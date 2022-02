Ocean eyes: Το ονειρεμένο μπλε eye look πρωταγωνιστεί στο NFW

Η εβδομάδα μόδας στη Νέα Υόρκη Φθινόπωρο-Χειμώνας 2022 βρίσκεται σε εξέλιξη και ήδη έχουμε καταγράψει στα πιο εντυπωσιακά και statement beauty looks. Η μπλε σκιά όμως ήρθε για να τα επισκιάσει όλα και να μας υπενθυμίσει την πραγματική της δύναμη

Η μπλε σκιά μπορεί παλαιότερα να είχε μια κακή φήμη χάρη στη σύνδεσή της με τα καλλιστεία και τη δεκαετία του '80 αλλά τα τελευταία χρόνια την βλέπουμε να την επιλέγουν κορυφαίοι οίκοι μόδας. Φαίνεται ότι οι μπλε σκιές επιστρέφουν και οι makeup artists αλλά και τα it girls είναι έτοιμα να δώσουν άλλη μια πνοή στη σκιά.

Πρόκειται για μία απόχρωση που μπορεί να μετατρέψει ένα απλό makeup looks σε super glam και χωρίς δεύτερη σκέψη σας προτείνω να επενδύσετε σε μια μπλε σκιά η οποία θα δώσει ζωντάνια τόσο στα πρωινά σας looks όδα και τα βραδινά.

Αν πρέπει να επιλέξουμε ένα μόνο beauty look από τα έως τώρα αυτά είναι των οίκων Christian Siriano, Bronx and Banco και Kim shuit studio που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό και αυτό είναι η μπλε σκιά. Ένα είναι μόνο σίγουρο, το μπλε θα είναι το χρώμα του φθινοπώρου και μπορείτε να αντιγράψετε από τώρα τα παρακάτω μοναδικά eye looks:



Christian Siriano

Bronx and Banco

Kim shuit studio

Κάντε λοιπόν το βλέμμα σας ακαταμάχητο μόνο με μία σκιά! Προσωπικά, παλαιότερα είχα κάποιους ενδιασμούς για την μπλε απόχρωση στα μάτια αλλά πλέον θεωρώ ότι αναβαθμίζει το μακιγιάζ και το κάνει πιο "πολυτελές".

Ombre Hypnose Iridescent Eyeshadow, LANCÔME

Prismatic σκια ματιών, NYX