμπειρία της πελάτισσας