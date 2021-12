Glam Christmas: 5 μακιγιάζ μας δίνουν έμπνευση για τις γιορτές

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και αν αναζητάτε το τέλειο glam look, εμείς σας έχουμε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές προτάσεις για το μακιγιάζ σας.

Τα αγαπημένα μας it girls αποτελούν πηγή έμπνευσης για να δοκιμάσουμε μοναδικά beauty looks για αυτές τις γιορτές. Δεν είναι λίγες οι φορές που δεν ξέρουμε τι ξεχωριστό να κάνουμε αλλά ένα γρήγορο scroll down στο Instagram σίγουρα θα σας καθοδηγήσει.

Εκτός από το κόκκινο κραγιόν, το έντονο eyeliner, το glitter έχει μια ξεχωριστή θέση κάθε Χριστούγεννα. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια μεγάλα brands φρόντισαν να λανσάρουν προϊόντα μακιγιάζ με glitter και πλέον είναι αυτονόητη επιλογή για τις γιορτές.

Από τονισμένα κόκκινα χείλη λοιπόν, μέχρι ένα sexy cat eye, συγκεντρώσαμε τα πιο ιδιαίτερα makeup looks. Επίσημες και μη, οι εμφανίσεις, μπορείτε να εμπνευστείτε από αυτές, και να δημιουργήσετε μόνες σας τα πιο ευφάνταστα μακιγιάζ που θα σας κάνουν να λάμψετε!

1. Red lips

To κόκκινο κραγιόν είναι ο πρωταγωνιστής του μακιγιάζ και αυτά τα Χριστούγεννα. Είναι κομψό, γιορτινό και πολυτελές. Επιλέξτε την υφή που σας αρέσει και λάμψτε! Ματ, glossy ή μεταλλικό, είναι βέβαιο ότι θα τραβήξει όλα τα βλέμματα.

2. Moonlight Disco

Μικροσκοπικά φεγγάρια και αστέρια σε μια θάλασσα από glitter δημιουργούν ένα εκθαμβωτικό βλέμμα στα μάτια. Απλώστε το glitter με ανοδική κίνηση από τη γραμμή των βλεφαρίδων προς τα πάνω για να δημιουργήσετε ένα "ανυψωμένο" αποτέλεσμα.

3. Diamonds

Αν αναζητάτε ένα εντυπωσιακό μακιγιάζ με έμφαση στο βλέμμα, αυτό το makeup look σίγουρα είναι για εσάς! Το μπλε eyeliner με τις λαμπερές λεπτομέριες αναδεικνύουν τα μάτια ενώ στα χείλη επιλέξτε να τα κρατήσετε ήσυχα με μία nude απόχρωση.

4. Iridescent Disco

Οι έντονες λάμψεις σε συνδυασμό με ένα τολμηρό κόκκινο κραγιόν είναι σίγουρο ότι θα κάνουν το μακιγιάζ σας τέλειο για τα Χριστούγεννα. Το βούρτσισμα των φρυδιών και η διατήρηση "απαλών" βλεφαρίδων κάνουν ακόμη πιο sexy και ελκυστικό το τελικό αποτέλεσμα.

5. Smokey Eyeliner

Για ένα πιο τολμηρό μακιγιάζ για φέτος επιλέξτε ένα έντονο eyeliner. Συνδύασε το με ένα επίσης έντονο σχήμα που θα προσδίδει μια γοητεία. Μπορείτε να δημιουργήσετε το συγκεκριμένο look με όποια χρώματα προτιμάτε. Τέλος, για τα χείλη επιλέξτε ένα matte nude κραγιόν για ένα πραγματικά χριστουγεννιάτικο αποτέλεσμα.